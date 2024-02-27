Международный день неправительственных организаций «Грузинская мечта» отметила очередным обвинением представителей гражданского сектора в дискредитации власти и финансировании оппозиции. В свою очередь, коалиция 12 неправительственных организаций представила свои предложения для реализации 9 рекомендаций Европейской комиссии.

На сегодняшней Круглом столе, организованном в честь Международного дня НПО, представители гражданского сектора говорили о компании травли, развязанной против него властью. Представители НПО все чаще становятся объектами угроз и физической расправы со стороны поощряемых властью агрессивных группировок, заявила после встречи Нона Курдованидзе, руководитель «Ассоциации молодых юристов».

«В последнее время мы постоянно сужается поле деятельности правозащитников. В основном это происходит из-за ужесточения законодательных норм, все мы помним перипетии принятия законопроекта «Об иноагентах», который в итоге провалился. Но угрожающая по отношению к НПО риторика власти с тех пор не только не ослабла, но напротив, усилилась».

В ответ председатель фракции «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили подверг критике эти заявления. По мнению политика, говорить о дезинформации со стороны организаций, которые сознательно распространяют ложную информацию, очень стыдно.

«Очень смущает, когда о дезинформации говорят организации, которые сами были авторами дезинформации, и проводили кампанию против Грузии без каких-либо фактов. На самом деле, эти люди не искренни, они выполняют чужие задачи, они продолжают кампанию дезинформации против Грузии», – сказал Рати Ионатамишвили.

Необходимо отметить, что в последнее время лидерство в нападках на зарубежные НПО и их доноров взял на себя спикер парламента Шалва Папуашвили. 22 февраля, выступая в парламенте с ежегодным докладом, значительную часть своего выступления он посвятил жесткой критике НПО:

«Печальная реальность состоит в том, что правительству и обществу приходится бороться с дезинформацией оппозиции. В лучшем случае НПО молчали, а в некоторых случаях они привлекались сами к созданию и распространению дезинформации, вместо того, чтобы оценивать события с нейтральной позиции. Та часть неправительственного сектора, которая должна выражать интересы общества, практически стала союзником радикальных политиков. Но радикализм чужд и неприемлем для грузинской культуры, и их действия не имеют того эффекта, на который они рассчитывали. Дезинформация радикальных партий и организаций эффективна только тогда, когда наши стратегические партнеры непреднамеренно становятся участниками дезинформационной кампании», – сказал спикер парламента.

А по мнению депутата «Силы народа» Гурама Мачарашвили, зарубежным НПО вообще не место в Грузии:

«Неправительственный сектор Грузии не пользуется доверием в обществе. У них нет ни легитимности, ни позитивного прошлого. Мы видели, как они фальсифицируют выборы, берут иностранное финансирование – на словах это будто прозрачная структура, но по сути, она самая непрозрачная. Составление плана по выполнению рекомендаций ЕС – это оскорбление грузинского общества. Нам нужны план и шаги, которые нравятся Еврокомиссии, а не грузинским НПО, которые борются за приход к власти», – сказал Гурам Мачарашвили.

Для «Грузинской мечты» неприемлемо, что в стране перед выборами есть НПО, которые играют важную роль в наблюдении за политическими процессами и вынесении объективных выводов. Эти организации не могут осуществлять свою деятельность без финансирования. Поэтому претензии власти адресованы западным партнерам, чтобы они это финансирование прекратили, говорит Ника Симонишвили, бывший руководитель «Молодых юристов»:

«Грузинская мечта» обеспокоена тем, что доноры все еще предоставляют финансирование и, вероятно, будут предоставлять его тем НПО, которые особенно критически относятся к власти. Я думаю, что доноры не сомневаются в объективности этих организаций. Нас не должно удивлять, что власть в лице Папуашвили нападает не только на НПО, но и на доноров. Доноры, которые все еще предоставляют финансирование неправительственным организациям, являются самыми главными противниками для партии власти», – сказал Симонишвили.

Неприкрытое и грубое давление на представителей гражданского сектора со стороны партии власти не раз становилось поводом для ответной критики западных партнеров. Вот и сегодня, в своем приветствованной речи в честь Международного дня НПО посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил о важности неправительственного сектора для укрепления демократии.

«По случаю Международного дня неправительственных организаций позвольте мне подтвердить непоколебимость Европейского Союза в поддержке неправительственных организаций в Грузии. Обеспечение их нормальной работы имеет решающее значение для построения более справедливого, равного и процветающего будущего для всей Грузии. Неправительственные организации играют решающую роль в обеспечении общих ценностей ЕС и Грузии, таких как демократия, свобода, верховенство закона и права человека, включая права меньшинств», – говорится в заявлении посла ЕС.

Подписывайтесь на нас в соцсетях