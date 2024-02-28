В повестке заседания абхазского парламента было более двадцати вопросов, которые депутаты рассмотрели за два с половиной часа. Накануне анонсировалось рассмотрение поправок в статью о клевете, которые предлагает абхазская прокуратура. Речь о кратном увеличении штрафов и ужесточении ответственности за клевету. Поправки вызвали серьезные нарекания в абхазском обществе, уверенном, что их главная цель – борьба с критиками власти. Депутаты эти поправки в повестку дня не включили. Также были исключены три вопроса, связанные с принятием Гражданского и Строительного кодексов.

После согласования повестки парламентарии приступили к обсуждению проекта закона «О государственных закупках». По словам депутата Резо Зантария, он должен обеспечить прозрачность при государственных закупках:

«Так, в соответствии с законом, процедура и порядок проведения закупок проводятся в электронном формате, где невозможно что-либо утаить. В свою очередь, проект закона устанавливает фундаментальные основы и порядок организации и проведения государственных закупок, а именно: регулирует порядок осуществления закупок, способы осуществления закупок, регламентирует порядок контроля, определяет орган и осуществляет порядок определения поставщика. Закон устанавливает два вида закупок – конкурентные и неконкурентные, каждый из этих видов расписан, как инструкция. Для осуществления прозрачности проектом предусмотрена электронная площадка для проведения государственных закупок, куда будет открыт доступ всем желающим участвовать в данном конкурсе».

Резо Зантария считает, что закон исключит нецелевое расходование средств и коррупцию. Депутат Даут Хутаба не согласился с этим заявлением. По его мнению, проект надо доработать, так как конкурентные закупки в данной редакции закона легко превращаются в неконкурентные. Несмотря на возражения, закон приняли в первом чтении.

В закон «О международных договорах» внесли поправки, чтобы исключить такие ситуации, как с подписанием соглашения по госдаче «Пицунда», по которому огромная часть Пицунды перешла в собственность Российской Федерации и была фактически отторгнута от Абхазии. Абхазское правительство подписало международное соглашение зимой 2023 года, а обнародовано оно было лишь спустя несколько месяцев, вызвав протесты в обществе. Закончилось все ночной ратификацией в парламенте, которую, как оказалось, отказывается признавать даже Россия. Но вовсе не по причине нарушения регламента, а из-за того, что депутаты прописали в соглашении запрет на передачу объектов третьим лицам.

Чтобы застраховать общество от подобных катаклизмов, ряд депутатов предложили внести поправки в закон «О международных договорах». Депутат Алхас Барциц сегодня пояснил:

«В действующей редакции закона были прописаны определенные обстоятельства, когда парламент методом запроса в Министерство иностранных дел и в Кабинет министров мог получить для ознакомления уже подписанные межправительственные соглашения. Сегодняшняя редакция, которую мы предложили, и которая была единогласно поддержана, гласит, что информация о межправительственных и межгосударственных соглашениях, планируемых к подписанию, заблаговременно, за десять дней до принятия решения о подписании, будет поступать в Народное Собрание Республики Абхазия. Причем, не только Министерство иностранных дел, но также президент должен информировать парламент о планируемых к подписанию проектах международного уровня, а также Кабинет министров будет предоставлять информацию. Мы также включили в эти изменения понятие о том, чтобы межведомственные соглашения также заблаговременно предоставлялись в Народное Собрание Республики Абхазия».

О проекте закона «Об упрощенной системе налогообложения» рассказал сотрудник министерства по налогам и сборам Алан Асландзия: ставка налога привязана к суммарной валовой выручке; она составляет 6%, если доход не более 5 миллионов рублей и 8% при превышении лимита; отчетность для граждан максимально упрощена. Налоговое ведомство уверено, что после принятия закона будет видеть всех сотрудников и их реальные зарплаты, увеличатся поступления во все внебюджетные фонды (пенсионный, инвалидов, репатриации, медстрахования и др).

Закон поддержал Дмитрий Маршан, который проинформировал, что в тех странах, где он действует, поступления в бюджет кратно увеличиваются, но он не согласился с единой ставкой налога для всех видов деятельности, так как прибыль у всех разная. Депутаты приняли закон в первом чтении.

Законодатели внесли изменения в законодательные акты в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и наделили потомков махаджиров правом на восстановление абхазской национальности и фамилии и облегчили репатриантам получение абхазских паспортов.

Депутаты внесли изменения в перечень сырья и материалов, ввозимых производителем товаров, аналоги которых не производятся в Абхазии и при ввозе не облагаются налогом. В него добавили растворимые морские продукты и продукты из морских млекопитающих, оцинкованную рулонную сталь и проволоку из железа или нелегированной стали.

Сухумскую кондитерскую фабрику и имущественный комплекс бывшей гостиницы «Амткел» включили в перечень объектов, подлежащих приватизации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Мы не разглашаем имена авторов этой публикации из-за угрозы уголовного преследования по закону о нежелательных организациях в России

Подписывайтесь на нас в соцсетях