Абхазский МИД: требуем не употреблять «провокационный топоним» – «Сухуми»

Руководитель пресс-службы МИД самопровозглашенной республики Абхазия Милана Цвижба прокомментировала заявление специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. Дипломат ранее рассказал, что абхазские власти дважды отказали ему в визите. «Cегодня мы подошли к ситуации, когда Абхазия, похоже, закрывается», – отметил он.

Комментарий Миланы Цвижба опубликован под заголовком «Грузинская мечта Тойво Клаара». Она указывает, что заявление Клаара «вскрыло множество фактов, свидетельствующих о провале политики коллективного Запада» в Абхазии.

«Господин Клаар, заявляя о приверженности политике «вовлечение без признания», открыто и без прикрас подтверждает, что международные и абхазские НПО вовлечены в реализацию этой политики, достижение ее целей и задач. В целях реализации политики «вовлечение без признания» в заявлении европейского функционера особо подчеркивается важность стимулирования диалога между абхазами и грузинами «по обе стороны разделительных линий». Информируем господина Клаара о том, что это не «разделительные линии», это – государственная граница», – сказано в заявлении.

Цвижба также требует от Клаара не использовать «ложный и провокационный топоним» – «Сухуми».

«Обращаем также внимание господина Клаара на то, что Республика Абхазия не является и не может быть «жертвой» специальной военной операции, проводимой нашим главным союзником – Российской Федерацией. Республика Абхазия, наши добровольцы вместе с российскими братьями наносят решающий удар по неонацизму, становятся победителями этого противостояния», – говорит она.

Комментируя слова Клаара о финансовом взаимодействии с абхазскими НПО, Цвижба считает, что они, по сути, «выполняют функции иностранных агентов (в том числе в соответствии с терминологией действующего законодательства США)».

В абхазском МИДе говорят, что Тойво Клаар «будет еще более разочарован в самое ближайшее время». Прокомментировать «попытку нарушения национальных интересов» Абхазии планирует глава ведомства Инал Ардзинба.

В Сухуми при этом намерены работать с международными партнерами в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности, рассчитывая на «достижение результатов в соответствии с принципами государственного суверенитета Республики Абхазия и равноправного диалога».