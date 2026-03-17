Католикос-патриарха всея Грузии на данном этапе не планируют переводить на лечение за границу

Перевод Католикоса-Патриарха Илии II на лечение за границу «с учётом текущего состояния» не рассматривается, заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе. На данном этапе не обсуждается и приглашение врачей из-за рубежа, однако «в случае необходимости будет сделано абсолютно всё», заявил он.

«Состояние (патриарха) по-прежнему остаётся практически без существенных изменений и выраженной динамики… Мы также стараемся, помимо стандартной классической методологии, максимально собрать все мнения, все компетентные, в том числе альтернативные взгляды, которые могут быть ориентированы на результат… Возможно, существуют предложения, которые способны улучшить отдельные процедуры. Именно это и является целью наших усилий», - сказал министр.

Сарджвеладзе не уточнил, что именно подразумевается под «стандартной классической методологией». При этом он пояснил журналистам:

«Можно назвать это консилиумом, как угодно. Здесь находятся руководители реанимационных отделений ведущих медицинских учреждений, известные реаниматологи, и консультации с ними являются одной из рекомендаций».

Ранее ситуацию прокомментировал митрополит Шио Муджири: «состояние здоровья (Патриарха) ухудшилось внезапно», заявил он. Шио Муджири, вместе с другими священнослужителями, находится в Кавказском медицинском центре куда был переведен Илия Второй.

«Врачи прилагают максимум усилий и проявляют большое внимание, чтобы стабилизировать его состояние», - сказал он, призвав духовенство и паству молиться за здоровье Патриарха.

Вместе с местоблюстителем Патриаршего престола в клинике находятся и другие члены Синода. В кадрах, снятых телеканалом, видны епископ Бодбийский Яков (Константин Иакобишвили), митрополит Ахалцихе и Тао-Кларджети Теодор (Дмитрий Чуадзе) и другие священнослужители. С утра в клинику приходят и политические деятели, чтобы узнать о состоянии здоровья Илии II.

17 марта около трёх часов ночи 93-летний Католикос-патриарх всея Грузии был госпитализирован в Тбилиси «из-за внезапного ухудшения состояния здоровья».

Илия II «находится в состоянии, предусмотренном для данной процедуры – он интубирован (введена эндотрахеальная трубка). Кровотечение остановлено», - заявила утром директор центра Софио Аспанидзе.