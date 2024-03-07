Видеозапись встречи одного из лидеров «Грузинской мечты» с российским бизнесменом, на которой обсуждались перспективы грузино-абхазского урегулирования, вызвала в Грузии широкий резонанс. Представители оппозиции обвиняют власть в капитулянтской политике. Некоторые эксперты делают выводы о долгосрочных совместных планах Тбилиси и Москвы.

Встреча первого вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского с бизнесменом Давидом Хидашели состоялась в популярном тбилисском кафе рядом с парламентом. Видео засняли активисты оппозиционной партии «Дроа». По информации представителей партии, проживающий в России бизнесмен проинформировал вице-спикера парламента о позициях властей самопровозглашенной республики. Еще Хидашели якобы говорил о конфедерации с Абхазией, а также о транзите товаров и деловых отношениях в Абхазии.

«В беседе российский олигарх Давид Хидашели напрямую говорит о контактах с представителями марионеточного режима Абхазии и информирует первого вице-спикера парламента Грузии Гию Вольского об их позиции. Хидашели упоминает министра внутренних дел марионеточного режима, экс-начальника службы безопасности. «Я говорил Гарибашвили, что вам надо общаться с пятью главными министрами Абхазии, которые решают все», – сказал, по информации членов оппозиционной партии, Хидашели Вольскому.

Очевидец переговоров Натия Летодани рассказала СМИ, что в кафе было весьма шумно, поэтому Вольский и Хидашели разговаривали достаточно громко.

«Они говорили о конфедерации с Абхазией, восстановлении разрушенного 37-километрового железнодорожного участка в Гальском районе, о налаживании торговых и транзитных маршрутов. Вольский говорил Хидашели: у вас есть темы, а от нас вам потребуется поддержка. Разумеется, мы не ждем, что он подтвердит содержание разговора, но сам факт он отрицать не сможет, так как мы засняли его на выходе».

Действительно, на публикуемых в соцсетях кадрах видно, как Вольский и Хидашели тепло прощаются с друг другом, и, несмотря на холодную погоду, первый в легком пиджаке направляется к зданию парламента. В коротком разговоре с представителями «Дроа» Вольский советует им поберечь нервы:

«Вы только не переживайте, мы поговорили, у нас открытое государство, нам нечего скрывать. Какая конфедерация? Я вас умоляю, это не от него зависит! Пока этого ничего не будет по понятным причинам».

Далее Гия Вольский провел брифинг, где поделился новыми деталями встречи. По его словам, он не был знаком с Хидашели, и встреча состоялась по инициативе бизнесмена. Среди обсуждаемых вопросов не было ничего антизападного, пророссийского и тем более антигрузинского, заверил вице-спикер:

«Со мной Хидашели беседовал не как с представителем «Грузинской мечты». Он сказал, что налаживание личных отношений с абхазской стороной могут быть полезными. В ответ я пояснил, что абхазская сторона хочет говорить с грузинской как с независимая республика Абхазия, и это обстоятельство делает невозможным установление каких-либо личных контактов и отношений. Есть Женевский формат, и выходить из него не имеет смысла. Честно говоря, я не очень вник в замысел этих разговоров, если бы не поднятый «Дроа» шум. Что касается слова «конфедерация» – его Хидашели произнес настолько громко, что люди в кафе обернулись, мол, хорошо бы с абхазами создать такое объединение. Большая часть нашего общества знает, что конфедерация была возможна, но только не в сегодняшней ситуации – об этом не может быть и речи, нет предпосылок. Там он упомянул конфедерацию, но это не значит, что это у нас обсуждается», – рассказал Вольский.

По мнению руководителя института «Европа-Грузия» Георгия Мелашвили, демонстративно открытая встреча Вольского с российскими олигархом преследовала несколько целей:

«Власти пытаются прозондировать общественное мнение в вопросе допустимости открытых встреч чиновников высокого ранга с российскими эмиссарами. Что касается темы конфедерации – может, это и было возможно до августа 2008 года, но сейчас в мире идет открытая конфронтация, и я не считаю, что Россия готова даже в минимальном объеме уступать оккупированные территории. Очевидно, что у правящей команды есть тесные и доверительные отношения с Россией, и исходя из темы беседы, нельзя исключать, что сейчас Москва руками Тбилиси пытается дискредитировать или устранить со сцены нелояльных Москве абхазских политиков».

Второй темой встречи, по мнению эксперта, могли стать парламентские выборы:

«Грузинская мечта» может с подачи России попытаться активировать бутафорский переговорный процесс с сепаратистскими режимами. Этим они дадут надежду части их электората на благополучное урегулирование конфликтов именно благодаря проводимой грузинскими властями политики, подразумевающей лояльность в отношении Путина. В случае же налаживания контактов с Сухуми и Цхинвали Москва попытается навязать Тбилиси свои «минские соглашения», которые полностью исключат интеграцию Грузии в евроатлантические структуры, зато сделают ее полностью зависимой от России».

Напомним, по информации различных источников, в прошлом Давид Хидашели занимал пост вице-президента в находящейся под санкциями США российской АФК «Система», 49,2% которой принадлежит бизнесмену Владимиру Евтушенкову. Ранее последний называл другом Бидзину Иванишвили.

В 2022 году в сеть была выложена аудиозапись, на которой, как утверждали авторы публикации, Евтушенков по телефону говорил с Иванишвили и просил его оказать какую-то услугу, связанную с «зерном». Тогда Евтушенков подтвердил в интервью грузинской телекомпании «Формула», что вице-президент АФК «Система» Али Узденов находился в Тбилиси и встречался с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. При этом Евтушенков сказал, что Гарибашвили и Узденов «говорили об отдыхе».

По мнению независимого депутата Теоны Акубардия, происходящее доказывает растущую зависимость власти от путинской России:

«Грузинская мечта» допускает, что можно встречаться с посланниками Москвы вполне открыто и обсуждать политические или бизнес-схемы. Сейчас они спокойно обсуждают вопрос налаживания торгово-экономических связей с Абхазией, а это полностью в сфере интересов России».

Происходящее прокомментировал в председатель Верховного совета автономной республики Абхазия Джемал Гамахария. Его слова цитирует агентство IPN.

«Мы изучаем европейский опыт и то, как подобные проблемы решаются в Европе. Сейчас Верховный совет Абхазии работает над Конституцией Абхазии. Но мы не можем принять ее в одностороннем порядке, у нас должны быть встречные предложения. Мы постоянно говорим абхазам, что в случае объединения готовы предоставить им самые широкие права на основе мирового опыта. Мы совершили визиты в ряд европейских стран, автономий, встречались с их представителями. Впереди еще два визита. Идет процесс и работа продолжается».

По его словам, когда придет время переговоров с абхазской стороной, «у грузинской стороны должны быть не пустые слова о предоставлении широкой автономии, а конкретный документ».

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