Девятый съезд «Единой Осетии», на котором новым председателем партии был избран Ацамаз Бибилов, – это, фигурально выражаясь, вершина айсберга. Ему предшествовала целая череда переговоров, интриг, столкновений интересов.

О предыстории съезда стоит рассказать, потому что в ней и состоит то, что называется местной спецификой политической конкуренции. Тут надо понимать один момент. «Единая Осетия» – это часть кремлевского проекта «Бибилов» по продвижению в президенты Анатолия Ильича, который стартовал еще в 2011 году. Сначала не получилось, в ту пору кураторы не учли местной специфики и провалили проект. Пришлось начинать с нуля.

5 сентября 2012 года была создана политическая партия «Единая Осетия». Через два года она уже получила простое большинство в парламенте, а еще через три Анатолий Ильич одержал уверенную победу на президентских выборах.

После поражения на выборах 2022 года Бибилов хотел вернуться к управлению партией и даже стал готовить съезд по избранию его председателем «Единой Осетии», но кураторы были против. После целой серии политических и криминальных скандалов, кризисных ситуаций, за которые президент нес прямую ответственность, наконец, после своевольного решения провести референдум о присоединении к России возвращение Анатолия Бибилова к активной политической деятельности выглядело по меньшей мере неуместным (конечно, если не ставить задачей погрузить республику в хаос уличного противостояния).

В этом смысле он как бы повторял судьбу Эдуарда Кокойты – кураторы хотели контролировать и использовать его политические ресурсы, не допуская его материализации в официальном статусе.

Вероятно, отсюда и такая почетная ссылка на пажити Л/ДНР. Но и оставить без присмотра такой мощный политический ресурс, как «Единая Осетия», было невозможно. На пост нового лидера партии кураторы даже подыскали подходящую кандидатуру – бывшего замначальника местного КГБ Василия Гулиева.

Примерно через полтора месяца даже хотели провести съезд, чтобы избрать его председателем «Единой Осетии», но до съезда дело не дошло, партийный актив (читай Бибилов) не согласился с этим решением. При этом Василий Гулиев на съезде присутствовал, и, по уверениям очевидцев, принимали его новые партийные соратники доброжелательно.

В конечном счете, на должность председателя партии осталось два претендента, оба из кадровой обоймы экс-президента. Первый – экс-министр обороны Владимир Пухаев. Он до недавнего времени по предложению Анатолия Бибилова возглавлял в Л/ДНР один из ЧОПов, охраняющих государственные учреждения.

Второй – депутат парламента от «Единой Осетии» Ацамаз Бибилов. Предпочтение в конечном счете отдали последнему, что в общем-то было ожидаемо. Тот факт, что на рассмотрение съезда был выдвинут один безальтернативный кандидат, говорит о том, что консенсус по кандидатуре был достигнут еще до съезда.

Почему именно Ацамаз Бибилов?

Очевидно, что Анатолий Бибилов намерен сохранить контроль над партией. Дистанционно из Л/ДНР это сделать сложно. Нужен человек верный, который не затеет свою политическую игру за спиной патрона, не предаст его в угоду собственным амбициям. Ацамаз Бибилов как раз из таких.

Он пришел в политику из Госохраны. Сначала был личным телохранителем Эдуарда Кокойты, потом без обиняков сказал ему, что хочет перейти в охрану своего родственника и друга Анатолия Бибилова. Говорят, Эдуард Джабеевич оценил прямоту Ацамаза, они расстались по-хорошему. И уже с благословения Анатолия Ильича Ацамаз Бибилов пошел на выборы в парламент.

Тут необходимо отметить, что внутри самой партии существуют конкурирующие между собой коалиции. Одни попали в ее ряды по протекции экс-председателя Верховного суда Олеси Кочиевой, других привел экс-генпрокурор Урузмаг Джагаев, а Ацамаз Ахсарович – протеже лично Бибилова. В этом смысле предпочтение лидера партии очевидно.

Еще одно обстоятельство в пользу этого выбора – он менее всех прочих депутатов-единоосов замарался в политических скандалах. Не без этого, конечно. Ацамаз Бибилов участвовал в незаконной сессии парламента, когда группа провластных депутатов по требованию президента приняла бюджет без кворума. Были и другие эпизоды (куда от них деваться), но все-таки они прошли как бы по касательной, не причинив ему заметного репутационного ущерба. Как, например, Алану Тадтаеву, который на протяжении трех лет председательства в парламенте выполнял роль президентского тарана, и воспринимается теперь местными спикерами как одиозный политик.

Ацамаз Бибилов, напротив, симпатичен не только сторонникам «Единой Осетии», но и ее политическим оппонентам. О нем говорят, что он держит слово, у него есть красные линии, за которые он не заступит. Он в хороших отношениях с местными хорз лæппу (хорошие парни). Принимал участие в боевых действиях, что немаловажно для карьеры политика. Примечательно, что на протяжении последних трех лет он распоряжался партийной кассой для оказания помощи населению. Очевидно, ему доверяли, но, возможно, дело не только в этом – подобные контакты с населением укрепляют популярность политика. Наконец, он Бибилов – это значит, фамилия Анатолия Ильича будет все время на слуху.

В качестве минуса новоизбранного председателя наблюдатели, прежде всего, отмечают его косноязычие. Он явно не оратор. Впрочем, это не смертный грех для югоосетинского политика.

По мнению наблюдателей, в избрании Ацамаза Бибилова председателем «Единой Осетии» и привлечении в партийные ряды Владимира Пухаева есть определенный расчет – они должны привлечь новых союзников, расширить электорат «Единой Осетии».

Им есть над чем работать – на съезде были замечены вчерашние сторонники Алана Гаглоева, разочаровавшиеся в своем выборе. Все указывает на то, считают наблюдатели, что партия начинает подготовку к парламентским выборам июня следующего года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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