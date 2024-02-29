Абхазский МИД выдвинул ПРООН два требования

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба провел встречу с программным менеджером Программы развития ООН (ПРООН / UNDP) в Абхазии Вардоном Ходжа.
По информации медиацентра абхазского МИДа, в ходе встречи состоялся «обстоятельный обмен мнениями» относительно деятельности ПРООН в Абхазии.
«Инал Ардзинба обратил внимание представителя ПРООН на публикацию на официальном сайте Агентства США по международному развитию (USAID) информации с указанием целей и задач финансирования ПРООН со стороны данной американской структуры, а именно: «деоккупация Абхазии» и «противодействие пагубному влиянию Кремля». Инал Ардзинба отметил, что такого рода публикации наносят ущерб репутации ПРООН как подразделения ООН и противоречат целям Устава ООН», – сказал он.
По словам Ардзинба, общий объем финансирования всех проектов ПРООН в Абхазии составляет более 20 млн долларов. Он «сфокусировал внимание на конкретных фактах финансирования ПРООН абхазских информационных ресурсов, предпринимающих попытки дестабилизирующего воздействия на общественное мнение», говорится в сообщении.
В Сухуми требуют от международной организации «не позднее 7 марта 18:00» опровергнуть на официальном сайте ПРООН «цели проекта, финансируемого USAID», опубликовать «информацию с указанием списка абхазских информационных ресурсов, финансируемых ПРООН, целей, задач и объемов их финансирования».
«В случае, если опровержение не будет опубликовано со стороны ПРООН, МИД Республики Абхазия оставляет за собой право на принятие своевременных и адекватных мер реагирования», – говорится в сообщении.
- Ранее Инал Ардзинба назвал Государственный департамент США, Агентство США по международному развитию (USAID) и Европейский союз «субъектами агрессивной изоляции Абхазии». Он утверждает, что с сайта USAID удалили статью, в которой говорилось о необходимости «сокращения пагубного влияния Кремля и деоккупации Абхазии».
- Абхазский МИД приостановил согласование новых проектов Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) и выдачу сертификатов на их реализацию. Руководитель миссии USAID (Агентство США по международному развитию) на Южном Кавказе Джон Пеннел был объявлен в Абхазии персоной нон грата.
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