NDI: большинство граждан Грузии не поддерживают ни одну из партий

Большинство граждан Грузии остаются политически неопределившимися, свидетельствуют результаты свежего опроса Национального демократического института по международным вопросам (NDI).

Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам близка?», 19% сказали, что это ныне правящая «Грузинская мечта», 4% – «Единое национальное движение», другие партии выбрали 12%. Число неопределившихся составило 47%, отказались отвечать 13%, а 6% ответили «не знаю».

«Большинство не знает или не говорит, какая партия им ближе. Заявленная поддержка отдельных партий настолько низка, что ее нельзя использовать в качестве ориентира для определения исхода будущих выборов», – отмечают представители NDI.

В опросе указано, что в Тбилиси 20% поддерживают «Грузинскую мечту», 2% – ЕНД, 19% другие оппозиционные партии.