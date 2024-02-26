В Абхазии продолжается активная дискуссия вокруг не раз повторявшихся в конце минувшей недели на обоих абхазских телеканалах видеоотчетов о встречах с участием руководства республики, на которых обсуждались актуальные для общества проблемы, в том числе направленный в парламент законопроект об иноагентах.

На тему иноагентов уже много дней идут слушания в Общественной палате Абхазии, при этом с ее членами встречаются представители разных категорий общества и организаций, но, как правило, в закрытом режиме и без освещения в СМИ. Однако, когда в Общественную палату пришли представители власти во главе с президентом, видеоотчет об этом, хотя и спустя пару дней, был показан и на Абхазском телевидении, и на канале «Абаза-ТВ». Чиновники, включая министра юстиции Анри Барцица, зампредседателя СГБ Заала Хварцкия, некоторые члены Общественной палаты активно выступали в поддержку принятия этого закона. Но по вопросам, которые задавались представителям власти другими членами ОП, было нетрудно догадаться об их недоумении и неприятии этого закона.

А вот фрагмент из выступления на слушаниях члена ОП, председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашига, которое затем было выложено на многих ресурсах и вызвало одобрительные комментарии пользователей:

«В последние полтора года активно обсуждался этот закон. Мы находили формулировки другие, они согласовывались с российской стороной. Вы нас информировали… Что вместо «иностранного агента» – «иностранный партнер». Что не в Министерстве юстиции будут определять статус иностранного агента, а суд будет решать. То есть была большая работа проделана. Почему-то сейчас никто об этом не сказал. Хотя вам были заданы конкретные вопросы. Почему этот законопроект был усилен, к первоначальному варианту пришли и в таком виде он был направлен в парламент. Помните, в последние двадцать лет мы по частям делились, общество делилось по политическим признакам. Сейчас, на мой взгляд, мы после принятия этого закона еще по одному принципу можем подвергнуть народ очередному такому разделу. Вспомним, как наша власть, интеллигенция, общество разрешили одну из самых глобальных проблем после войны – Комитета спасения Абхазии. Я помню, что говорил на этот счет Владислав Григорьевич Ардзинба – как не разделить общество по фамильному принципу, как увести людей от этого к строительству абхазского государства, как этот ярлык предателей, дезертиров не распространить на следующее поколение. Тут, если мы будем думать ответственно, как наше общество на этот закон отреагирует, мне кажется, мы эту проблему решим».

Напомним, что во время грузино-абхазской войны на оккупированной войсками Госсовета Грузии территории Абхазии была сознана коллаборационистская организация, состоявшая, в основном, из абхазов. После войны против ее лидеров Генпрокуратурой Республики Абхазия были возбуждены уголовные дела, о них писалось в прессе, но затем эти дела были прекращены. Фигуранты этих дел, собственно, Абхазию к тому времени покинули, но у них оставались здесь родственники, однофамильцы, вот почему руководители республики решили не создавать раскола в связи с этим делом.

Резонанс в обществе вызвало и выступление многолетнего члена ОП, директора пицундского пансионата «Сосновая роща» Людмилы Лолуа:

«Смотрю, слушайте, не поверила глазам, мне стало смешно. Я – иноагент, Лолуа Людмила Ирадионовна. Никогда в жизни там не была. Ну, правда, они проводят иногда семинары, они мне это оплачивают».

22 февраля состоялся круглый стол «Россия и Абхазия: безопасность и развитие» в Центре социально-экономических исследований. Он главным образом посвящался предстоящим в марте выборам президента России, которые пройдут и на территории Абхазии. В мероприятии участвовали президент Аслан Бжания, руководитель его Администрации Абесалом Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. И здесь опять же тема иноагентов затрагивалась. Вот что сказал президент, обращаясь в какой-то момент к Иналу Ардзинба:

«Мир не может быть обеспечен на вечные времена. Обеспечение безопасности и мира требует постоянной работы. Иначе нет потенциала соответствующего, потому что враг не дремлет. Меня тут рисуют как такого комиссара госбезопасности, который всем хочет отрезать головы. Абсолютно не так. Хотелось бы просто некоторые головы отрезвить, а не отрезать. Поэтому, дорогие друзья, кто твой друг, скажи, и я скажу, кто ты. Вот последняя дискуссия, которая у нас имеет место быть. Вот документ… Будьте добры, раздайте. Что это за компания – USAID? Кем она финансируется, почему она запрещена в России? Послушайте, дорогие друзья... А мы для того и прописали, что строим общую территорию обороны и безопасности с Российской Федерацией. Если эта организация… с 2012 года ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. И при тех условиях, когда идут боевые действия и практически полномасштабная война, можем ли мы, будучи стратегическим партнером, позволить деятельность недружественной, враждебной организации здесь, на территории Абхазии? Вот так надо, Инал, острые вещи говорить. Дипломатический язык – он, конечно, симпатичен. Но не всегда понятен общественности и обычным людям».

В соцсетях прозвучало немало откликов. Эмоциональным был пост в Фейсбуке юриста Центра гуманитарных программ в Абхазии Саида Гезердава:

«Изо дня в день мы наблюдаем в эфире театр абсурда, в котором без стеснения лицедействуют высокопоставленные чиновники и приближенные к ним люди. Каждое новое их появление – это монологи в роли обвинителей. Некоторые из них умудряются даже облачаться в наряды, соответствующие их сценическим образам. За вдохновением им не приходится далеко ходить. Когда я читал материалы уголовных процессов 30-х годов 20 века, меня всегда поражала глупость сталинских обвинителей, их напыщенный человеконенавистнический и эмоциональный тон, смехотворность обвинений. Все это очень перекликается с обвинениями и эпитетами, которыми награждают сотрудников НКО. Публичные и устрашающие судилища сталинских времен тоже не имели никакого отношения к решению реальных проблем общества – это была расправа с инакомыслием. У них больше общего с процессами «святой» инквизиции и даже с ярмарочным балаганом. Нынче у власти не та карательная мощь, и политическая ситуация позволяет только пичкать эфир фарсовыми заочными судилищами, «охотой на ведьм» – разыгрывать телеспектакли, которые режиссируют сами же ведущие актеры. Они заигрались в НПО-фобию, им почему-то кажется выигрышной погоня за внутренними врагами, но спотыкаются на простом – им нечем прикрыть свою коротконогую ложь».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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