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Кобахидзе утверждает, что рейтинг правящей партии составляет 60%

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» составляет 60%, «Единого национального движения» – 18%, всех других партий – ниже 5%. Оппозиция не может объединиться, заявил журналистам Кобахидзе.

«Было бы идеально, если бы ни один сателлит «Национального движения» не смог бы преодолеть избирательный барьер. Мы хотим получить конституционное большинство, а это значит, что «Грузинская мечта» должна получить в три раза больше голосов, чем «Национальное движение». Это наша задача, это абсолютно реальная задача», – сказал Кобахидзе.

По словам премьера, оппозиционеры Ника Гварамия, Ника Мелия и Мамука Хазарадзе «имели темное прошлое и будут иметь такое же будущее».

Напомним, что Ника Гварамия и Ника Мелия объявили о создании новых партий. Хазарадзе – лидер партии «Лело».

  • Большинство граждан Грузии остаются политически неопределившимися – об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института по международным вопросам (NDI), опубликованные в декабре 2023 года. Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам близка?», 19% сказали, что это ныне правящая «Грузинская мечта», 4% – «Единое национальное движение», другие партии выбрали 12%. Число неопределившихся составило 47%, отказались отвечать 13%, а 6% ответили «не знаю».
  • В ноябре результаты опроса общественного мнения опубликовал Международный республиканский институт США (IRI). Согласно этим данным, правящая «Грузинская мечта» получила бы на выборах 25% голосов, а «Единое национальное движение» (ЕНД) – 13%.
  • Парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября 2024 года.

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