Югоосетинские депутаты подтвердили, что их лишают гражданства РФ

Троих депутатов парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия – Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева могут лишить гражданства РФ. Политики подтвердили информацию, которая ранее появилась в телеграм-каналах.

Как пишет «Сапа», уведомления ФСБ России от 7 февраля депутаты получили на прошлой неделе. По их словам, в качестве причины указаны «действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России». В чем заключались эти действия, в документах не указано.

Лишение гражданства депутатов парламента — беспрецедентный шаг для двусторонних отношений России и Южной Осетии, передает издание: «Известно, что Гарри Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамболат Медоев были сторонниками идеи установления госграницы с Грузией. Мулдаров возглавлял госкомиссию по делимитации и демаркации госграницы Южной Осетии с Грузией. Санакоев — бывший глава МИД республики, на арест которого за участие в августовской войне 2008 года выдан ордер МУС. Оба депутата выдвигались в президенты Южной Осетии».

Решение Москвы депутаты связывают с «прогрузинским лобби».

«Причины этой «инициативы», направленной против Южной Осетии, никому из нас не понятны. На фоне особых отношений между Россией и Южной Осетией все это вызывает только недоумение. Я это связываю с потеплением российско-грузинских отношений и работой прогрузинского лобби в Южной Осетии. Я и мои коллеги будем отстаивать свои права всеми законными способами и максимально публично», — сказал Санакоев.

«Жаль, что в такое непростое время местными «политиками» в Москву подается информация, на основе которой принимаются такие антироссийские и антиосетинские решения. Южная Осетия, наверно, самое близкое и дружественное России государство. Очевидно, какой вывод сделают из попытки лишить депутатов парламента такого государства — что Россия бросает своих друзей и партнеров. Я не знаю, чем руководствовались организаторы этой провокации, но играют они на руку только Грузии и ее западным кураторам», — пояснил Мулдаров.

«Единственное, что могу сказать: в разгар СВО все это делается людьми, которые хотят вбить клин между Россией и Южной Осетией», — заключил Медоев.