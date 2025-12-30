Тамара Меаракишвили госпитализирована, после перехода на сухую голодовку

Объявившую сухую голодовку Тамару Меаракишвили госпитализировали, сообщает издание «Сапа», со ссылкой на ее адвоката Алана Баззаева. По словам правозащитника, Меаракишвили доставили в больницу 30 декабря, предположительно, после его последнего свидания с подзащитной.

«Настроение у нее нормальное, но сильная слабость присутствует», — цитирует Баззаева «Сапа».

Несмотря на ухудшение состояния здоровья прекращать голодовку она отказывается, добавил адвокат. Правозащитник также подтвердил, что сегодня ей предъявили официальное обвинение.

Дело Меаракишвили комментируют в Тбилиси. Народный защитник Грузии называет её задержание в Цхинвали, по обвинению в шпионаже, ограничением свободы за выражение мнения правозащитницей и призывает к её немедленному освобождению:

«Тамар Меаракишвили как правозащитница на протяжении многих лет сотрудничала как с местными, так и с международными СМИ, активно говорила о проблемах, существующих в оккупированном Ахалгорском районе, что, по её словам, и ранее неоднократно становилось причиной её задержаний. У неё были изъяты документы, удостоверяющие личность, и ей было запрещено покидать оккупированные территории», - говорится в заявлении Народного защитника.

В поддержку Меаракишвили выступили и грузинские женщины-политики. В совместном заявлении они призвали власти Грузии использовать международные механизмы для её освобождения:

«Грузинское правительство должно сделать все возможное, чтобы положить конец незаконному заключению Тамар Меаракишвили, среди прочего, обратиться к западным сопредседателям Женевских международных дискуссий, а также использовать другие международные механизмы. Однако общественности до сих пор не известно, какие действенные шаги предпринимают для этого Министерство иностранных дел «Грузинской мечты» или Служба государственной безопасности. Их бездействие более заметно, чем работа».

Напомним, что Меаракишвили требовала встречи с Гаглоевым и в противном случае заявляла о намерении выйти на одиночный пикет в центре Цхинвали. Однако её задержали накануне анонсированной акции.

Суд отправил Меаракишвили в СИЗО на два месяца. По статье «шпионаж» ей грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет. Гаглоев фактически признал, что задержание Меаракишвили 22 декабря 2025 года связано с её планами выйти на одиночный пикет. Он при этом не стал вдаваться в подробности расследования.