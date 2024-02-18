Президент Грузии: РФ не должна стать эксклюзивной силой в регионе Черного моря

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что нельзя допустить, чтобы РФ стала эксклюзивной силой в регионе Черного моря. Об этом глава государства заявила во время дискуссии в рамках панели «Более глубокий, широкий и дееспособный Европейский Союз» на Мюнхенской конференции по безопасности, передает SOVA. Это, отметила Зурабишвили, в интересах не только Грузии, но и самого Евросоюза.

«Членство в ЕС для Грузии - это необходимость, безопасность. Это единственная перспектива для страны, которая разделяет европейские ценности с точки зрения цивилизации, но сегодня главным вопросом является безопасность. Потребность в безопасности - это то, что должен чувствовать и ЕС», - сказала Зурабишвили.

Глава государства указала, что заявленное Россией еще в 2007 году, реализуется в наши дни, а именно заявление о том, что Москва не позволит Западу войти в черноморский регион.

«То, что Россия делает сейчас, фактически было объявлено в 2007 году, - то, что она не позволит Западу войти в Черноморский регион. В 2008 году произошли события в Грузии, за которыми последовал Крым, снова Черноморский регион и война на Украине. Россия сказала, что она собирается делать, и делает это. Я думаю, что это важно - это в интересах Европейского союза для Грузии, для безопасности Грузии, не допустить превращения России в исключительную державу в Черноморском регионе, что она пытается сделать, и это важно для будущего, для общения, которое будет очень важным. важно в ближайшие годы, десятилетия. Мы должны предотвратить такое развитие событий», - подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Ранее президент заявила, что Грузия работает над тем, чтобы догнать Украину и Молдову на пути к ЕС.

В Германии 16-18 февраля проходит 60-я, юбилейная, Мюнхенская конференция по безопасности. В ней принимают участие представители 50-ти государств. Грузию официально представляет глава МИД Илья Дарчиашвили. Глава государства Саломе Зурабишвили, которую представители партии власти после самовольного европейского турне не признают президентом Грузии, отправилась на мероприятие на основе официального приглашения организаторов Мюнхенской конференции.