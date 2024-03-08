Тойво Клаар: ЕС потратил на поддержку Абхазии около 180 млн евро

Евросоюз уже более 15 лет финансирует значительное количество программ в поддержку населения Абхазии, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в интервью изданию JAM news.

Клаар, в частности, прокомментировал критику, которая последовала со стороны властей самопровозглашенной республики Абхазия после его комментария, опубликованного в конце января. Тогда он рассказал, что ему дважды отказали в рабочих визитах в Абхазию.

В новом комментарии Клаар говорит, что не ожидал, что его мнение вызовет «такой большой интерес, в частности, в Абхазии».

«Я хотел публично рассказать о трудностях с доступом в Абхазию, с чем я недавно столкнулся (это не было связано с визитами по линии Женевских международных дискуссий). <...> Я понимаю сложность ситуации, связанную с нынешним геополитическим развитием. Но я убежден, что уменьшение пространства для международного взаимодействия или ограничение деятельности международных организаций и их местных партнеров – и, следовательно, также помощи, поступающей в Абхазию, – только усугубит проблемы», – говорит дипломат.

Говоря о финансировании проектов в Абхазии, Клаар добавил, что это «происходит в основном через партнеров, представленных в Абхазии, таких, как агентства ООН, международные неправительственные организации и местное гражданское общество».

«Эти программы поддерживают, среди прочего, секторы здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Также это проекты по поиску пропавших без вести людей, по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов», – сказал он.

По словам Клаара, с 2008 года в совокупности около 80 миллионов евро были потрачены на программы поддержки, а также на «меры по укреплению доверия и диалог».

«Я думаю, будет справедливо также упомянуть дополнительную сумму — примерно 100 миллионов евро, которую ЕС предоставил в виде кредитов и грантов на ремонт и модернизацию Ингурской ГЭС. Если бы не это, в Абхазии сегодня вообще не было бы света. И, кстати, кредиты погашаются исключительно правительством Грузии. То есть оно тем самым тоже очень сильно поддерживает энергоснабжение Абхазии», – добавил Клаар.

Спецпредставитель отметил, что многие проекты и мероприятия, финансируемые ЕС в Абхазии, ставили целью «содействие сохранению и развитию абхазской идентичности, в частности, в отношении абхазского языка, исторических архивов, спасения колхидского самшита и даже абхазских вин».