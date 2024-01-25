Грузия оказалась третьей в Индексе сближения с ЕС среди всех стран-участников Восточного партнерства. Но это не самое тревожное. Согласно исследованию Форума гражданского общества Восточного партнерства, «страна значительно потеряла позиции как по показателям демократии и надлежащего управления, так и по показателям совместимости с политикой ЕС». Новый рейтинг Грузии и приуроченная к его публикации статья в Politico с заголовком «Грузия следует примеру Путина» вызвала острую полемику в Тбилиси.

В «Грузинской мечте» в штыки восприняли новый Индекс партнерства с ЕС, в котором участвуют шесть стран Восточного партнерства. Грузия оказалась не только третьей после Молдовы и Украины, но и показала наибольшее падение показателей среди всех участников – Молдова, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан и даже Беларусь. Составители индекса из Форума гражданского общества пришли к выводу, что у Тбилиси ухудшилась динамика по вопросам демократии, за исключением свободы собраний.

Эти выводы идут вразрез с утверждениями власти о том, что Грузия заслуживала статус кандидата больше, чем Украина и Молдова, что она лидер по реформам в регионе.

Подробный анализ, сравнение законодательств и проводимые реформы в трех странах привел авторов исследования к совсем иным выводам. «Война Владимира Путина с Украиной разделяет восточное соседство Европы: некоторые страны приближаются к Европейскому Союзу, а другие, включая Грузию, с радостью следуют по пути России к авторитаризму», – говорится в докладе, который цитирует издание Politico, а автор статьи Лаура Хюльземан в заголовок выносит еще одно заключение: «Грузия следует примеру Путина – говорится в новом докладе».

Там же приводятся слова одного из руководителей исследования Александры Сабу:

«Диктатуры или авторитарные режимы учатся друг у друга. И я думаю, что в некоторых странах мы определенно наблюдаем эту восходящую кривую. И это мы также видели в Грузии».

Обратив внимание на то, что в ходе работы над индексом были опрошены десять грузинских профильных экспертов из разных НПО, депутат «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури обвинил их в нелюбви к родине и в бесстыдстве:

«Вот указанные там представители НПО и следуют по пути Путина. Они похожу друг на друга как две капли воды. У этих так называемых NGO такая органическая ненависть и неприятие правды и объективности, какой, не знаю, в мире ни у одного диктатора бы не было. Они думают, что кто-то поверит им, что, оказывается, суд в Молдове лучше грузинского суда. Вот их эта правда так же близка к истине как, к примеру, день и ночь».

Недовольными остались в парламентском большинстве и тем, что в документе упоминается олигархическое правление и опасность смены курса:

«Устранение неформального управления и олигархического влияния также является ключом к реализации демократических институтов, основанных на правилах, в соответствии с нормами членства в ЕС. В этот решающий момент страна теряет свой стратегический компас и основы своей внешней политики. Снижение внимания Грузии к важным заявлениям ЕС и ее политика свободной торговли, включающая стратегическое сотрудничество с Китаем, может стать серьезной проблемой для ЕС в будущем».

Депутат «Силы народа» Гурам Мачарашвили попытался оспорить это утверждение, но в итоге просто призвал на слово верить правящей силе:

«Если Грузия следует по пути Путина, как Европейский совет предоставил ей статус кандидата? Почему США продолжают партнерство с ней? Тогда почему высокопоставленные должностные лица заявляют об успехе Грузии на пути евроинтеграции? Поэтому правда – это именно то, что мы говорим: грузинские НПО выступали и выступают против грузинских традиционных государственных подходов».

Не был для коллег новым и другой аргумент Мачарашвили:

«Мы все знаем, Украина получила статус кандидата в условиях войны, Грузия – сохраняя мир. В Украине спад экономики, в Грузии подъем экономики».

Подъем экономики, о котором говорят в «Грузинской мечте» ее оппоненты, давно ставят под сомнение. А в подтверждение своих подозрений относительно элитарной коррупции они сочли следующий эпизод из заключения экспертов:

«Грузия является ярким примером того, к чему может привести отступление в борьбе с коррупцией, когда страна политически поляризована. Превратившись из чемпиона в борьбе с коррупцией в государство, игнорирующее этот вопрос. Правительство перестало уделять приоритетное внимание борьбе с коррупцией и даже, похоже, имеет корыстные интересы в этом состоянии инерции».

Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе согласен со всеми выводами составителей Индекса по восточноевропейскому партнерству:

«Один человек принимает решение по всем вопросам. Главный принцип демократии – распределение власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями, так и должно осуществляться контроль и баланс. Все это нарушено. К сожалению, нет ни одного ведомства, контролирующего самого Иванишвили».

С новыми оценками из Брюсселя согласна и депутат из политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе:

«В Грузии олигархическая клептократия, которая, в принципе, делает Грузию сравнимой с такими режимами как, к примеру, Россия. Российский стиль управления – это стиль коррупционного правления. То, что мы отстаем от Молдовы и Украины, подтвердилось еще в прошлом году, когда страна не смогла получить статус кандидата. Теперь мы ждем начала переговоров о вхождении в ЕС. Этот процесс будет очень трудным, если осень мы встретим в таком состоянии, и выборы не будут демократическими».

Одним из адресатов критики власти сегодня была Тамар Хидашели, директор НПО «Института исследований демократии». Хидашели – одна из тех 10 грузинских экспертов, которых опросили представители Форума гражданского общества в ходе составления. Авторы опирались не только на ответы местных экспертов, но и на другие источники, это надежная и проверенная методология, и говорить, что это частное мнение местных НПО в корне неправильно, говорит Тамар Хидашели:

«Эксперты, заполняя опросник, должны ответить: «Да», «Нет», «Частично». При этом мы обязаны обосновать ответ ссылками, докладами и оценками международных авторитарных организации, или указать конкретную статью из закона. К примеру, отвечая на вопрос, существуют ли объективные критерии для оценки судей для их повышения. Такие опросники поступают и из остальных пяти стран. Их сравнивают, проверяют, сопоставляют, и так получилось, что Молдова и Украина опережают Грузию, которая оказалась на третьем месте по общей оценке».

Тамар Хидашели не скрывает удивления возражениями власти. По ее словам, очень многое им знакомо по оценкам Венецианской комиссии, с которой власти сотрудничают и сами обращаются к европейским экспертам для правовой оценки законопроектов по реформе судебной и избирательной систем. Попытка создать «образ врага» правозащитница объясняет стремлением власти дискредитировать гражданский сектор перед парламентским выборами, чтобы их критические оценки не повлияли на общественные настроения. А это, заключает Хидашели, не соответствует ни демократическим стандартам, ни европейским устремлениям страны.

Подписывайтесь на нас в соцсетях