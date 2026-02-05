Абхазского юриста Ираклия Бжинава задержали в России

Кандидат юридических наук, конституционалист, председатель Абхазской диаспоры Ростова-на-Дону Ираклий Бжинава был задержан правоохранительными органами России. Об этом сообщило информагентство «Аиашара».

«По предварительной информации, ему вменяют публикации в поддержку Абхазии, народных инициатив и гражданских активистов», — говорится в сообщении.

Позже издание указало, что задержание Бжинава связано с его фейсбук-постом о выдаче внутренних российских паспортов в Абхазии.

«Также хочу коснуться выдачи внутренних российских паспортов в Абхазии и принесения присяги на верность Российской Федерации гражданами независимого государства — Республики Абхазия, причем на своей же территории. Это нормально вообще?? Мы независимое государство, и это категорически недопустимо! При всём уважении, при всей дружественности, при всём союзничестве. Это то самое деление суверенитетом, которое продекларировал Аслан Бжания. Абхазия не субъект РФ, а независимое государство!» — написал он 4 февраля.

В чем именно обвиняют Бжинава, неизвестно. Российские СМИ о задержании не сообщают.

Абхазская оппозиционная общественная организация «Аидгылара» (руководитель — Кан Кварчия, которого Россия ранее объявила в розыск) выступила с заявлением, указав, что задержание может быть связано с позицией Бжинава по «вопросам, будоражащим общественность», в том числе «по вопросу незаконной паспортизации в Республике Абхазия».

«Считаем абсолютно важным заявить, что подобный сценарий развития событий стал возможен в результате преступной, антиабхазской риторики экс-президента Республики Абхазия Бжания Аслана Георгиевича и его последователей, оставшихся на руководящих должностях в команде Гунба Бадры. Именно эти люди пытаются навязать нам правовой беспредел, за который надеются спрятать свои предательские управленческие решения», — сказано в заявлении.

В оппозиции призывают Бадру Гунба «использовать весь имеющийся у него ресурс и приступить к реальному отстаиванию интересов граждан Республики Абхазия как на территории республики, так и за ее пределами», а все политические силы — «вне зависимости от их политических воззрений — отказаться от позиции сторонних наблюдателей и выразить свое отношение к происходящему».