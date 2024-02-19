Юлия Навальная объявила о приходе в политику. Жена скончавшегося в российской тюрьме Алексея Навального бросила вызов Владимиру Путину, призвав противников путинского режима сплотиться вокруг нее с целью добиться его низвержения. Решение Навальной уже косвенно поддержали западные политики. В ЕС дали понять, что признают за Юлией Навальной право говорить от имени оппонентов российского президента. В Кремле возмущены реакцией Запада.

Жена лидера российской оппозиции Алексея Навального, скоропостижно скончавшегося в минувшую пятницу в тюрьме, заявила о намерении продолжить его дело. Юлия Навальная выступила с видеообращением, в котором заявила, что знает, «из-за чего конкретно Путин убил Алексея», и пообещала в ближайшее время предоставить все факты. Начав выступление с традиционного приветствия Алексея Навального, она дала понять, что готова взять на себя его роль и возглавить противников Владимира Путина:

«Привет, это Юлия Навальная. Сегодня, в первый раз на этом канале, я хочу обратиться к вам. Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин. Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального».

Нынешнее обращение Юлии Навальной – второе по счету с тех пор, как появились сообщения о смерти оппозиционера. 16 февраля она выступила с коротким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности. В нем Навальная призвала мировое сообщество сплотиться, чтобы победить этот «ужасающий режим», не указывая собственной роли в этом процессе. Теперь же Юлия Навальная четко дала понять – она готова занять место главного оппонента Владимира Путина. Она призвала всех несогласных разделить с ней «ярость, злость и ненависть»:

«Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю: «Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего». Россия – свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж, вот, что нам нужно. Я хочу жить в такой России. Я хочу, чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить. Именно такую, какой ее представлял Алексей Навальный. Полную достоинства, справедливости и любви».

Эксперты отмечают: своим обращением Юлия Навальная подтвердила прогнозы – она становится политической фигурой, а ее слова теперь приобретает особую значимость и вес как в оппозиционной среде, так и на международной арене.

Обвинившие в гибели российского оппозиционера Кремль, западные политики готовы отныне говорить с Юлией Навальной как с лидером российской оппозиции. Вдова Алексея Навального 19 февраля встретилась с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и выступила на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Этот шаг, по словам главного европейского дипломата Жозепа Борреля, «мощный сигнал поддержки борцам за свободу в России»:

«Мы должны послать сигнал поддержки российской оппозиции и в то же время продолжим наблюдать за тем, как идет война. Вот уже около двух лет Путин ведет войну против Украины, и похоже, что он не готов ее остановить, скорее наоборот. Таким образом, на обоих фронтах, политическом и военном, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине и российскому народу, который хочет жить свободно. А также отдать дань уважения Навальному. Чтобы почтить его память, мы предложим министрам переименовать наш санкционный механизм в защиту прав человека в его честь и назвать его Режимом санкций по правам человека Навального, чтобы его имя навсегда было вписано в работу Евросоюза по защите прав человека. Да, государства-члены наверняка предложат санкции против людей, ответственных за это, но главный ответственный – это сам Путин. Не забывайте, кто на самом деле несет ответственность за смерть Навального».

Впрочем, Боррель признает, что Западу будет сложно найти новые способы привлечь российского лидера к ответственности. США и Европа уже «сожгли все мосты» и теперь могут лишь ужесточать станционный режим. К слову, Лидеры ЕС находятся в процессе обсуждения 13-го пакета санкций, введенных после вторжения России в Украину. И, вполне вероятно, смерть Алексея Навального повлечет расширение списка ограничений. Во всяком случае, на этом настаивают представители Германии и стран Балтии:

«По крайней мере, речь должна идти в первую очередь о санкциях. Мы делали это в прошлом. Я имею в виду, что это ужасное напоминание о том, что каждый раз, когда в России убивают оппозиционера, у Европы есть ответ в виде санкционных пакетов. Я имею в виду, что это самое меньшее, что мы могли бы сделать, а затем потребовать выдачи его тела и надлежащих похорон, которых заслуживают его семья и люди, которые ему доверяли», – заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Тем временем, причина смерти Алексея Навального все еще не установлена. Следственный комитет России заявил о продлении проверки, при этом не назвав никаких сроков. Ни мать оппозиционера, ни его адвокатов не пропустили в морг Салехарда, где, предположительно, находится тело оппозиционера. Соратники Навального считают, что тело намеренно спрятали от его родных. И чем дольше власти затягивают обнародование результатов, тем больше уверенности, что смерть оппозиционера наступила не от естественных причин.

Впрочем, в Кремле считают подозрения и прямые обвинения, высказанные западными лидерами оскорбительными. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова, в данный момент проводится тщательное расследование:

«Оно ведется. Оно ведется, выполняются все необходимые действия в этой связи. Но пока результатов этого расследования не было обнародовано и, собственно, о них неизвестно. Поэтому, в условиях, когда нет никакой информации действительной, выступать с такими, ну, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем непозволительно. Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления».

При этом Песков дал понять, что в Кремле не очень интересуются ни результатами расследования, ни даже тем, где в настоящий момент находится тело оппозиционера и когда оно будет передано родным Алексея Навального:

«Это вопрос не к нам. Это вопрос не к нам, и мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента».

Тем не менее многие эксперты считают, что администрации президента вскоре придется вплотную заниматься делом Навального, которое обязалась продолжить его супруга. Видеообращение Юлии Навальной, ставшее первым постом в ее только что созданном аккаунте в социальной сети Х, на момент публикации материала уже посмотрело более миллиона человек. А число подписчиков составляет десятки тысяч и растет с каждым часом.

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