Зурабишвили отправилась на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом в Германию. Грузинский лидер примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в администрации президента.

«На Мюнхенской конференции по безопасности, являющейся ведущим в мире форумом для обсуждения вопросов международной безопасности, президент Грузии выступит с речью на панели «Более глубокий, широкий и дееспособный Европейский союз» и примет участие в дискуссии: «Обеспечение готовности восточного фланга НАТО», — говорится в сообщении.

18 февраля вместе с Зурабишвили будущее ЕС, в частности, обсудят вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, главы МИД Литвы и Польши Габриэлюс Ландсбергис и Радослав Сикорский.

В Мюнхен отправился и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. В прошлом году Грузию на форуме представлял премьер Ираклий Гарибашвили. Новый глава правительства Ираклий Кобахидзе ранее сообщил, что с первым визитом после назначения посетит Брюссель.

Президент Грузии отправилась в Мюнхен без разрешения правительства. Несмотря на решение Конституционного суда, признавшего, что Зурабишвили нарушила Конституцию, посетив в сентябре 2023 года Берлин, Брюссель и Париж, президент не отказывается от визитов, не согласованных с правительством. Накануне стало известно, что на поездки для встреч с европейскими лидерами Зурабишвили в 2023 году потратила из личного бюджета 48 217 лари (17 тысяч евро).