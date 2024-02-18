Зурабишвили: расширение ЕС - экзистенциальный вопрос для Грузии

Президент Саломе Зурабишвили заявила на панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, что расширение ЕС - это экзистенциальный вопрос для Грузии.

«Это очень важно, и я хотела бы подчеркнуть, что расширение Евросоюза является для нас экзистенциальным вопросом. Это не процедурный вопрос, дело не в том, нравится нам это или нет. У нас нет выбора», - заявила Зурабишвили.

Президент Грузии отметила, что мир должен объединиться, чтобы победить угрозу, идущую со стороны России.

«Если мы посмотрим на глобальную картину, мы увидим, что Россия не только завоевывает страны, угрожает нашим странам кибератаками, гибридной войной, но и хочет ввязаться в космическую войну, которая будет угрожать коммуникации и логистике наших стран. Я думаю, что должен быть стимул для креативности, который позволит нам решить эти проблемы, и мы сможем ускорить реформы <в Грузии>, но ничто не изменит того факта, что у нас нет альтернативы, кроме как быть вместе - сплоченными, более демократичными и противостоять альянсу автократии, терроризма, кибератак - все угрозы исходят с одного направления», - заключила Зурабишвили.

Ранее президент заявила, что Грузия работает над тем, чтобы догнать Украину и Молдову на пути к ЕС, а также, что нельзя допустить, чтобы РФ стала эксклюзивной силой в регионе Черного моря