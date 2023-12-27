Инал Ардзинба вновь критикует агентства ООН и Фонд Бергхофа

Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия приняло решение приостановить согласование новых проектов Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) и выдачу сертификатов на их реализацию. Об этом 26 декабря сообщил глава ведомства Инал Ардзинба.

По его словам, в ходе работы ведомства по мониторингу деятельности международных неправительственных организаций и агентств ООН на территории Абхазии «были выявлены существенные нарушения при практической реализации проектов ПРООН».

В абхазском МИДе рассказали о финансировании агентством ООН абхазских НПО, опубликовав информацию о перечислениях за 2020-2023 годы.

В Сухуми также раскритиковали деятельность Фонда Бергхофа. Ранее Ардзинба уже призывал жителей Абхазии не сотрудничать с данной организацией.

В абхазском МИДе говорят, что ключевая задача Фонда Бергхофа – «установление прямого диалога между гражданами Абхазии и гражданами Грузии».

«Идеологической базой для такого диалога является тезис о «взаимном прощении» и «общей истории». «Фонд Бергхоф» осуществляет прямые финансовые переводы на счета абхазских общественных организаций и физических лиц, создает диалоговые площадки в онлайн и оффлайн форматах (Эстония, Армения, Турция и другие страны), нацеленные на установление прямых контактов. Западные кураторы таких проектов рассчитывают на то, что это сподвигнет наших сограждан к активному общению с гражданами Грузии и будет способствовать реализации стратегии "Вовлечение без признания "», – сказано в заявлении.