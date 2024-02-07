Минюст Южной Осетии без объяснения причин потребовал от политических партий указать в ежегодной отчетности контактные телефоны членов политических организаций и предоставить копии их заявлений о вступлении в партию. Внезапное нововведение в преддверии парламентской кампании вызывало обеспокоенность экспертов о возможном давлении на потенциальных участников предстоящих выборов.

За две недели до истечения срока предоставления политическими партиями Южной Осетии ежегодных отчетов в Минюст ведомство неожиданно изменило содержание отчетных документов.

Лидеры партий не успевают их передать в соответствии с новыми требованиями, крайний срок подачи отчетов продлили с 30 января до 15 февраля.

Требования изменены в части предоставления персональных данных членов партий.

По старым правилам, в отчетах указывались фамилии, имя, отчество, дата рождения, место регистрации по паспорту и дата вступления человека в партию. Теперь к ним добавились номера телефонов и копии заявления на вступление в партию.

Примечательно, что на официальном сайте Министерства юстиции не опубликовано информации ни о новых требованиях, ни о переносе крайнего срока подачи ежегодных отчетов.

В законе «О политических партиях» подобных требований нет. Он предполагает предоставление контактных телефонов лишь от членов организационного комитета, когда партия создается, либо от уполномоченных лиц в случае, если общественная организация или движение преобразовывается в политическую партию.

В принципе партии вправе выполнить новое требование Минюста. Граждане, подавая заявление о вступлении в политическую организацию, дают согласие на обработку их персональных данных. В то же время закон обязывает партии защищать свои права и представлять законные интересы своих членов.

В этом контексте, понятно, что новшество вызывает возмущение политических игроков. С тем же успехом, например, можно затребовать информацию о том, кто из членов партии работает на государственной службе или какого он вероисповедания. Если смириться с расширением требований Минюста, тогда это тоже возможно.

Дело в том, указывают наблюдатели, что закон обговаривает, какая информация достаточна для государства, чтобы зарегистрировать политическую организацию. Для чего вдруг понадобились контактные телефоны и копии заявлений?

Если Минюст не уверен в достоверности списков, зачем регистрировали партию? В конце концов, можно провести проверку вызвавшей подозрение политической организации.

Или все-таки дополнительная информация нужна для чего-то другого, о чем Минюст предпочитает не распространяться?

Пока ведомство молчит, в республике множатся версии о его скрытых мотивах. По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, есть в этой истории еще один момент, влияющий на ее восприятие как общественностью, так и участниками политического процесса.

Нынешний министр юстиции – Алан Джиоев, до недавнего времени занимал должность главы администрации президента. По уверениям источников из дома правительства, его перевели в Минюст во многом по требованию российских партнеров, якобы из-за его нерасторопности страдала межгосударственная коммуникация. Однако, перейдя на новую должность, он не утратил былого влияния на внутреннюю политику.

В этом смысле, считает Руслан Тотров, новшество не воспринимается как ошибка чиновника, но как осмысленное решение власти накануне избирательной кампании в парламент. Все это плохо сочетается с обещанием Гаглоева провести демотические выборы, говорит Тотров:

«Как по мне, это очевиднейшая попытка господина Джиоева и всех людей, аффилированных с президентом Гаглоевым, взять под контроль предстоящие парламентские выборы. Они понимают, что, образно выражаясь, земля начала дымиться под ногами, они видят активность господина Бибилова, его политической клики, и теперь пытаются сделать то, что у них сколь-нибудь сносно получается: контролировать, отодвигать, мешать и так далее. Поэтому, я полагаю, что попытка такой, знаете, повальной переписи участников партий, это всего лишь желание сыграть на советских еще, если хотите, страхах югоосетинского народонаселения и в прямом смысле этого слова убрать какое-то количество участников электорального процесса из партий. То есть на что они рассчитывают, в частности господин Джиоев? Представьте, некая женщина или некий мужчина (из любой партии, кроме «Единой Осетии»), видя, что власти хотят получить их личные данные, скажут: «Да черт возьми, зачем мне вообще все это нужно? Я лучше вообще из партии выйду, либо, чтобы надежнее было, просто не приду на выборы». Очевидно, никакого другого смысла это решение господина Джоева не несет и нести не может».

По мнению депутата парламента Давида Санакоева, новые требования Алана Джиоева напоминают предыдущие выборы в парламент. Тогда перед избирательной кампанией Минюст вдруг начал требовать от нежелательных предыдущему политическому режиму партий разыскать и исключить из своих рядов двойников, то есть граждан, состоящих более чем в одной партии.

Невыполнимость требования состояла в том, что ведомство не предоставило им списки двойников, но предлагало выявить их собственными силами, причем на выполнение этого условия партии Санакоева – «Новой Осетии», дали дней десять. Иначе ей грозила ликвидация. Чтобы избежать санкций Давид Санакоев был вынужден пойти на объединение «Новой Осетии» с парламентский партией «Ныхас» Алана Алборова и «Аланским союзом» Алана Гаглоева. Тогда они вместе выступали против произвола Минюста, теперь, говорит Санакоев, такое впечатление, что эту историю кое-кто забыл:

«Почему вдруг накануне избирательной кампании за десять дней до срока подачи ежегодной отчетности Минюст меняет требования? С какой целью? В чем причина? Почему так срочно? Если в этом действительно есть необходимость, почему бы сначала не провести разъяснительную работу с избирателями и партиями, провести обсуждения в парламенте, принять поправки к закону о политических партиях? Все эти экстренные и малопонятные нововведения накануне избирательной кампании вызывают нездоровые ассоциации с прошлыми парламентскими выборами, с произволом предыдущего Минюста, против которого и в 2019 году, и ранее выступали и президент Гаглоев, и нынешний министр юстиции Алан Джиоев. Я ответственно заявляю о том, что это дурной тон, и плохая идея, особенно сейчас, когда в парламенте обсуждаются куда более важные вопросы избирательного законодательства, в том числе о снижении проходного порога с 7% до 3% и поправки, способствующие прозрачности избирательных процедур как для одномандатников, так и для политических партий. Боюсь, теперь эти малопонятные инициативы Минюста могут скомпрометировать действительно важные изменения в избирательное законодательство и настроить часть депутатов против их принятия», – говорит Санакоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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