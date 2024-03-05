Кобахидзе утверждает, что рейтинг правящей партии составляет 60%

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» составляет 60%, «Единого национального движения» – 18%, всех других партий – ниже 5%. Оппозиция не может объединиться, заявил журналистам Кобахидзе.
«Было бы идеально, если бы ни один сателлит «Национального движения» не смог бы преодолеть избирательный барьер. Мы хотим получить конституционное большинство, а это значит, что «Грузинская мечта» должна получить в три раза больше голосов, чем «Национальное движение». Это наша задача, это абсолютно реальная задача», – сказал Кобахидзе.
По словам премьера, оппозиционеры Ника Гварамия, Ника Мелия и Мамука Хазарадзе «имели темное прошлое и будут иметь такое же будущее».
Напомним, что Ника Гварамия и Ника Мелия объявили о создании новых партий. Хазарадзе – лидер партии «Лело».
- Большинство граждан Грузии остаются политически неопределившимися – об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института по международным вопросам (NDI), опубликованные в декабре 2023 года. Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам близка?», 19% сказали, что это ныне правящая «Грузинская мечта», 4% – «Единое национальное движение», другие партии выбрали 12%. Число неопределившихся составило 47%, отказались отвечать 13%, а 6% ответили «не знаю».
- В ноябре результаты опроса общественного мнения опубликовал Международный республиканский институт США (IRI). Согласно этим данным, правящая «Грузинская мечта» получила бы на выборах 25% голосов, а «Единое национальное движение» (ЕНД) – 13%.
- Парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября 2024 года.
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