В Абхазии уже находятся на рассмотрении в парламенте или готовятся для внесения ряд законопроектов, которые инициирует президент Аслан Бжания. Они вызывают возмущение и протесты граждан и политиков. Общественный деятель и экономист Ахра Аристава прокомментировал происходящее, он считает, что власть торопится выполнить свои обязательства перед российской стороной, чтобы обещанная финансовая помощь, которая не поступила в Абхазию, наконец, дошла до руководства.

– Ахра, мы видим, что буквально в последние дни на общество сыплются какие-то инициативы, законы, сейчас вот закон об иноагентах в стадии широкого обсуждения в обществе. Совсем недавно появился в сети проект межгосударственного соглашения между Россией и Абхазией о привлечении Росгвардии к решению внутренних проблем Абхазии. В социальных сетях и в обществе муссируются разговоры о том, что еще какие-то пакеты законов готовятся, все понимают, что не сегодня так завтра придут законы о легализации апартаментов и о взаимном признании судебных решений. Что происходит?

Власти нечем похвастаться. У них нет практически никаких дополнительных ресурсов для того, чтобы жизнь народа улучшилась, чтобы люди это почувствовали

– Я это связываю с тем, что приближаются президентские выборы. Срок президентских полномочий подходит к концу, остался год. Естественно, власти нечем похвастаться. У них нет практически никаких дополнительных ресурсов для того, чтобы жизнь народа улучшилась, чтобы люди это почувствовали. Некоторый рост зарплат, который произошел, это все-таки за счет финансовой помощи Российской Федерации. И поэтому они сейчас пытаются ускорить принятие всех этих вопросов в надежде, что смогут переломить ситуацию политически в свою пользу. Мы видим, что усиливается давление и на парламент, и на общество. Власть стала нервничать в связи с тем, что скоро заканчиваются их полномочия. По тому, как они себя ведут, мы видим, что они допускают ошибки. Это касается и того, как появилась информация о соглашении с Росгвардией. Министр внутренних дел вынужден был давать комментарии. Текст самого соглашения двойственный и неприемлемый. Тем более, когда есть уже такие факты, как в Казахстане, когда там произошли события, естественно, общество насторожено. У нас есть Конституция, у нас есть национальное законодательство, я вообще не представляю, в каком бы положении мы сейчас были, если бы во времена Владислава Григорьевича Ардзинба и частично во времена Сергея Васильевича Багапша не были приняты законы, на которые мы можем ссылаться сегодня, защищая свои права. В каком бы сейчас мы были бы положении? И вот так торопиться, я думаю, это не даст результата ныне действующим руководителям государства.

– Ахра, скажите, каким образом, усиливая давление на общество, вызывая все больше и больше раздражения в обществе, они рассчитывают подготовиться к выборам? На что они надеются?

Любая избранная власть должна защищать, в первую очередь, интересы своих граждан. А во всех этих проектах нет интересов наших граждан. Там есть интересы иностранных крупных бизнесменов, имена некоторых даже уже озвучены

– Я думаю, что они надеются на то, что поступят те же 10 миллиардов рублей российской финансовой помощи, которые были обещаны на кредиты, но до сих пор не поступили. Скорее всего, есть определенные условия с российской стороны, это может быть тот же закон о взаимном признании судебных решений или закон о легализации тех же апартаментов. Они думают, скорее всего, чем быстрее мы это примем, тем быстрее придет хотя бы часть инвестиционных ресурсов. Вы помните, звучала сумма 150 миллиардов рублей, плюс кредитные ресурсы 10 миллиардов рублей. Но пользы-то стране не будет. Любая избранная власть должна защищать, в первую очередь, интересы своих граждан. А во всех этих проектах нет интересов наших граждан. Там есть интересы иностранных крупных бизнесменов, имена некоторых даже уже озвучены. А как наши граждане будут в этом участвовать? Да никак, для этого нет ресурсов никаких. Практика использования своего народа в качестве дешевой рабочей силы уже изжила себя везде в мире. Обещать зарплату в 30 тысяч рублей в месяц или даже в 50 тысяч рублей, якобы это хорошо. А что сегодня может гражданин себе позволить при таком заработке? Он может позволить себе хорошую жизнь на 50 тысяч? Нет. Он может получить доступ к качественной медицине? Нет. Путевку купить, отдохнуть? Нет. Образование детям дать? Нет.

– Публикация в социальных сетях проекта соглашения между Россией и Абхазией о совместных действиях Росгвардии и МВД Абхазии вызвало буквально шквал возмущения. Сети забиты комментариями, забиты негативной реакцией общества, чем это соглашение чревато? Почему оно так возмутило граждан Абхазии?

– Наши граждане в очередной раз, скажем так, проявилась народную мудрость. Граждане Абхазии следят за всеми событиями, которые сейчас происходят в мире. У нас есть все каналы, и западные, и российские, и даже есть единый украинский канал, мы все смотрим. И когда мы узнаем, что будет подписываться такого рода соглашение на фоне внедрения тезисов об антироссийских настроениях, мы понимаем, что это звенья одной цепи. Сначала внедряют в общество, особенно в российское, и это практически это удалось, что в Абхазии есть антироссийские настроения, я думаю, что это делается с целью уговорить Россию пойти на это соглашение. Как в Казахстане было? В Казахстане была ситуация, якобы там готовили переворот, бунты начались, якобы это все влияние западных спецслужб, и Россия вмешалась. Но у нас-то этого нет, у нас нет антироссийских настроений. В первой части этого соглашения речь идет о повышении квалификации сотрудников МВД Абхазии, а во второй части речь идет о запросах. И возникает вопрос: если вы хотите повышать квалификацию, зачем это делать по запросу?

– А что значит «по запросу»?

Люди стали возмущаться, потому что это уничтожает все достижения нашего народа, который боролся 150 лет за то, чтобы быть свободным, жить в своей независимой стране и самостоятельно решать свои вопросы

– Там же есть пункты о борьбе с терроризмом, о противодействии общественным беспорядкам, выявление и обмен оперативной информацией, контроль за оборотом оружия и так далее. Какое это повышение квалификации? Это подмена работы Координационного центра. У нас есть Координационный центр, зачем нам надо еще одну структуру создавать? Люди стали возмущаться, потому что это уничтожает все достижения нашего народа, который боролся 150 лет за то, чтобы быть свободным, жить в своей независимой стране и самостоятельно решать свои вопросы. И это достижение наш народ никому отдавать не собирается, нравится это кому-то или не нравится. Если кто-то не справляется со своими обязанностями, не может улучшить жизнь народа и провести реформы, или у него другое представление о демократии и нет каких-то знаний о традициях нашего народа, то это его проблема. Это не проблема нашего народа. У нас во всех документах, подписанных абхазской стороной и российской стороной, зафиксировано взаимное уважение суверенитета и взаимное признание суверенитета.

– Ахра, вы выросли в очень традиционной абхазской семье. Скажите, пожалуйста, с точки зрения абхазских традиций, абхазского менталитета, абхазских правил общежития, как вы относитесь к принятию закона об иноагентах, который уже поступил в парламент и вот-вот будет вынесен на обсуждение?

Многие эксперты публично озвучивали, что абхазы похожи на ирландцев. Влиять на абхазов, обрабатывать абхазов практически невозможно. Надо это понимать и знать

– Отрицательно отношусь, я свое мнение высказывал. У нашего народа и у нашего общества есть другие методы противодействия негативному влиянию, если кто-то кого-то подозревает. И всегда абхазы с этим справлялись. Если кто-то считает, что наш народ не способен с этим справиться, это, наверное, его большая ошибка. Кстати, многие эксперты публично озвучивали, что абхазы похожи на ирландцев. Влиять на абхазов, обрабатывать абхазов практически невозможно. Надо это понимать и знать. Если кто-то сомневается в своих гражданах или подозревает, что гражданина Абхазии купили как агента, что он тут проводит какую-то политику не только западного, любого другого государства, для этого есть законодательство. И очень жесткое, между прочим, и за предательство Родины, и за шпионаж, и за все прочее. Зачем дополнительно отдельным законом регулировать общественное поведение своих граждан? Закон же написан так, что одни абхазы будут вешать ярлыки на других абхазов! Если по-простому, нельзя принимать правила дорожного движения, допустим, только для тех, кто ездит на белой машине. Ну, это же ненормально. Получается, что, если ты на белой машине, значит ты агент японцев. Ну, это же нонсенс! Правила на дороге одинаковы для всех. Хоть ты на японской машине, на русской машине или на американской машине. Тогда у нас возникает вопрос, а почему ты не требуешь отчетности у чиновников и так же не прилагаешь усилия?

Там надо дополнительно усиливать законодательство. Если чиновник тратит денег больше, чем зарабатывает, если он покупает себе квартиры, дома, дорогие транспортные средства, почему ему не задают вопросы? Почему ты вешаешь ярлык на одного, и почему другие нарушают закон? Допустим, я чиновник, я взяточник, я обворовываю свой народ, но меня не понижают в правах, а другого хотят понизить в правах. Такой подход неприемлем. И тот, кто знаком с абхазской культурой и абхазскими традициями знает, что в Абхазии никогда не было исключений. Даже крестьянин в правах был равен князю еще до революционных времен. Все законы должны касаться всех. Исключений быть не должно и деления быть не должно. Тогда абхазское общество это примет и даже поддержит. А если это делается с целью выделения каких-то граждан, чтобы одних принизить, а других возвысить, так не получится. Никогда абхазский народ такие вещи не поддержит.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях