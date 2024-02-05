Абхазские ветераны обратились к российскому послу

Ветеранская организация «Аруаа» обратилась к российскому послу в Сухуми Михаилу Шургалину. В заявлении речь идет о задержаниях абхазских граждан на де-факто границе по реке Псоу, а также решении российского правительства, согласно которому ввозить нефтепродукты в Абхазию могут лишь «Роснефть» и её бизнес-партнеры.

Ветераны указывают, что благодарят Российскую Федерацию за поддержку и признание абхазской государственности в августе 2008 года, а также за «постоянную помощь по всем направлениям социально-экономического развития».

«В то же время нас настораживают и возмущают некоторые процессы, которые происходят в последние месяцы на границе – участившиеся задержания известных общественно-политических деятелей Республики Абхазия и их многочасовые допросы».

Ветераны, указывают, в частности, что 3 февраля «беспричинно была задержана и допрашивалась более полутора часов» журналист и ветеран Эмма Ходжаа, награжденная медалью «За отвагу».

«Данный факт вызывает у нас крайнее возмущение и негодование, так как поведение специальных служб Российской Федерации нам не понятны, считаем его предвзятым и необоснованным. Нарушение прав граждан Республики Абхазия и Российской Федерации недопустимы и это наносит вред нашим братским отношениям. Мы выражаем надежду на Вашу компетентность в решении данного вопроса и соответствующую реакцию на данные действия специализированных служб Российской Федерации», – говорится в заявлении.

В «Аруаа» также указали на решение Правительства Российской Федерации, принятое в декабре 2023 года, «о передаче компании «Роснефть-Абхазия» монопольного права ввозить нефтепродукты» в Абхазию которое привело «к кризису на топливном рынке, нечестной конкуренции и большим очередям на АЗС».

«Мы считаем, что данное постановление нарушает экономические права, свободы самих компаний Российской Федерации, которые многие годы сотрудничают с топливными компаниями Республики Абхазия», – сказано в обращении.

Ветераны надеются, что ситуация на КПП «Псоу» «вернется в прежний режим», а экономические ошибки, «принятые не без участия абхазских чиновников», будут исправлены.