Неделя закончилась рано. Накануне международного дня 8 марта полстраны зависло на корпоративах, таким образом уменьшив количество рабочих дней сразу на два дня – предпраздничный и праздничный. К тому же с понедельника страна жила большей частью новостями из приграничного российского «Сириуса», где проходил фестиваль молодежи, подписывались договоры и соглашения.

У министра иностранных дел на этой неделе был бенефис: Инал Ардзинба говорил о внешней политике Абхазии, ругал коллективный Запад, рассказывал абхазским студентам о нашумевшем российском фильме «Слово пацана» и сообщал, что его сестра – поклонница турецких сериалов.

В четверг 7 марта международная организация ПРООН ответила на ультиматум главы внешнеполитического ведомства, который, напомню, потребовал от ПРООН в Абхазии до 7 марта разместить на официальном сайте USAID опровержения целей и задач UNDP, а также список информационных ресурсов, которые финансируются международными организациями, аккредитованными в Абхазии. ПРООН публично заявила, что в рамках своего мандата «не может комментировать информацию, которую публикуют на своих веб-сайтах другие международные организации или агентства». Нелепое требование опубликовать «список информационных ресурсов, которые финансируются UNDP» – проигнорировано. И это логично, потому как проекты ПРООН проходят процедуру согласования в МИД Абхазии, и требование о публикации списков в нынешней ситуации, в условиях, когда руководство страны устроило охоту на неправительственный сектор, выглядело, мягко говоря, двусмысленно. Молодой министр, невзирая на грядущий праздник, тут же ответил ПРООН во второй раз, пригрозив им «адекватными мерами» «в рамках императива защиты национальных интересов республики Абхазия», и напомнил, что хотел бы увидеть список «неблагонадежных» абхазских организаций – информационных ресурсов, которые по заказу ПРООН дестабилизируют ситуацию в Абхазии.

Обращу внимание, что у нас не существует закона, на основании которого министр иностранных дел мог бы осуществлять преследование неправительственных организаций, сотрудничающих с UNDP. Но Инал Ардзинба, поднаторевший на пустопорожней пропаганде, ощущая свою полную безнаказанность, обвинил информационные ресурсы, получающие финансовую помощь от ПРООН, в попытках дестабилизации внутриполитической ситуации в республике Абхазия. Здесь надо подчеркнуть, что все международные организации работают в Абхазии на основании аккредитации, выданной МИДом, и у министра нет ни одного факта, что проектная деятельность местных НПО представляет угрозу для государства. Поэтому этот сюр от ретивого чиновника больше похож на попытку отвлечь внимание общественности от ситуации в стране, чем на заботу о безопасности государства.

А между тем нота МИД России, связанная с ратификацией российско-абхазского договора о пицундской госдаче, поступившая в МИД Абхазии еще в феврале, так и остается тайной Полишинеля. Секрет на весь свет все еще не опубликован, и общественность подозревает власти страны в том, что:

a) они скрывают документ, свидетельствующий о полном провале во внешней политике;

б) кулуарно готовят ответ, не отвечающий интересам страны и народа;

в) не придумали, как выкрутиться из патовой ситуации.

В продолжение темы: Аслан Бжания на этой неделе встретился с главой СГБ. Темур Ахиба рассказал президенту, что растет уровень оснащения службы и материальное благосостояние его сотрудников, повысилось пенсионное обеспечение бывших сотрудников СГБ, несопоставимое с пенсией обычных граждан страны, которая не растет, несмотря на перевыполнение планов всеми существующими ведомствами и администрациями районов. Но может, ближе к выборам вспомнят и об основной электоральной массе?

Из обтекаемого сообщения пресс-службы президента также следует, что чекисты бросили все свои силы на противодействие разведывательным и иным устремлениям спецслужб и организаций иностранных государств, обеспечение защиты основ конституционного строя, борьбу с преступлениями экономического характера и коррупционными проявлениями, а также на недопущение осуществления на объектах критической инфраструктуры диверсионно-террористических актов и чрезвычайных ситуаций. Ни одного примера успешной деятельности приведено не было. Но судя по негосударственным информационным ресурсам, на этом активность президента не закончилась. О деятельности, бьющей ключом, свидетельствует видео с застолий со сторонниками, на которых держащий бокал Аслан Бжания выглядит куда более органично, чем на публичных мероприятиях государственного масштаба.

О деятельности и бездеятельности правительства всю неделю ничего не было известно. К тому же обнаружилось, что сайт Кабмина заблокирован за неуплату. Эту проблему удалось решить только 8 марта, но последней новостью так и осталось совещание правительства от 29 февраля. Одновременно заработал и сайт министерства финансов с прошлогодними новостями. Многие правительственные сайты вообще прекратили свое существование после выборов президента в 2020 году. Впрочем, и те сайты, которые вроде как существуют и даже оплатили свои домены, не торопятся сообщать о своей работе. Очевидно, что большинство правительственных информационных ресурсов имитируют соблюдение закона о праве граждан на доступ к информации, а в руководстве нашей страны нет понимания необходимости предоставлять общественности значимую информацию.

Министр внутренних дел Роберт Киут оказался опять в центре внимания на этой неделе – теперь из-за информации грузинских источников, утверждавших, что он ведет какие-то переговоры о восстановлении железной дороги с российским олигархом грузинского происхождения. Роберт Киут тут же опроверг сообщения и заявил, что такие переговоры не его компетенция. И действительно, для таких переговоров есть президент, премьер-министр, министры энергетики и транспорта, Совет безопасности и, опять же, министр иностранных дел. Список большой, все остальные чиновники хранят молчание, и страна мучается в догадках – с кем же из руководства Абхазии говорил российский олигарх? И случайно ли грузинские источники остановили свой выбор именно на министре внутренних дел? Надо признать, что все это очень похоже на преднамеренную дискредитацию министра внутренних дел, который, напомню, отказался подписать вступающее в противоречие с законодательством страны соглашение по сотрудничеству с Росгвардией. Так что у абхазских чекистов есть вопросы, на которые они должны бы по долгу службы дать ответы обществу. Но это так, весьма риторическое предложение.

На этой неделе свое отношение к проведению голосования в Абхазии на выборах президента России выразила объединенная оппозиция. Она обратилась к народу Абхазии, ко всем гражданам Российской Федерации, проживающим в нашей стране, с призывом принять активное участие в выборах президента РФ, которые состоятся 15-17 марта 2024 года. Ранее с таким же призывом к общественности обратился и Аслан Бжания.

Думаю, на этом под новостями недели можно подвести черту: страна празднует международный женский день и основные события разворачиваются у цветочных магазинов, где в основном сконцентрированы мужчины, которые не пошли легким интернет-путем. Кстати, лайфхак по случаю 8 марта для самых креативных представителей «сильной половины человечества». Создаете, как несколько моих знакомых, группу в соцсети и приглашаете в нее всех женщин. От мужчины всего-то требуется одно поздравление 7 марта, и дальше переход на самообслуживание – всеобщая благодарность в словах, картинках, смайликах и видео всех участниц до полуночи. После чего женщины начинают поздравлять друг друга. Я попала сразу в четыре группы и после 00:00 отключила уведомления – патент и благодарность мужчине, который первый до этого додумался. Знатная экономия времени.

(Изида ЧАНИА, «Нужная газета»)

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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