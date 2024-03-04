Госдеп США мешает развитию интеграционных объединений на постсоветском пространстве, заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба, выступая на Всемирном фестивале молодежи на территории российской федеральной территории «Сириус».

«Это структура, которая пытается блокировать все наши международные контакты, в том числе и с Беларусью, в том числе и с другими представителями стран постсоветского пространства. Это структура, которая не хочет, чтобы Россия объединяла своих союзников. Им нужна слабая Россия, им нужно создать огненное кольцо вокруг России, окружив ее множественными конфликтами», – сказал он.

По словам Ардзинба, после того как абхазский МИД запретил реализацию проектов Агентства США по международному развитию, USAID активизировал финансирование Программы развития ООН (ПРООН / UNDP).

«Это нормально, когда структура ООН финансирует проекты в сфере медиа, нацеленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в определенном государстве? Хоть они нас и не считают государством, но мы – государство, нам их признание не нужно, мы без них живем, нам их мнение неинтересно, но когда они вмешиваются в наши внутренние дела, мы задаем себе вопрос, а зачем они нужны вообще?» – сказал он.

Политик рассказал о встрече с программным менеджером ПРООН в Абхазии Вардоном Ходжа.

«На официальном сайте USAID написано, что USAID выделяет финансирование UNDP для реализации в Абхазии определенных проектов. Цели этих проектов тоже опубликованы на официальном сайте USAID. Первое – деоккупация Абхазии. Второе – восстановление территориальной целостности Грузии. То есть в переводе на русский язык это означает запихнуть Абхазию насильно или путем манипуляции в состав Грузии. И третье – противодействие пагубному влиянию Кремля. Видимо, они думают, что мы по-английски читать не умеем. Но мы, естественно, мониторим сайт USAID. После того, как я это сказал публично, эта публикация была удалена. Что подтверждает изощренные методы западных манипуляторов. Так вот, я пригласил представителя UNDP, я ему говорю, старик, что это такое? Это нарушение, удар мощнейший по UNDP, по официальному подразделению Организации Объединенных Наций. Я ему сказал, вы должны немедленно сделать опровержение. Я ему дал время до 7 марта 18.00 – пожалуйста, опубликуйте опровержение на официальном сайте UNDP, что USAID занимается дезинформированием мирового сообщества, а UNDP действует в рамках устава ООН», – сказал Ардзинба.

Он считает, что представители ПРООН «ничего не опубликуют», после чего абхазские власти «будут вынуждены принять соответствующие меры реагирования».