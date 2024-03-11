В югоосетинском парламенте не смогли обсудить тему лишения гражданства РФ

Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросу лишения трех депутатов гражданства РФ не состоялась, сообщил парламентарий Давид Санакоев.

По его словам, на заседание не явился югоосетинский лидер Алан Гаглоев, из-за чего от участия в сессии отказались оппозиционеры из «Единой Осетии».

«Из четырех приглашенных – президента (Алана) Гаглоева, председателя Комитета госбезопасности, секретарь Совбеза и министра иностранных дел – присутствовали только секретарь Совбеза и министр иностранных дел. Остальные приглашенные не явились. Представители партии «Единая Осетия» обозначили свой неприход тем, что на месте нет президента, у них к нему масса вопросов по данной проблеме, и поэтому они также не пришли. Сессия не состоялась», – сказал Санакоев.

Депутат считает, что югоосетинское руководство должно выразить свою позицию по данному вопросу.

Как сообщалось ранее, Гарри Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамболат Медоев получили уведомление от ФСБ России о том, что их лишают гражданства РФ. В качестве причины указаны «действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России».

Внеочередную сессию по данному вопросу из-за отсутствия кворума не смогли провести и на прошлой неделе.