Германия проведет «работу над ошибками» в связи с утечкой разговора высокопоставленных военных о применении дальнобойных ракет немецкого производства против российской военной и инженерной инфраструктуры. Однако попытки Москвы вбить клин между союзниками Украины, по мнению аналитиков, могут обернуться сплочением и более открытой позицией Европы в связи с войной.

«Индивидуальная ошибка» с далеко идущими последствиями: утечка информации о перспективах использования немецких дальнобойных ракет Taurus («Телец») для атак на российские объекты произошла по вине высокопоставленного офицера ВВС Бундесвера. Берлин провел расследование инцидента. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, один из участников дискуссии подключился к разговору по незащищенной линии:

«Это ошибка, серьезная ошибка, которая была допущена и которая не должна была произойти. Ущерб очевиден, ничего подобного не должно было случиться. Однако доверие к нам как к партнеру по НАТО не подорвано, потому что все знают, что такое может случиться с любым. Решающее значение имеют последствия, и мы будем их решать, поэтому я зол на этот инцидент, очень зол, особенно потому что последние три дня мы отвлекались на эту проблему, в то время как существуют проблемы, касающиеся выживания Украины. Причина, по которой этот звонок мог быть перехвачен, связана с человеческим фактором. Не все участники придерживались процедуры безопасного подключения, как того требуют правила. По имеющейся информации, был подслушан участник из Сингапура. Он звонил через несанкционированное, то есть открытое соединение. Как вы знаете, в то время в Сингапуре проходило авиашоу, на котором, в частности, присутствовали высокопоставленные военные чиновники из европейских стран-партнеров, что, очевидно, было именно тем, чего ждали российские спецслужбы. Имело место целенаправленное, тотальное электронное прослушивание в отелях, поэтому мы должны предположить, что доступ к этой конференции WebEx был случайным попаданием в рамках крупномасштабной операции».

На записи, попавшей в распоряжение российских СМИ, четыре высокопоставленных немецких офицера обсуждают перспективу использования Украиной крылатых ракет Taurus немецкого производства для удара по Керченскому мосту, который соединяет Россию с Крымским полуостровом, аннексированным Россией в 2014 году.

Примечательно, что канцлер Германии Олаф Шольц все это время последовательно выступал против предоставления Киеву подобного оружия. И появление этой информации в публичном пространстве вряд ли понравилось главе германского правительства:

«То, что там сообщалось, является очень серьезным вопросом, и поэтому оно будет расследовано очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это необходимо».

О необходимости «тщательного расследования» заявили и в Москве. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что правительство Германии не контролирует собственное оборонное ведомство:

«Собственно уже всем желающим удалось ознакомиться [с записью], и не где якобы обсуждались удары по Крымскому мосту, а где они де-факто обсуждались, фактически. И мне кажется, что здесь формулировки очень важны. Определенный демарш предпринят нами, и вызван посол Федеративной Республики Германия. Сама по себе запись говорит о том, что в недрах Бундесвера обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории Российской Федерации. Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно. Господин Шольц сказал, что будет быстрая и полная, эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, я имею в виду даже через СМИ, о том, к чему пришла эта проверка. Здесь, конечно же, предстоит узнать, делает ли это Бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос – насколько управляем Бундесвер? И насколько господин Шольц контролирует его. Или это часть государственной политики ФРГ? И то, и другое очень плохо. И то, и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины».

В Берлине публикацию и комментарии Москвы уже назвали частью информационной кампании Кремля по дестабилизации единства Европы и США в вопросе поддержки Украины. При этом Борис Писториус подчеркнул, что хотя дисциплинарное расследование ведется, сурового наказания провинившихся ждать не стоит:

«Независимо от того, что произойдет еще, – я не знаю, произойдет ли что-то еще худшее, чего я сейчас не ожидаю, – но в данный момент личные последствия не стоят на повестке дня. Я не стану жертвовать своими лучшими офицерами ради игр Путина».

Тем не менее последствия утечки для Берлина все же налицо. Многие партнеры Германии по НАТО считают подобные утечки недопустимыми. В Лондоне дали понять, что необходимо тщательно проработать инцидент, чтобы в будущем исключить попадание подобного рода информации в руки российских спецслужб. Тем более что Москва пытается извлечь из ситуации максимум политических дивидендов. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров поспешил вбить клин между Германией и Великобританией с США:

«Мы в последнее время стали свидетелями фактов, которые вскрылись: противостояния канцлера Шольца с Бундесвером, каких-то хитрых замыслов Бундесвера, которые стали явными из-за опубликования вот этой записи, о том, как тщательно они готовят атаку на Крымский мост, на другие объекты, прежде всего склады с боеприпасами. И главное, как при этом хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев, британцев, поскольку они и так уже там находятся. Ну это вообще кричащее саморазоблачение. Ситуация однозначно указывает на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень и очень силен. Были если у кого-то сомнения, вот за последние пару месяцев много было аналитических материалов, что вроде бы начинают понимать бессмысленность, бесперспективность продолжения науськивания Украины на военные действия, – ну вот последние заявления и Макрона, и Остина, да и разговор немецких генералов все-таки говорят о том, что партия войны не хочет никак изменять свой курс на нанесение стратегического поражения России на поле боя. Мы это понимаем».

С другой стороны, по мнению аналитиков, сама утечка и то, как Москва пытается в связи с этим раздуть публичный скандал в Европе, наоборот могут привести к более открытой позиции союзников Украины. И упомянутый Лавровым президент Франции Эммануэль Макрон, похоже, становится все более прямолинейным:

«Мы, безусловно, приближаемся к моменту в нашей с вами Европе, когда будет неуместно быть трусом. Мы никогда не хотим видеть грядущие трагедии, мы никогда не хотим видеть, что поставлено на карту. И я считаю, что наши страны осознают это. И нам придется жить согласно истории и мужеству, которое она подразумевает».

Ранее французского лидера жестко раскритиковали за предположение о возможности отправки в Украину европейского воинского контингента, в том числе и в Германии. Однако сейчас, в свете утечки из Бундесвера, Макрон уже не кажется столь одиноким в своих предположениях. Более того, к его словам о том, что союзникам Украины пора активизироваться, все серьезнее прислушиваются партнеры Парижа по ЕС и НАТО. И некоторые из них, в частности Чехия, по словам лидера Пятой республики, уже «хорошо осознают, что война вернулась на нашу землю». Так что некоторые наблюдатели считают, что «германский конфуз», который Россия пытается использовать против Европы и Украины, вполне может обернуться «конфузом» для самой России.

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