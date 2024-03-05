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Югоосетинские депутаты подтвердили, что их лишают гражданства РФ

Здание югоосетинского парламента
Здание югоосетинского парламента

Троих депутатов парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия – Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева могут лишить гражданства РФ. Политики подтвердили информацию, которая ранее появилась в телеграм-каналах.

Как пишет «Сапа», уведомления ФСБ России от 7 февраля депутаты получили на прошлой неделе. По их словам, в качестве причины указаны «действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России». В чем заключались эти действия, в документах не указано.

Лишение гражданства депутатов парламента — беспрецедентный шаг для двусторонних отношений России и Южной Осетии, передает издание: «Известно, что Гарри Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамболат Медоев были сторонниками идеи установления госграницы с Грузией. Мулдаров возглавлял госкомиссию по делимитации и демаркации госграницы Южной Осетии с Грузией. Санакоев — бывший глава МИД республики, на арест которого за участие в августовской войне 2008 года выдан ордер МУС. Оба депутата выдвигались в президенты Южной Осетии».

Решение Москвы депутаты связывают с «прогрузинским лобби».

«Причины этой «инициативы», направленной против Южной Осетии, никому из нас не понятны. На фоне особых отношений между Россией и Южной Осетией все это вызывает только недоумение. Я это связываю с потеплением российско-грузинских отношений и работой прогрузинского лобби в Южной Осетии. Я и мои коллеги будем отстаивать свои права всеми законными способами и максимально публично», — сказал Санакоев.

«Жаль, что в такое непростое время местными «политиками» в Москву подается информация, на основе которой принимаются такие антироссийские и антиосетинские решения. Южная Осетия, наверно, самое близкое и дружественное России государство. Очевидно, какой вывод сделают из попытки лишить депутатов парламента такого государства — что Россия бросает своих друзей и партнеров. Я не знаю, чем руководствовались организаторы этой провокации, но играют они на руку только Грузии и ее западным кураторам», — пояснил Мулдаров.

«Единственное, что могу сказать: в разгар СВО все это делается людьми, которые хотят вбить клин между Россией и Южной Осетией», — заключил Медоев.

  • В Цхинвали периодически обсуждают инициативу о пересмотре де-факто границ согласно Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года. Идею, будучи в оппозиции, поддерживал и действующий югоосетинский лидер Алан Гаглоев, однако сейчас он говорит, что такие вопросы в одностороннем порядке, без России, «решаться не могут».
  • В 2021 году оппозиционеры в парламенте заявляли, что в 2019 году югоосетинский президент Анатолий Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Бибилов, в 2022 году проигравший президентские выборы, тогда утверждал: согласно декрету 1922 года сёла Цнелиси и Чорчана относятся к территории Южной Осетии, но некоторые сёла «могут оказаться на территории Грузии». «Это такие населенные пункты или непосредственно прилегающие к ним территории как Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.). Мы этого допустить не можем», – сказал он в декабре 2021 года.
  • Бибилов также говорил, что Российская Федерация признала независимость Южной Осетии в 2008 году в советских границах, существовавших в 1990 году.
  • Москва не раз указывала на важность процесса делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской де-факто границ. В Тбилиси при этом заявляют, что «делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии».

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