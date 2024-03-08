Давид Санакоев: «В обществе это связывают с работой прогрузинских сил»

Лишенные российского гражданства депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия обратились в суд. Об этом в своем видеообращении рассказал один из парламентариев, Давид Санакоев, передает «Сапа».

«29 февраля этого года три депутата парламента Республики Южная Осетия: Мулдаров Гарри, Медоев Дзамболат и я, получили заключение о том, что мы совершили какие-то действия, которые представляют угрозу национальной безопасности Российской Федерации, и это влечет за собой утрату гражданства РФ. Для нас это было сюрпризом, потому что мы подобных действий не совершали. И также в заключениях, которые мы получили, факты совершения подобных действий не указаны. Со своей стороны, мы обратились в суд. Если есть факт совершения противоправных действий с нашей стороны, этот факт должен быть нам представлен», — пояснил депутат.

Произошедшее вызвало широкий резонанс в Южной Осетии, говорит он.

«И в обществе, как я знаю, это все связывают с работой прогрузинских сил в нашей республике, а также с работой комиссии по границе с Грузией. Однако до получения соответствующих документов мы говорить пока что еще не можем», — заявил Санакоев.

Он добавил, что это решение наносит вред отношениям Цхинвали и Москвы. Кроме того, парламентарий раскритиковал бездействие югоосетинского лидера Алана Гаглоева.

«Мы встречались с президентом Гаглоевым и думали услышать от него хоть о каких-то мерах, которые, он как глава государства, обязан предпринять в подобных условиях и ситуациях. Но, как мы увидели, делать он ничего не собирается, и это вызывает множество вопросов к президенту и вообще ко всем тем, которые передают искаженную информацию нашим партнерам в Москву. […]

Мы собираемся защищать интересы и Республики Южная Осетия и Российской Федерации всеми возможными способами, потому что на сегодняшний день у нас есть угрозы со стороны Грузии. Руководство нашей республики показывает свою политическую недееспособность, поэтому о всех предпринимаемых шагах мы будем информировать общество», — заключил Давид Санакоев.

В четверг в югоосетинском парламенте не смогли провести внеочередную сессию по данному вопросу. По словам источника «Сапы», в час дня депутаты не смогли собраться, так как не всех парламентариев успели оповестить. В три часа необходимого для кворума количества депутатов также не собралось.

В заседании должны были принять участие Алан Гаглоев, руководители КГБ и Совета Безопасности. Внеочередную сессию перенесли на понедельник, 11 марта.