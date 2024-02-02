До парламентских выборов в Южной Осетии остается немного времени. Согласно местному законодательству, они должны пройти 9 июня. Еще меньше времени для внесения изменений в избирательное законодательство, на котором настаивает большая часть политических партий, намеревающихся принять участие в выборах. В частности, речь идет о снижении проходного барьера с 7% до 3%. Насколько это реально в оставшееся время?

По конституционному закону «О выборах депутатов парламента республики Южная Осетия», президент должен назначить дату выборов не ранее чем за девяносто дней и не позднее чем за семьдесят дней до дня голосования, то есть до второго воскресенья месяца, когда был избран парламент предыдущего созыва, или 9 июня. Выходит, дата выборов может быть объявлена уже 9 марта. Если президент Республики Южная Осетия не назначит выборы депутатов в установленный срок, это право переходит к Центральной избирательной комиссии.

Иными словами, времени остается немного, но до сих пор действующие власти не определились с одним из важнейших, по мнению югоосетинских наблюдателей, условий избирательной кампании – снижению проходного барьера с семи до трех процентов. Хотя заявления спикеров о необходимости принятия соответствующих поправок к избирательному законодательству на слуху примерно с осени 2022 года.

Семипроцентный порог был установлен в 2009 году, когда парламент избирался по пропорциональной системе, но перед выборами 2019 года после долгих дискуссий законодатели вернулись к пропорционально-мажоритарной системе, но при этом семипроцентный порог оставили неизменным. К дискуссии о необходимости его пересмотра вернулись лишь спустя четыре года.

Депутат парламента от «Народной партии» Амиран Дьяконов назвал его дискриминационным и призвал коллег снизить его до 3%:

«7% – это исключительно дискриминационный барьер для Южной Осетии, порог, который серьезно искажает результаты волеизъявления избирателей. Фактически до 30% голосов избирателей теряется, то есть треть проголосовавших не получает своего представительства в парламенте. Это снижает легитимность представительного законодательного органа, а он, по своей сути, должен отражать все многообразие политического ландшафта Южной Осетии».

Дело здесь не только в легитимности заксобрания, но и в политической целесообразности.

Без этого новшества, убеждены наблюдатели, большинство, поддержавшее Гаглоева на президентских выборах, рискует остаться без адекватного представительства в законодательном собрании, и доминирующее положение в этом случае вновь получит оппозиционная «Единая Осетия».

59,8% голосов избирателей, поддержавших Гаглоева в 2022 году, были не столько его сторонниками, сколько противниками его оппонента – бывшего президента Анатолия Бибилова (его результат 34,95%).

Такая консолидация электората возможна только во втором туре президентских выборов – в первом они голосовали за разных кандидатов.

На предстоящих парламентских выборах все иначе – на 59,8% «гаглоевских» голосов будут претендовать девять партий. Это президентская «Ныхас», «Народная партия», Компартия, «Фыдыбаста», «Единство» плюс три партии, зарегистрированные в мае прошлого года: «Ирон» Георгия Кабисова, «Партия Развития» Альберта Валиева, «Иры Фарн» Хоха Чочиева, «За справедливость» Гарри Мулдарова.

При этом не факт, что все они будут лояльными к действующей власти. Гарри Мулдаров, например, заявил, что сожалеет о своем решении поддержать Гаглоева во втором туре выборов президента в 2022 году.

Зато «Единая Осетия» отошла от поражения на президентских выборах и набирает популярность.

Здесь много слагаемых. Ее лидер Анатолий Бибилов сейчас находится в зоне СВО, где командные должности совмещает с бизнес-интересами. Он оказывает покровительство военнослужащим из Осетии (по неподтвержденным данным, их там около одиннадцати тысяч, в том числе около тысячи из Южной Осетии), кроме того, дает возможность землякам заработать на стройках Л/ДНР.

Иными словами, эти люди и их семьи в его политическом активе.

Кроме того, в пользу оппозиции и рост протестных настроения в Южной Осетии из-за сокращения штатов в бюджетных структурах и проблем на российской таможне.

Но здесь скорее уже недогляд пиарщиков Алана Гаглоева.

Это на самом деле странная история, если учесть, что все обязательства по т.н. оптимизации штатов и перехода таможенного поста «Нижний Зарамаг» на требования Таможенного союза были прияты еще в бытность президента Тибилова, под лоббистским давлением в ту пору спикера парламента Анатолия Бибилова, а Алану Гаглоеву приходится лишь выполнять эти обязательства.

Но вместо того, чтобы трубить на каждом углу о том, что все эти проблемы – прямое следствие инициированного Бибиловым нового интеграционного договора 2015 года, команда Гаглоева по необъяснимой причине решила принять на себя политические последствия действий предшественника.

Зачем-то принялась заверять избирателей, будто трудности на таможне решаются, хотя они не могут быть сняты до тех пор, пока не будет пересмотрен новый интеграционный договор.

Единственное, чего добилась этим администрация президента – она приняла на себя ответственность за то, чего не совершала. И теперь уже застрельщики договора из «Единой Осетии» упрекают Гаглоева в неспособности решить проблемы на «Нижнем Зарамаге» и протестуют против сокращения штатов. Иными словами, переводят в свой актив недовольство, которое сами и породили.

Суммируя все это, наблюдатели полагают, что у президента Гаглоева не предстоящих выборах есть две возможности: получить оппозиционный парламент, как в свое время президент Тибилов, или получить сложный парламент, состоящий из одной большой оппозиционной фракции и нескольких поменьше, готовых к сотрудничеству с исполнительной властью.

Но для этого необходимо снизить избирательный барьер до 3%, а еще лучше до 2,5%.

По-хорошему это надо было сделать еще в 2022 году, когда «Единая Осетия» пребывала в некой прострации после поражения и не была уверена в успехе на следующих парламентских выборах. Или хотя бы в начале лета 2023 года, когда вчерашние сторонники Гаглоева побежали в Минюст регистрировать свои партии. По уверениям источников из Дома правительства, тогда предложения внести изменения в избирательное законодательство были проигнорированы в ту пору главой администрации президента Аланом Джиоевым – он не проявил интереса к инициативе, сославшись на загруженность текущими делами.

В нынешних условиях, убеждены наблюдатели, провести поправки через парламент будет сложнее, но все же возможно. Так сложилось, что из фракции «Единая Осетия» вышли два депутата, а позиции ее младшей сестры – «Единства народа» ослабли. Наблюдатели отмечают падение ее популярности, поэтому снижение порога в интересах этой партии. То есть противники внесения изменений в избирательное законодательство могут и не набрать большинства голосов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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