Накануне избирательной кампании в Южной Осетии оппозиционные политики из команды бывшего президента Анатолия Бибилова ополчились против председателя Центризбиркома Эмилии Гагиевой. Конкретные цели кампании по ее дискредитации пока неизвестны, но наблюдатели уже строят свои версии.

Информационные ресурсы Анатолия Бибилова развернули кампанию по дискредитации председателя Центризбиркома Эмилии Гагиевой. Под прицелом ее личная жизнь и профессиональная деятельность. Гагиевой приписывают даже попытку госпереворота.

Пока цели кампании окончательно не ясны, как и неизвестно, намерена ли «Единая Осетия» добиваться отставки председателя Центризбиркома еще до начала парламентских выборов, или это задел для предстоящих протестов и даже срыва избирательной кампании, если она вдруг пойдет не по плану «единоосов».

Отставку Эмилии Гагиевой в республике поддержали бы многие, прежде всего те 12 кандидатов в президенты, которым ЦИК под ее руководством два года назад отказал в регистрации, и граждане, поддержавшие их выдвижение. Но упреки в адрес председателя ЦИК из лагеря «единоосов» выглядят довольно странно, если вспомнить, что Эмилия Гагиева – кадровая находка Анатолия Бибилова. С 2014 года она была юридическим консультантом «Единой Осетии», в 2016-м спикер Бибилов доверил Гагиевой представлять интересы партии в качестве члена Центризбиркома. После победы на президентских выборах в 2017 году он назначил ее начальником государственно-правового управления Администрации президента. Наконец, в августе 2021 года, за полгода до президентской избирательной кампании, Анатолий Бибилов назначил Эмилию Гагиеву председателем Центральной избирательной комиссии.

В условиях политического кризиса, когда протестные настроения зашкаливают и фактически все политические силы объединяются против президента, пост председателя ЦИК – это знак особого доверия. Расчет на то, что в решающий момент он не испугается ответственности и не отступит. И, надо признать, расчет оказался верным.

Доказательство тому – так называемое «ночное заседание Избиркома». Скандал разразился после того, как в социальных сетях появились записи с камер наблюдения, на которых было видно, как в ночь с 15 на 16 марта 2022 года в офис избирательной комиссии заходят представители избирательного штаба Бибилова и забирают коробки с подписными листами в пользу кандидата Ибрагима Гассеева, экс-министра обороны. На следующий день из сейфа Эмилии Гагиевой исчезли 42 подписных листа в пользу Гассеева. Расследование, которым занялся КГБ, зашло в тупик, а Ибрагима Гассеева к выборам не допустили.

Громкий скандал не заставил Гагиеву отступить, и к президентским выборам без видимых причин не допустили 12 из 17 кандидатов.

После победы Гаглоева на выборах его соратники по избирательной кампании, среди которых были и недопущенные кандидаты, надеялись на расследование «ночного заседания». Действия ЦИК подпадали под статью 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», совершенное с использованием служебного положения. Статья предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Но президент Гаглоев решил наоборот наградить сотрудников избирательной комиссии: орден Дружбы вручили председателю ЦИК Эмилии Гагиевой и секретарю комиссии Кристине Авлоховой. Еще четверым сотрудникам ЦИК преподнесли почетные грамоты.

На церемонии награждения Алан Гаглоев пояснил: «Центральная избирательная комиссия работала честно и по закону. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам ЦИК за проделанную работу и вручить заслуженные награды».

После церемонии некоторые товарищи вспомнили весьма странное заседание ЦИК накануне выборов, родившее подозрение о договоренности Гаглоева с избирательной комиссией. Тогда доверенный человек Гаглоева в ЦИК голосовал против регистрации в качестве кандидата Давида Санакоева – казалось бы, соратника по оппозиционной борьбе. Зато бибиловские представители поддержали регистрацию Алана Гаглоева. Кроме того, отстранение от выборов Ибрагима Гассеева и еще 11 кандидатов упростило задачу для Алана Гаглоева – он претендовал на поддержку электората Эдуарда Кокойты и, по слухам, даже Дзамболата Тедеева. В этом смысле у президента Гаглоева не было личных причин для недовольства работой ЦИК.

Словом, отказываться от такого грозного оружия, как Эмилия Гагиева, не было никакого смысла. Теперь пришла очередь «Единой Осетии» волноваться по поводу ее бойцовских качеств.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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