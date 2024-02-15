В последнее время очень внимательно слежу за событиями в Абхазии, и честно говоря, даже получаю от их созерцания определенное эстетическое удовольствие, примерно как если смотришь какой-нибудь увлекательный фильм.

Сейчас там развернулась самая изощренная игра в кошки-мышки из всех, что мне приходилось видеть. Если вникать в то, что там происходит и следить регулярно – никакого попкорна не хватит...

30 лет абхазы были предоставлены сами себе – жили, как хотели, по своему разумению, никто им никаких условий не выдвигал и ничего от них не требовал. Россия обеспечивала их всем, на 100% – гарантировала их безопасность, наполняла бюджет, строила дороги, школы, детские сады, ремонтировала города, покупала у них сельхозпродукты, посылала миллионы туристов, безвозмездно дарила электроэнергию в неограниченных количествах.

При этом, по сути, Москва от них никогда ничего не требовала. Если вдруг в Кремле появлялись какие-то инициативы, неприемлемые для абхазов, их, как правило, отзывали.

Халява, вообще-то, это очень плохо, в первую очередь для ее получателя – она лишает общество мотивации действовать, шевелить руками, а главное мозгами

Конечно, у всей этой тотальной халявы была и обратная сторона. Халява, вообще-то, это очень плохо, в первую очередь для ее получателя – она лишает общество мотивации действовать, шевелить руками, а главное мозгами, делает его разобщенным, рыхлым, и неорганизованным. А главное – в нашем случае полностью лишает народ адекватности восприятия окружающего мира.

Да и есть с чего. Когда вас полностью обеспечивают, охраняют, кормят, и содержат, а от вас ничего взамен не просят, да еще и терпят периодические плевки, да еще вас 100 000, а их 140 млн. – согласитесь, легко поверить в свою уникальность, и в то, что вы прочно схватили бога за бороду.

В последнее время ситуация начала меняться. Непонятно почему именно сейчас, в разгар кровопролитной войны в Украине, Москва обратила-таки внимание на Абхазию. В Кремле на 30-й год наконец вспомнили, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и начали тихо-тихо требовать от абхазов возвращать долги.

И вот в этой ситуации абхазы ответили на российский прессинг тем, что умеют делать профессионально, то, в чем они мастера высшего класса, чемпионы мира в супертяжелой категории. То, что никто не умеет делать так, как они. Тянуть время.

В этом деле они проявляют мастерство на уровне высокого искусства, на это надо просто смотреть и наслаждаться зрелищем.

Русские требуют от абхазов принятия выгодных им законов, абхазская власть вроде как соглашается, но принимать их не хочет, и начинает отчаянно юлить, ерзать, и тянуть время

Русские требуют от абхазов принятия выгодных им законов, абхазская власть вроде как соглашается, но принимать их не хочет, и начинает отчаянно юлить, ерзать, и тянуть время.

Этот навык они совершенствовали все 30 лет взаимодействия с Россией. Например, в вопросе предоставления иностранцам права на приобретение недвижимости они тянут время уже почти 20 лет. Меняются президенты, меняются премьер-министры, а воз и ныне там. 20 лет Россия на самом высоком уровне, устами аж целых Путина и Лаврова говорят им – примите закон о праве продажи недвижимости иностранцам. Президент сменяет президента, премьер-министр - премьер-министра, обещания даются, но не выполняются. И так – целых 20 лет.

Сейчас абхазам вручили целый пакет законов, принятие которых приведет к тому, что в конечном итоге Абхазия станет Краснодарским краем, а сами абхазы превратятся в что-то вроде маори в Новой Зеландии – элемент местной экзотики. В сложившейся ситуации абхазам не остается ничего, кроме того, чтобы тянуть время. Затягивать процесс принятия законов до пределов. Проявляя в этом деле мастерство на грани высокого искусства.

Приведу несколько примеров. Сколько месяцев мурыжили вопрос пицундской дачи, в сущности, локальный, не имеющий никаких значительных последствий для Абхазии? Как мастерски растянула абхазская власть процесс принятия этого закона, и в итоге приняла его с какими-то поправками, недовольство которыми, как выяснялось, высочайше изложил им МИД России.

Вот сейчас вынесли на рассмотрение законопроект об иноагентах. Тоже по сути – пустой звук, в маленьком сообществе, каковым является Абхазия, невозможно кого-либо дискредитировать, просто назвав агентом, там все знают кто есть кто без всяких законов.

Но даже его парламент Абхазии не принимает – тянет, тянет, тянет время. Вот сейчас его вынесли на обсуждение, потом вернут на доработку, потом вынесут на обсуждение общественности, внесут ряд поправок, и к концу года, года о нем уже все забудут, примут. А главное – примут, и положат в долгий ящик.

Еще один вопрос – договор с Росгвардией, который, как оказалось, абхазам не нравится. Они ведь хотят, чтоб Росгвардия их обеспечивала, давала технику, вооружения, готовила кадры, и все это – за свой счет. А вот по поводу наведения порядка в Абхазии – ни-ни. Мы так не договаривались...И включилась абхазская машина затягивания времени, которая зароет любой закон в ворохе бумаг, протоколов, обсуждений, и бюрократических процедур.

А еще гармонизация законодательств, взаимное признание судебных решений – законы, которые по сути превратят с правовой точки зрения Абхазию в часть России. Эти законопроекты были инициированы много месяцев назад, но ни один из них пока даже не обсуждается. Учитывая масштабы изменений, которые в них заложены, могу предположить, что дебаты вокруг них продолжатся лет 100. Их будут рассматривать, передавать на доработку, потом снова рассматривать, потом снова на доработку.

Кураторы будут торопить абхазов – вы там давайте чуть-чуть побыстрее, что-то слишком долго. А они будут отвечать – да, да, мы вот сейчас выходим уже на финальную стадию, и совсем скоро примем. Как только, так сразу, когда рак на горе свистнет. Кто-нибудь знает – раки вообще свистят?

Ну и венец абхазского высокого искусства отрезать хвост мелкими частями – закон об апартаментах. Тот самый, ради чего все это затеяно. Закон, который в перспективе позволит произвести в Абхазии, если можно так выразиться, «абхазозамещение».

Только за полтора месяца 2024 года его вынесение на обсуждение парламента переносилось 3 раза. В целом проект появился года полтора назад, и этого времени было вполне достаточно для того, чтоб в Абхазии уже кипели строительные работы. Но до парламента он так и не добежал. Подозреваю, что добежит еще нескоро... С апартаментами будут тянуть время по-настоящему, по-черному...

Хотя если посмотреть объективно, то даже сам закон об апартаментах – это предмет искусства затягивания времени. Он дает абхазам фору, лет на 20. Пока примут, пока выдадут разрешения, пока начнут строительство, пока начнут заселять. Как говорят в Грузии, осел на дерево залезет.

Мастерство, с которым абхазы тянут время, вызывает у меня нескрываемое восхищение. Хотя бы потому, что я четко понимаю, насколько это опасная игра с огнем

И потом представьте, даже в случае принятия закона об апартаментах – как абхазы будут тянуть время с его реализацией. Это любо-дорого будет посмотреть. Каждое разрешение, каждая бумажка, любое решение государственного аппарата, такое, как подсоединение здания к энергосети и водопроводу – все это будет совершенно безбожно затягиваться. В итоге строительство одного апарт-отеля займет лет 200...

Мастерство, с которым абхазы тянут время, вызывает у меня нескрываемое восхищение. Хотя бы потому, что я четко понимаю, насколько это опасная игра с огнем... В конце концов, завтра Путину вся эта бодяга надоест и он просто перекроет границы, прекратит финансирование, заблокирует туризм и аграрный экспорт... Абхазы окажутся не просто в кризисе, но и на грани физического выживания.

Если только...

Если только глупые заингурские мазохисты снова не помогут.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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