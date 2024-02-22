Украина наносит точечные удары по скоплениям российских войск и отражает попытки наступления после выхода из Авдеевки. Киев старается экономно использовать имеющиеся в его распоряжении вооружения, пока страны Запада не смогут наладить поставки в прежнем объеме. Вашингтон в лице президента Байдена обещает преодолеть сопротивление Конгресса. Москва же пытается воспользоваться моментом, чтобы добиться изменения паритета на фронте.

Украинские вооруженные силы взяли на себя ответственность за удар по полигону близ населенного пункта Подо-Калиновка в Херсонской области, в результате которого предположительно погибли десятки российских военных. По данным ВСУ, в результате ракетной атаки были убиты по меньшей мере 60 солдат и офицеров. Российская сторона пока никак не комментирует произошедшее. Ранее аналогичный удар, как сообщалось, был нанесен по полигону под Волновахой в Донецкой области. Там, в результате попадания двух ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS также погибли десятки военнослужащих.

Молчание Москвы многие связывают с тем, что российские власти не готовы комментировать гибель большого количества своих военных на волне победных речей по поводу перехода населенного пункта Авдеевка под контроль России, который, по данным как западных разведок, так и некоторых т.н. военкоров дался Москве слишком дорогой ценой. Президент России Владимир Путин старается преподнести согражданам тактический успех в Авдеевке чуть ли ни как окончательную победу России в войне:

«Руководство вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы видим и знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство – в прямом смысле этого слова».

Закрепить «превосходство» Владимир Путин, очевидно, решил, совершив полет на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М, при помощи которых Москва регулярно обстреливает украинские города. Полет, маршрут которого, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, был военной тайной, продлился около получаса.

Но если Владимир Путин даже демонстрацию военной мощи предпочитает проводить как можно дальше от линии фронта, его украинский визави Владимир Зеленский старается показать всему миру, что Украина далека от поражения. Интервью консервативному американскому телеканалу Fox News, аудитория которого симпатизирует преимущественно республиканцам, блокирующим новый пакет помощи Украине, Зеленский дал всего в нескольких километрах от линии соприкосновения. Глава государства сравнил российский успех в Авдеевке с тем, чего смогли добиться ВСУ за два года войны, дав понять, что и этим тактическим продвижением Москва обязана затягиванию Конгрессом принятия соответствующего законопроекта:

«За эти два года они оккупировали Харьковскую область, теперь мы контролируем этот регион. Мы разблокировали Черное море, теперь у нас есть их зерновые коридоры, и мы уничтожили много кораблей российского флота. Это мы делали в течение двух лет. Да, прошлый год был для нас по большей части сложным, но… то, что было сделано, я думаю, это была хорошая работа. А что они смогли сделать? Взять только это одно место? Но для чего?»

Тем не менее, задержка в предоставлении военной помощи со стороны США, по мнению экспертов, может повлиять на расклад сил. Несмотря на усилия ЕС по увеличению объемов поставок, Вашингтон остается лидером в этом вопросе. Евросоюз, исходя из особенностей бюрократического устройства содружества, не может тягаться с США в построении финансовых, технологических и технических цепочек, которые бы позволили создать единый механизм для предоставления подобной помощи. Несмотря на то, что часть государств ЕС уже анонсировали новые пакеты финансирования, другие блокируют подобные инициативы. В частности, парламент Германии проголосовал против предложения оппозиционного блока ХДС/ХСС с требованием о расширении военной помощи Украине, включающую поставки дальнобойных ракет Taurus.

В Киеве указывают на опасность подобного промедления, замечая, что в условиях «экзистенциальной войны» Запад не может оправдываться «усталостью» от длящегося два года конфликта.

«Ситуация непростая из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, это причина номер один. Вторая причина – это преобладание российских сил в воздухе, поэтому, когда мы получим самолеты F-16, мы сбалансируем ситуацию на поле боя, и нам будет намного легче. Я верю, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину. Европейский Союз, Япония, все страны «Большой семерки», МВФ и все остальные международные финансовые организации. Нам нельзя говорить об усталости, потому что это экзистенциальная война. Нельзя утомляться, когда сражаешься за свое будущее, за свою жизнь, за наш мир взаимной безопасности и мировой порядок», – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом глава правительства также призвал страны Запада ужесточить санкции в отношении России:

«Мы просим реализовать эти санкции как в экономической, так и в политической сфере в отношении личностей, которые причастны к агрессии России и к убийствам людей».

Первым откликнулся Лондон. Великобритания объявила о новом пакете ограничений в отношении России и Беларуси. В заявлении МИД Соединенного королевства говорится, что в соответствующий список добавлены 52 физических и юридических лица. Целью новых санкций стали производители боеприпасов, предприятия по производству электроники, а также компании, торгующие алмазами и нефтью.

«Сегодняшние меры подорвут способность Путина снабжать испытывающую сейчас трудности армию высокотехнологичным оборудованием и столь необходимым вооружением, а также не позволят ему пополнить военный бюджет», – заявил глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон.

В частности, под санкции попали гендиректор крупнейшего российского производителя алмазов «Алросы» Павел Маринычев и председатель совета директоров металлургической компании «Мечел» Игорь Зюзин. Санкции также введены в отношении Пермского порохового завода, проекта «Арктик СПГ 2» и его директора Олега Карпушина, против топ-менеджеров компании «Новатэк», а также ЧВК «Редут».

Вашингтон обещает огласить собственный санкционный список уже в пятницу. Об этом заявил президент Джо Байден:

«Я говорил вам, что мы объявим о санкциях в отношении России. В пятницу мы объявим о крупном пакете мер. Я буду рад сделать это со всеми вами. Хорошо?»

Что касается возобновления финансовой и военной помощи Украине, Байден обещает бороться до конца:

«Я уверен, что мы получим эти деньги, чтобы удержать эту страну от захвата Россией. Знаете, так много поставлено на карту. Мысли о том, что мы собираемся уйти из Украины, мысли, что мы позволим НАТО расколоться, полностью противоречат интересам Соединенных Штатов Америки и противоречат нашему слову, которое мы дали нашим союзникам, начиная с Эйзенхауэра. Так что пришло время позаботиться о том, чтобы Конгресс вернулся и принял закон о финансировании. Это очень важно. От этого зависит наша безопасность. Посмотрите, как мужественно и героически сражается украинский народ. Они так много поставили на карту. И мысль о том, что теперь, когда у них кончатся боеприпасы, мы уйдем, я считаю абсурдной. Я считаю это неэтичным. Я считаю, что это противоречит всему, чем мы являемся как страна. Поэтому я буду сражаться до тех пор, пока мы не предоставим им необходимые боеприпасы и возможности для самозащиты».

В Москве при этом крайне недовольны американским президентом и его высказываниями в адрес лично Владимира Путина. На своем предвыборном мероприятии вечером 21 февраля Байден назвал президента России «crazy SOB», то есть «сумасшедшим сукиным сыном», используя в качестве обидного выражения именно аббревиатуру. Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что слова американского лидера, «позорные и стыдные для США», не могут уязвить российского президента:

«Использование такой лексики в адрес главы другого государства со стороны президента США вряд ли ущемляет нашего президента, президента Путина. Но это, наверно, унижает того, кто использует такую лексику. Вероятно, есть какая-то попытка выглядеть как ковбой из Голливуда, но, честно говоря, не думаю, что это возможно. Когда-нибудь господин Путин использовал хоть одно хамское слово в ваш адрес? Этого не было никогда. Поэтому, думаю, что подобная лексика, наверно, просто унижает саму Америку».

Американский президент использовал указанное выражение в адрес Путина, рассуждая об угрозе ядерного конфликта, ставшей особенно острой после российского вторжения в Украину. И в Москве не скрывают, что не собираются отказываться от цели завоевания этой страны.

«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверно, это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам: Киев – русский город и оттуда исходит угроза существования Российской Федерации. Интернациональная угроза. Потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки», – заявил бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На Западе считают, что слова Медведева отражают реальные желания Кремля захватить большую часть территории Украины и установить в Киеве покорный пророссийский режим. Вместе с тем, по словам источников международных СМИ в Вашингтоне, у них нет ощущения, что у Москвы есть осмысленный план достижения этих целей. Предлагается просто продолжать действовать так же, как сейчас, ожидая, что с течением времени Россия победит за счет перевеса в количестве людей и техники.

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