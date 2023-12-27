Инал Ардзинба вновь критикует агентства ООН и Фонд Бергхофа

Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия приняло решение приостановить согласование новых проектов Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) и выдачу сертификатов на их реализацию. Об этом 26 декабря сообщил глава ведомства Инал Ардзинба.
По его словам, в ходе работы ведомства по мониторингу деятельности международных неправительственных организаций и агентств ООН на территории Абхазии «были выявлены существенные нарушения при практической реализации проектов ПРООН».
В абхазском МИДе рассказали о финансировании агентством ООН абхазских НПО, опубликовав информацию о перечислениях за 2020-2023 годы.
В Сухуми также раскритиковали деятельность Фонда Бергхофа. Ранее Ардзинба уже призывал жителей Абхазии не сотрудничать с данной организацией.
В абхазском МИДе говорят, что ключевая задача Фонда Бергхофа – «установление прямого диалога между гражданами Абхазии и гражданами Грузии».
«Идеологической базой для такого диалога является тезис о «взаимном прощении» и «общей истории». «Фонд Бергхоф» осуществляет прямые финансовые переводы на счета абхазских общественных организаций и физических лиц, создает диалоговые площадки в онлайн и оффлайн форматах (Эстония, Армения, Турция и другие страны), нацеленные на установление прямых контактов. Западные кураторы таких проектов рассчитывают на то, что это сподвигнет наших сограждан к активному общению с гражданами Грузии и будет способствовать реализации стратегии "Вовлечение без признания "», – сказано в заявлении.
- В декабре Инал Ардзинба объявил о запрете проектов Агентства США по международному развитию (USAID). Кроме того, руководитель миссии USAID на Южном Кавказе Джон Пеннел объявлен в Абхазии персоной нон грата.
- В мае 2022 года абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода» под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве заявили, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями. В частности, абхазские власти были недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии, Армении.
- В сентябре прошлого года абхазский МИД объявил гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата «за сбор разведданных». Лукас руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая реализовывалась в селе Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы.
- Инал Ардзинба заявляет, что поддерживает идею разработки и принятия закона о регулировании деятельности НПО.
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