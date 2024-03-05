Ника Мелия объявил, что идет на выборы под избирательным номером 4

Грузинский оппозиционер, экс-лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия объявил, что идет на парламентские выборы под избирательным номером 4.

«Выборы 2024 года обязательно принесут революционные изменения в соответствии с интересами страны и народа! Вместе мы сделаем большой шаг вперед, в будущее, и этот шаг будет иметь свой символ – номер 4. Я верю, что в ближайшем будущем четверка станет символом борьбы и победы, успеха и прогресса, который надолго утвердится в грузинском политическом пространстве», — пишет Ника Мелия.

Название новой партии Ника Мелия пока не оглашает. Избирательный номер 4 принадлежит партии «Государство для народа», которую основал оперный певец Паата Бурчуладзе. Председателем партии в настоящее время является депутат Ника Мачутадзе.

Ранее заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что попытки создания клонов «Национального движения» «всегда заканчивались провалом». По словам Саакашвили, он будет «бороться за победу» только со своей командой ЕНД, которая, как он говорит, сейчас находится в процессе «окончательного расширения и кристаллизации».

Парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября 2024 года.