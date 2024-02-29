Абхазский МИД выдвинул ПРООН два требования

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба провел встречу с программным менеджером Программы развития ООН (ПРООН / UNDP) в Абхазии Вардоном Ходжа.

По информации медиацентра абхазского МИДа, в ходе встречи состоялся «обстоятельный обмен мнениями» относительно деятельности ПРООН в Абхазии.

«Инал Ардзинба обратил внимание представителя ПРООН на публикацию на официальном сайте Агентства США по международному развитию (USAID) информации с указанием целей и задач финансирования ПРООН со стороны данной американской структуры, а именно: «деоккупация Абхазии» и «противодействие пагубному влиянию Кремля». Инал Ардзинба отметил, что такого рода публикации наносят ущерб репутации ПРООН как подразделения ООН и противоречат целям Устава ООН», – сказал он.

По словам Ардзинба, общий объем финансирования всех проектов ПРООН в Абхазии составляет более 20 млн долларов. Он «сфокусировал внимание на конкретных фактах финансирования ПРООН абхазских информационных ресурсов, предпринимающих попытки дестабилизирующего воздействия на общественное мнение», говорится в сообщении.

В Сухуми требуют от международной организации «не позднее 7 марта 18:00» опровергнуть на официальном сайте ПРООН «цели проекта, финансируемого USAID», опубликовать «информацию с указанием списка абхазских информационных ресурсов, финансируемых ПРООН, целей, задач и объемов их финансирования».

«В случае, если опровержение не будет опубликовано со стороны ПРООН, МИД Республики Абхазия оставляет за собой право на принятие своевременных и адекватных мер реагирования», – говорится в сообщении.