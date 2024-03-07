В ПРООН прокомментировали требования абхазского МИДа

В Программе развития ООН (ПРООН / UNDP) прокомментировали требования главы МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инала Ардзинба.

Абхазский политик после встречи с представителем международной организации призвал «не позднее 7 марта 18:00» опровергнуть на официальном сайте ПРООН «цели проекта, финансируемого USAID», опубликовать «информацию с указанием списка абхазских информационных ресурсов, финансируемых ПРООН, целей, задач и объемов их финансирования».

Как пишет агентство «Апсныпресс», сегодня, 7 марта сухумский офис ПРООН распространил заявление.

«В ответ на запрос к ПРООН, опубликованный в открытых источниках 29 февраля 2024 года, о предоставлении дополнительных разъяснений о программе «Партнерство для устойчивости», мы хотим отметить, что ПРООН как международная организация не может комментировать информацию, которую публикуют на своих вебсайтах другие международные организации или агентства. Мы подтверждаем, что программная деятельность ПРООН строго следует глобальному мандату нашей организации, направленному на достижение целей ООН, изложенных в Уставе, а также поставленных задач по построению более устойчивого мира», – указано в заявлении.

В ПРООН отмечают, что программа «Партнерство для устойчивости» поддерживает пострадавшие от конфликта сообщества.

«Достижения программы способствуют повышению уровня безопасности человека и устойчивости местных сообществ, в частности: путем улучшения доступа к базовым социальным услугам, включая образование, здравоохранение; посредством повышения потенциала молодежи и женщин в области бизнес-образования и роста спроса на производство и торговлю; через улучшение социально-экономических условий жизни, повышение уровня устойчивости общества и человека; благодаря повышению уровня экспертизы и потенциала организаций гражданского общества, исследовательских институтов и аналитических центров», – говорится в заявлении.

В Сухуми ранее заявили, что «если опровержение не будет опубликовано со стороны ПРООН, МИД Республики Абхазия оставляет за собой право на принятие своевременных и адекватных мер реагирования». Инал Ардзинба предположил, что представители ПРООН «ничего не опубликуют», после чего абхазские власти «будут вынуждены принять соответствующие меры реагирования».