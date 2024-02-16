В парламенте Грузии состоялось второе заседание по вопросу выполнения девяти рекомендаций Еврокомиссии. В рабочей встрече приняли участие представители парламентского большинства и оппозиции. Представители власти покидали заседание с оптимизмом, представители оппозиции сочли, что «Грузинская мечта» не демонстрирует политической воли для выполнения стоящих перед ней задач.

На сегодняшнем заседании депутаты обсудили изменения в деятельности Специальной следственной службы, Службы защиты персональных данных, а также обсуждение Закона об общих судах.

Перед началом заседания спикер парламента Шалва Папуашвили обозначил отношение правящего большинства к рекомендациям и экспертным заключениям Венецианской комиссии по целому ряду законопроектов:

«Конечно, основой обсуждения являются заключения Венецианской комиссии по различным вопросам. Также, если есть дополнительные идеи, мы готовы их выслушать. Когда мы говорим о Венецианской комиссии, я хотел бы подчеркнуть: она не является законодательным органом Грузии, законы в Грузии принимаются парламентом от имени грузинского народа и избранными им членами парламента. Мы воспринимаем рекомендации как совет, мы либо принимаем во внимание их, либо, если мы их не принимаем во внимание, как с Избирательным кодексом, мы объясняем, почему мы их не приняли во внимание, и почему наши аргументы сегодня более весомы. Рекомендации не директива и не догма», – сказал Папуашвили.

В оппозиции объясняют такое отношение к мнению европейских экспертов нежеланием власти выполнять рекомендации. Представители партии «Лело» сегодня не присоединились к рабочей группе, назвав процесс «имитацией».

На сегодняшней встрече обсуждались технические, второстепенные вопросы, заявил депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

«На встрече не обсуждался ни один принципиальный вопрос по поводу реформ, которых требует Венецианская комиссия и которые необходимы Грузии – это судебная, избирательная, антикоррупционная реформы. В повестке были второстепенные вопросы, например, такие как публикация специальных отчетов Службы защиты персональных данных – нужно ли публиковать специальный отчет и сколько раз его публиковать. Сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению таких технических тем», – сказал Манджгаладзе.

Представители «Нацдвижения» назвали происходящее бутафорией. По прогнозу главы фракции Тинатин Бокучава, до смены власти не стоит ждать выполнения задач Еврокомиссии.

«Мы видим, что партия власти не собирается вносить принципиальные изменения, которые сделают независимыми и подотчетными народу, а не Бидзине Иванишвили, государственные институты. Это подтверждают и заявления большинства, и ход сегодняшней встречи. Это еще раз доказывает, что для выполнения девяти оговорок ЕС необходима смена власти. За первые сто дней мы сможем полностью выполнить эти 9 рекомендаций, и наша страна быстро станет членом Евросоюза», – пообещала Бокучава.

В свою очередь, депутаты большинства заявили о конструктивном характере встречи. Глава юридического комитета Анри Оханашвили не скрывал удивления.

«Сначала они соглашаются сесть с нами за стол переговоров, а затем они выходят и говорят, что, оказывается, мы не заинтересованы в выполнении рекомендаций по конкретным вопросам. Это политический конфуз, с одной стороны, с другой стороны, они вводят в заблуждение своих избирателей. Это очень печально. На встрече был поднят вопрос об учреждении должности специального прокурора и избрании руководителей службы квалифицированным большинством. Мы продолжим обсуждать эти темы. Пока мы не приступали к обсуждению вопросов, касающихся антикоррупционной службы, а оппозиция уже сделала выводы. Сами решайте, насколько они объективны», – сказал Оханашвили журналистам.

От неправительственного сектора в сегодняшней встрече участвовали лишь представители организаций-членов грузинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства. По словам директора НПО «Либеральная академия Тбилиси» Лаши Тугуши, не все заинтересованные неправительственные организации участвуют в рабочей встрече по поводу 9 рекомендаций, что мешает процессу, поэтому он призвал парламент пригласить профильные организации, у которых есть свои предложения и концепции.

Впрочем, по словам спикера парламента Папуашвили, неучастие представителей «Ассоциации молодых юристов Грузии» и «Международного общества за честные выборы и демократию» (ISFED) произошло не по вине большинства, а из-за радикальной повестки дня этих НПО.

Напомним, в октябре прошлого года эти неправительственные организации призывали парламент Грузии отказаться от поддержки изменений в закон «О собраниях и манифестациях» и «обеспечить возможность пользоваться правами и свободами, гарантированными Конституцией», что привело к недовольству руководства «Грузинской мечты».

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