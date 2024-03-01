На нынешней неделе в центре внимания общественности была сессия парламента. В повестке дня значился вопрос о внесении поправок в статью Уголовного кодекса о клевете. Поправки, представленные прокуратурой, без сомнения появились «во исполнение» указания главы государства, который умудрился публично призвать правоохранителей к борьбе с инакомыслием на отчетном заседании коллегии прокуратуры. Прокуратура решила облегчить себе данную задачу и получить право назвать клеветой всю неугодную президенту и его окружению информацию, прозвучавшую как в социальной сети, так и в любом другом пространстве. Принятие поправок позволило бы прокуратуре возбуждать дела без заявлений униженных и оскорбленных, на основании каких-то внутренних ощущений, наверное, генерального прокуратора. Общественность, правозащитники и журналисты накануне заседания сессии парламента отвлеклись от всех других дел и тем и подняли такой шум, что из повестки дня поправки к статье о клевете выпали. Об их существовании в повестке дня еще вчера свидетельствовало только наличие на заседании парламента прокурора Адгура Агрба, который должен был выступать основным докладчиком по данному вопросу.

Главные аргументы противников принятия поправок – ограничения свободы самовыражения (что уже само по себе нарушение основополагающих законов Абхазии), преследование оппонентов власти, фактическое установление цензуры, вопреки закону о СМИ и праву граждан на доступ к информации. Прогнозируемые последствия – сужение информационного пространства до подконтрольных власти СМИ, ухудшение ситуации с нарушением прав человека, повышение уровня коррупции и, конечно, кардинальная смена курса с демократического на авторитарный.

Представленные поправки - это еще одна демонстрация непрофессионализма прокуратуры, которая их готовила, и на это указывает уполномоченный по правам человека Анас Кишмария. Она отмечает недопустимость применения ответственности за клевету в отношении индивидуально неопределенных лиц, двойного наказания за одно и то же преступление и еще многого, что даже на первый взгляд вызывает ощущение, что поправки готовились не специалистами, а случайными людьми, не знакомыми с законами и правоприменительной практикой.

Общественность и журналисты отмечали, что в существующем УК прописаны меры, достаточные для привлечения к ответственности людей, преднамеренно распространяющих недостоверные данные и давать прокуратуре инструменты, выходящие за рамки существующих законов, нет никакой необходимости. Они указали прокуратуре о неисполнении прямых обязанностей, особенно связанных с коррупционными делами. Лидером упоминаний стали хищения на ВЛ «Ачгуара» и «подарки» олигархов сотрудникам администрации президента.

Однако выпадение поправок из повестки 28 февраля совсем не означает, что парламент не вернется к ним на следующем заседании, потому как никакой информации о том, что инициатива отозвана или о том, что депутаты проголосовали против рассмотрения проекта, не прозвучало. То есть парламент не использовал прописанные в законодательстве механизмы, которые обязывали бы законодательный орган не возвращаться к этому вопросу, хотя бы какое-то время. Поэтому надо ожидать, что после проведения «разъяснительной работы» с депутатами, выражающими несогласие с принятием поправок, и доведения их численности до большинства, поправки вернутся в повестку.

Еще одним поводом для общенародного торжества стало решение парламента внести изменения в закон о международных договорах. Парламент обязал президента, правительство и МИД предоставлять на ознакомление депутатам за десять дней до подписания все международные договоры, которые подлежат и не подлежат ратификации парламентом. Я согласна с теми, кто считает, что таким образом депутаты выразили недоверие исполнительной власти, кулуарные решения которой не раз становились поводом для общественной напряженности.

Но это только одна сторона вопроса. Потому как никаких ограничений для исполнительной власти данная норма не содержит. Депутаты могут только ознакомиться с международными договорами и, при желании, предать их огласке. Все это больше похоже на попытку парламента реабилитироваться после позорной ночной ратификации соглашения о передаче в собственность России госдачи в Пицунде. Но, даже при всем при этом, констатация факта недоверия президенту и правительству вызвала шок у некоторых депутатов, и они, стали публично заверять общественность, что ни о каком недоверии Аслану Бжания речи не идет. Привлекло внимание забавное заявление депутата Эмурхба, который посоветовал «общественным и политическим деятелям вспомнить свое политическое прошлое». Реакция социальных сетей не заставила себя ждать – видео с Эмурхба штурмующим МВД в 2017 году, свергающим главу администрации Ткуарчалского района с единственным обвинением – во главе района он хотел бы видеть человека, «представляющего мужской пол», даже несмотря на то, что «его тоже мать родила». В общем есть политики, который за свою недолгую жизнь наговорили и наделали такого, что им лучше бы молчать, чем говорить. Но, в «обойме» Аслана Бжания они, видимо, и есть те самые «последние патроны».

Тем временем МИД Абхазии по-прежнему одержим шпиономанией. Министр Инал Ардзинба на этой неделе опять играл в чекиста и налогового инспектора. Он вызвал к себе Вардона Ходжа, программного менеджера ЮНДП в Абхазии и потребовал от него сменить цели и задачи ПРООН, которые «наносят ущерб позиции ООН и противоречат ее целям». От высокой патетики он перешел к вопросам финансирования и тому, как расходует свои деньги ПРООН.

Ультиматум министра – на официальном сайте ПРООН должны быть изменены цели проекта – «деоккупация Абхазии» и «противодействие пагубному влиянию Кремля» и размещен список абхазских информационных ресурсов, финансируемых ПРООН с указанием целей, задач и объемов их финансирования. Срок до 7 марта, после чего МИД Абхазии предпримет «современные и адекватные меры реагирования». И, надеюсь, что если это случится, Инал Ардзинба принесет мне, Изиде Чаниа, и другим моим коллегам, свои личные извинения. Здесь бы следовало поставить улыбающийся смайлик, потому как ничего не говорит о том, что у распоясавшегося министра, есть манера признавать свою неправоту.

Ну да бог с ним, с министром. Чем занимался глава государства на этой неделе. Аслан Бжания использовал свое пребывание в нашей стране для приема глав администраций районов. Они ему отчитывались о потрясающих успехах, перевыполнении планов и грандиозных мечтах о будущем. Каждый по отдельности. Но главы администраций заканчиваются, а времени до выборов еще много.

А 1 марта, видимо, в честь первого дня весны, главой Конституционного суда избрана сватья Аслана Бжания – Диана Пилия. Вот так создается весеннее настроение и ощущение радости перед международным днем всех женщин и уверена, что на сей раз гендерных протестов от теперь уже депутата Эмурхба не будет.

К неполитическим новостям. Побережье Сухума усеяно трупами чомги. Государственные экологи утверждают, что это нормальное сезонное явление, а те экологи, которые могут не сегодня-завтра стать «иноагентами», пытаются спасти водоплавающих, собирая обессиленных животных на берегу и выхаживая их собственными силами. Падеж чомги совпал с гибелью рыбаков на турецком судне, ловившем рыбу у берегов Абхазии. Погибли три рыбака, двое были доставлены в больницу с тяжелыми отравлениями. Версия о то, что трюмах сгнила рыба, которой и отравились моряки, не подтверждается – на судне не было рыбы. Но, возможно, что было что-то другое, что пагубно влияет и на людей, и на птиц. Но экологический прокурор безмолвствует, поэтому мы можем только прислушаться к словам российского орнитолога Александра Дворецкого, который предположил, что массовая гибель чомги на сухумском побережье может быть вызвана токсином, поражающим ЦНС.

(Изида ЧАНИА, «Нужная газета»)

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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