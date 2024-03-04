В минувшую субботу в офисе провластной политической партии «Амцахара» в Сухуме прошло собрание руководителей региональных отделений партии, куда были приглашены и депутаты абхазского парламента от партии «Амцахара». Как сообщает пресс-служба партии, на повестку собрания был вынесен ряд вопросов, в том числе о выступлениях и публикациях в соцсетях оскорбительного характера в адрес главы государства, руководства страны, депутатов парламента, простых граждан.

В сообщении партии было сказано, что «собравшиеся резко осудили провокационные заявления ряда партий и организаций, отдельных представителей оппозиции, для которых, по всей видимости, оскорбления стали нормой… Оппозиционные круги целенаправленно, намеренно искажают сущность происходящих в стране процессов, не прекращают сыпать оскорблениями в адрес президента и заниматься клеветой, подавать ложную информацию, делать различные вбросы в соцсетях. Авторы и комментаторы подобных публикаций практикуются в грубостях и «остроумии» в отношении главы государства, что является не чем иным, как позором для страны, но вряд ли они способны каким-либо образом уязвить его».

Подобного прецедента, констатировали выступавшие, не было ни при одном президенте. «Амцахаровцы» напомнили, что законодательство строго запрещает выступать с заявлениями, ущемляющими честь и достоинство главы государства

«Свобода слова и мнений задает определенные границы, переступать за которые нельзя», – говорится в сообщении пресс-службы.

В этом тексте предсказуемо не было конкретики, чтобы не пересказывать выражения, которые возмущают его авторов. Но в связи с упоминанием парламента можно было догадаться, что речь идет о заявлении, которое сделал недавно парламентарий Беслан Эмурхба:

«Некоторые деятели утверждают, что парламент не доверяет президенту, приняв закон «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О международных договорах Республики Абхазия», но это не соответствует действительности. Данные изменения направлены на разделение ответственности законодательной и исполнительной ветвей власти в международно-правовом регулировании. Народ Абхазии всегда был деликатен в своих высказываниях, поэтому прошу всех граждан продолжать эту традицию».

Мнения комментаторов в соцсетях разделились. Некоторые говорили, что напрасно обрадовались и выдавали желаемое за действительное те, кто увидел в названном законе недоверие исполнительной власти. Согласно изменениям, внесенным в закон, президент и Кабмин обеспечивают предоставление парламенту проектов международных договоров, заключаемых от республики не позднее 10 дней до принятия решения об их подписании, – это, по мнению комментаторов, свидетельство заботы депутатов о повышении собственного авторитета и роли в международных отношениях. Другие комментаторы спорили с ними: наверняка можно говорить и о снижении доверия исполнительной власти, особенно после допущенных ошибок с географическими координатами в первом варианте законопроекта о передаче России госдачи Пицунда.

Что же касается того, что подобного «не при одном президенте» не было, то здесь, пожалуй, никто не спорит. Другое дело, что, как обычно, причины этого политическими оппонентами видятся в разном. Одни говорили, что представители нынешней оппозиции вконец распустились, из-за, в частности, стремительного развития активности в соцсетях и числа телеграм-каналов. Другие – что причина этой безудержно обострившейся полемики – в самом президенте и его политике.

Примечательно, что эти споры шли на фоне традиционно отмечаемых уже почти полтора десятилетия дней памяти двух первых президентов республики. Напомним, что по стечению исторических обстоятельств дата 4 марта в Абхазии особенная. На протяжении советских десятилетий она отмечалась как день установления советской власти. В независимой Абхазии она не была включена сперва в календарь памятных дат, и лишь спустя более десятилетия, при втором президенте Сергее Багапше, после настоятельных обращений Компартии РА вернулась в него, но лишь как памятный рабочий день. Некоторые шутили, что тут сыграло свою роль и совпадение этой даты с днем рождения Сергея Багапша в 1949 году. Как бы то ни было, девятнадцать лет назад 4 марта стало отмечаться в Абхазии и как день рождения второго президента. А после ухода из жизни в 2010 году первого президента и основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба – уже как трагическая дата.

В этом году это был и юбилей, 75 лет со дня рождения Сергея Багапша. Торжественные мероприятия начались в Очамчырском районе. На юбилейном вечере в пятницу в Доме культуры с участием руководства республики друзья, соратники и близкие поделились со сцены своими воспоминаниями о нем как о выдающемся государственном деятеле. Секретарь Общественной палаты Абхазии, одноклассница Сергея Багапша Гули Кичба сказала:

«Он очень большое внимание уделял матерям погибших. Хочу напомнить также, что в 2007 году, понимая, какую важную роль в строительстве государства играют гражданские институты, он создал Общественную палату. И мы работаем по мере своих сил, чтобы в нашей стране было согласие. И в этом направлении все, что он нам завещал, мы стараемся претворить в жизнь», – сказала Гули Кичба.

Не только 4 марта, как в сегодняшний день, но и во многие другие торжественные дни в Абхазии вот уже больше десятилетия обязательным ритуалом является возложение цветов к мемориалам первого и второго президентов страны – Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и Сергея Багапша в селе Джгярда.

И все же почему так разительно отличие в отношениях сегодняшнего населения Абхазии к первым двум, покойным, и к сменившим их последующим троим, ныне живущим президентам? Рассуждать, сопоставлять факты и аргументы на эту тему можно было бы очень долго. Но хочется подчеркнуть: это иллюзия, что перед первыми президентами при их жизни все в обществе только преклонялись. В годы, когда им противостояла тогдашняя политическая оппозиция, по отношению к ним звучало немало публичной критики. И если при обращении к первому еще подбирали слова, учитывая его заслуги в борьбе за свободу Абхазии, то второй уже не раз обращался в суд с исками об оскорблении чести и достоинства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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