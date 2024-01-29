Абхазский МИД: требуем не употреблять «провокационный топоним» – «Сухуми»

Руководитель пресс-службы МИД самопровозглашенной республики Абхазия Милана Цвижба прокомментировала заявление специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. Дипломат ранее рассказал, что абхазские власти дважды отказали ему в визите. «Cегодня мы подошли к ситуации, когда Абхазия, похоже, закрывается», – отметил он.
Комментарий Миланы Цвижба опубликован под заголовком «Грузинская мечта Тойво Клаара». Она указывает, что заявление Клаара «вскрыло множество фактов, свидетельствующих о провале политики коллективного Запада» в Абхазии.
«Господин Клаар, заявляя о приверженности политике «вовлечение без признания», открыто и без прикрас подтверждает, что международные и абхазские НПО вовлечены в реализацию этой политики, достижение ее целей и задач. В целях реализации политики «вовлечение без признания» в заявлении европейского функционера особо подчеркивается важность стимулирования диалога между абхазами и грузинами «по обе стороны разделительных линий». Информируем господина Клаара о том, что это не «разделительные линии», это – государственная граница», – сказано в заявлении.
Цвижба также требует от Клаара не использовать «ложный и провокационный топоним» – «Сухуми».
«Обращаем также внимание господина Клаара на то, что Республика Абхазия не является и не может быть «жертвой» специальной военной операции, проводимой нашим главным союзником – Российской Федерацией. Республика Абхазия, наши добровольцы вместе с российскими братьями наносят решающий удар по неонацизму, становятся победителями этого противостояния», – говорит она.
Комментируя слова Клаара о финансовом взаимодействии с абхазскими НПО, Цвижба считает, что они, по сути, «выполняют функции иностранных агентов (в том числе в соответствии с терминологией действующего законодательства США)».
В абхазском МИДе говорят, что Тойво Клаар «будет еще более разочарован в самое ближайшее время». Прокомментировать «попытку нарушения национальных интересов» Абхазии планирует глава ведомства Инал Ардзинба.
В Сухуми при этом намерены работать с международными партнерами в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности, рассчитывая на «достижение результатов в соответствии с принципами государственного суверенитета Республики Абхазия и равноправного диалога».
- Критика неправительственных и международных организаций в Абхазии активизировалась на фоне утверждения властями самопровозглашенной республики решения о передаче России госдачи в Пицунде. Абхазский МИД, в частности, приостановил согласование новых проектов Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) и выдачу сертификатов на их реализацию. Руководитель миссии USAID (Агентство США по международному развитию) на Южном Кавказе Джон Пеннел был объявлен в Абхазии персоной нон грата.
- В декабре глава абхазского МИДа Инал Ардзинба объявил о запрете проектов Агентства США по международному развитию (USAID). Кроме того, руководитель миссии USAID на Южном Кавказе Джон Пеннел объявлен в Абхазии персоной нон грата.
- Ардзинба заявляет, что поддерживает идею разработки и принятия закона о регулировании деятельности НПО.
- Телеграм-канал D News Abkhazia сообщил, что на прошлой неделе абхазский лидер Аслан Бжания вернул в Минюст законопроект об иноагентах. «Как сообщают наши источники, президент дал указание, чтобы министерство юстиции включило в проект закона положение о физических лицах – иноагентах. Бжания потребовал, чтобы новый вариант проекта закона с поправкой о физлицах поступил в администрацию президента на следующей (текущей – ред.) неделе», – говорилось в сообщении.
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