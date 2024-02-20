Обзор грузинской прессы

«"Плохие ожидания" правящей партии – очередная кампания с требованием помилования Саакашвили», – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Издание напоминает о том, что «Национальное движение» начало сбор подписей с призывом к президенту Грузии помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили. В оппозиционной партии считают, что убийство Алексея Навального должно послужить поводом для ускорения принятия решения со стороны Саломе Зурабишвили. Сама же президент, в интервью изданию Bloomberg заявила, что считает неправильным сравнение российского политика с Михаилом Саакашвили. В «Грузинской мечте» так же активно комментируют положение экс-президента, стараясь отвести внимание общества от других острых вопросов перед выборами, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«"Мечта" уже 12 лет ведет очень простую игру – пугает грузинских избирателей, говоря, что если у власти не будут они, то вернется, "Национальное движение" и Саакашвили. Поэтому они всегда побеждали на выборах. Сейчас разыграть эту карту не получится… Объявление Саакашвили лидером объединенной оппозиции является частью пиара (правящей партии). Да и "националы" попытаются поставить между Навальным и Саакашвили знак равенства, но это не получится».

Впрочем, президент вряд ли решит помиловать Саакашвили, несмотря на новые аргументы оппозиции и даже правящей партии, продолжает политолог. Кстати, освобождение экс-главы государства больше всего выгодно именно «Грузинской мечте» считает Дзабирадзе:

«Так "мечта" убьет несколько зайцев одним выстрелом. Во-первых, Зурабишвили окончательно заклеймят как «предательницу». Во-вторых, таким образом правящая партия мобилизует определенную часть избирателей».

Что касается правовой части вопроса – помилование Саакашвили на данный момент вообще не имеет смысла, поскольку есть незавершенные уголовные дела, по которым любой судья «сможет отправить его обратно в тюрьму», говорит респондент издания.

С приближением выборов растает конфронтация среди оппозиционных партий и взаимное неприятие, пишет информационное интернет-агентство Interpressnews, партия «За Грузию» категорически исключает союз с «Национальным движением», такой же стратегии придерживаются «Лело» и некоторые другие партии. По мнению многих аналитиков, это может быть частью предвыборной стратегии партий, которая эффективна для привлечения избирателей, не желающих видеть у власти ни «Нацдвижение», ни «Мечту». Есть среди аналитиков и те, кто считает, что если появится перспектива создания коалиционного правительства, оппозиции придется выступить единым фронтом.

Неприятно видеть, насколько ожесточенный разговор ведется между оппозиционными партиями

«Перегруппировки в оппозиции происходят медленными темпами и это неправильная ситуация. Также неприятно видеть, насколько ожесточенный разговор ведется между оппозиционными партиями. Чем быстрее завершится формирование альтернативных центров, тем проще будет населению увидеть среди них альтернативные силы и возможность создания коалиционного правительства», – говорит внефракционный депутат парламента Теона Акубардия.

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что подобное «неприятие» оппозиционными партиями друг друга полезно для них с точки зрения привлечения определенного избирателя.

«Я удивлен, что оппозиционным партиям потребовалось так много времени, чтобы выработать такую позицию. Главная причина, вероятно, чисто электоральная особенность, а именно то, что они видят, что эти люди не хотят избрания «Национального движения», а значит и те, кто будет стоять рядом, останутся без избирателей. Партии в основном дистанцируются от "Национального движения", возможно, с опозданием, но все же это понятно», – заявил Сакварелидзе.

Впрочем, ближе к выборам оппозиции все равно придется действовать сообща, считает политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе:

«Не исключено, что партии хотят показать себя истинной оппозиционной силой и лидером. Возможно, существует конкуренция между политическими партиями, но не исключено, что будут и какие-то скоординированные действия, например между "Национальным движением", "Стратегией Агмашенебели", "Лело", "Гирчи – больше свободы" и "Европейской Грузией". Более независимую игру ведет партия Гахария, они отстранятся и от ЕНД, и от "Мечты"», – заявил политолог.

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Новый чемпион UFC в полулегком весе Илья Топурия опубликовал первое заявление в социальной сети после поединка за чемпионский пояс с Александром Волкановским. «Матадор» поблагодарил своего соперника за бой:

«Часто люди будут говорить вам, что у вас это не получится, они будут в вас сомневаться. Но помните, единственное, во что вам нужно верить – это в самих себя. Если вы будете много работать, все получится. Неважно, откуда вы идете. Никогда не сдавайся, просто борись! Спасибо, Волк, ты был очень сильным противником. Ты сделал меня лучшим бойцом. Для меня было честью разделить с тобой октагон».

Грузинский боец по смешанным единоборствам, проживающий в Испании, Илия Топурия победил австралийского бойца Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 298 (Ultimate Fighting Championship, Абсолютный бойцовский чемпионат) в Анахайме. Бой завершился во втором раунде, когда Топурия смог нокаутировать своего соперника.

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