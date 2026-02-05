В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия в закрытом режиме прошло заседание Комитета по обороне и национальной безопасности. На нем обсуждалось сразу несколько острых тем: проблема незаконной выдачи российских паспортов, границы допустимого взаимодействия с союзным государством, а также громкое расследование о вмешательстве российских политтехнологов в абхазский избирательный процесс. По его итогам в обществе разгорелась дискуссия на основании той немногочисленной информации, что просочилась в СМИ.

Закрытые двери и открытые противоречия

4 февраля в парламенте самопровозглашенной республики Абхазия состоялось заседание Комитета по обороне и национальной безопасности. На него были приглашены представители силового и внешнеполитического ведомств: генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Роберт Киут, вице-премьер, представители администрации президента, министерства иностранных дел и паспортного управления МВД. Заседание прошло в закрытом формате.

По итогам встречи пресс-служба парламента сообщила, что между участниками состоялся «обмен мнениями» по вопросам деятельности МВД, а также по теме выдачи российских паспортов и водительских удостоверений. Отдельно подчеркивалось, что никаких решений или рекомендаций принято не было, а информация об обратном, распространяемая в СМИ, «не соответствует действительности».

У части абхазского общества возник закономерный вопрос: почему столь важное заседание было закрыто не только для журналистов, но даже для пресс-службы парламента. Абхазские медиа отмечают, что в условиях информационного вакуума граждане вынуждены получать сведения «через вторые руки», что лишь усиливает недоверие.

«А ведь все так просто — проводите открытые заседания, и общественность не будет подвергать сомнению ваши заявления. Да и опровержений не потребуется. Ах, да. Можно еще опубликовать полную аудио или видеозапись, чтобы избиратели поверили народным избранникам», — пишет телеграм-канал «Газета.abh».

Депутат парламента Кан Кварчия сообщил оппозиционному изданию «АИАШАРА», что на заседании обсуждались вопросы стратегического характера. При этом раскрывать детали он отказался, сославшись на «неэтичность», однако отметил:

«Робик Киут, министр внутренних дел, наговорил сегодня минимум на вотум недоверия, максимум - на открытие уголовного дела».

«Присяга на верность РФ»

Ряд абхазских СМИ со ссылкой на депутатов, присутствовавших на заседании, сообщили, что обсуждение проходило в напряженной атмосфере. Центральным стал вопрос о правовых основаниях выдачи внутренних российских паспортов гражданам Абхазии, постоянно проживающим на территории самопровозглашенной республики.

По словам депутатов, подобная практика уже длительное время реализуется в ряде районов Абхазии через паспортные столы, формально относящиеся к управлению МВД Краснодарского края.

Следует отметить, что согласно абхазским СМИ, с начала сентября 2025 года в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия началась выдача внутренних российских паспортов. Основанием для этого стал указ Владимира Путина «Об особенностях выдачи паспорта гражданина Российской Федерации», вступивший в силу 17 июня. Документ позволяет получать внутренние паспорта непосредственно на территории этих регионов — без выезда в Россию, без обязательной регистрации и прежних бюрократических процедур. Указ действует до 1 августа 2028 года.

Однако, как подчеркивают абхазские депутаты, российский указ не может служить основанием для работы иностранных государственных структур на территории Абхазии без соответствующих нормативных актов.

«Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия рекомендовали МВД прекратить незаконную процедуру выдачи внутренних паспортов России в Абхазии», — пишет оппозиционный телеграм-канал «АИАШАРА».

При этом Комитет по обороне и национальной безопасности публично отрицает сам факт вынесения подобных рекомендаций тогда как депутаты, покидавшие заседание, утверждают обратное.

«Как-то несерьезно у комитетчиков получается. Депутаты, выходившие с этого самого заседания, говорят о том, что рекомендовали прекратить эту деятельность. Комитет всего этого не слышал? Проще комитету не скрывать от общества правду о том, что у МВД нет документа, на основании которого проводится процедура выдачи иностранных паспортов и водительских удостоверений на территории нашей страны», — пишет телеграм-канал «АИАШАРА».

Кандидат юридических наук, председатель Абхазской диаспоры Ростова-на-Дону Ираклий Бжинава ставит под вопрос законность происходящего:

«Также хочу коснуться выдачи внутренних российских паспортов в Абхазии и принесения присяги на верность Российской Федерации гражданами независимого государства — Республики Абхазия, причем на своей же территории. Это нормально вообще?? Мы независимое государство, и это категорически недопустимо! При всём уважении, при всей дружественности, при всём союзничестве. Это то самое деление суверенитетом, который продекларировал Аслан Бжания. Абхазия не субъект РФ, а независимое государство!» — пишет он в Facebook.

Через сутки после публикации Бжинава, по данным «АИАШАРА», был задержан в Ростове-на-Дону российскими правоохранительными органами. Детали обвинения пока неизвестны.

Дело о российских политтехнологах

Второй ключевой темой закрытого заседания парламентского комитета стало расследование предполагаемого вмешательства российских политтехнологов в муниципальные выборы в Абхазии в 2025 году — дело, которое, по словам участников обсуждения, выявило противоречия в работе правоохранительных органов.

Критики указывают на парадокс: абхазские активисты, которые, как утверждается, пресекли деятельность иностранных специалистов, оказались под уголовным преследованием, тогда как сами политтехнологи, понесли лишь минимальное наказание

В день заседания у здания парламента собрались фигуранты дела и гражданские активисты, требующие объяснений избирательному применению закона.

5 ноября 2025 перед муниципальными выборами в Абхазии депутат Кан Кварчия и оппозиционные активисты обнаружили в Сухуми офис, где работали трое россиян — Иван Рева, Павел Тимофеев и Дмитрий Будыкин. Там выходила пропрезидентская газета «Абхазский вестник» и велась агитация. Одного из политтехнологов застали за работой в избирательной комиссии, что нарушает местное законодательство. На видео с места событий Рева признавался, что нанимал людей для срыва предвыборных плакатов конкурентов. На следующий день россияне, покинув пределы Абхазии, сообщили, что их избивали и угрожали оружием.

24 ноября российские следственные органы объявили в федеральный розыск трех абхазских оппозиционеров — Кана Кварчия, Эшсоу Какалия и Хына Думаа. Их подозревают в разбойном нападении на российских специалистов. Москва заявила, что инициирует их международный розыск. Бадра Гунба заявил, что абхазские депутаты не будут выданы России.

Прокуратура Абхазии по запросу депутата Кана Кварчия возбудила административные дела в отношении гражданина России Ивана Ревы и учредителя газеты «Абхазский вестник» Ахры Смыр. Суд признал их виновными и назначил штрафы. Также прокуратура возбудила уголовные дела по фактам угроз убийством и незаконного финансирования избирательной кампании.

3 февраля в ходе предварительного расследования прокуратура Сухуми объявила в розыск гражданина Абхазии Гарри Цвижба. Ранее Ахра Смыр называл его координатором газеты «Абхазский вестник».

В официальном заявлении ведомство также упомянуло о возбуждении 22 декабря 2025 года уголовного дела в отношении трех российских политтехнологов. Ряд телеграм-каналов назвал эту формулировку «туманной»:

«Ранее было известно, что Рева и Ко являются потерпевшими по факту угрозы убийством и тд., плюс они были привлечены к административной ответственности (мягкостью этого возмущалась оппозиция). <...> Пусть прокуратура конкретизирует, являются или нет трое российских политтехнологов обвиняемыми по уголовному делу №325/817 по факту нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидата в депутаты в органы местного самоуправления», — пишет телеграм-канал «Пульт-разнос. Абхазия».

Этот же канал отмечает, что продолжающееся расследование подтверждает равенство всех перед законом: «Если была вина с обеих сторон — обе стороны и понесут наказание».

«Более того, как мы видим, география не является щитом от проверки. Следствие работает и в отношении тех, кто сейчас в России. <...> Как видится сейчас — правоохранители просто выполняют свою работу. Ищут, опрашивают, проверяют, составляют цельную картину. Система в целом показывает свою объективность и работает так, как должна в правовом государстве», — пишет «Пульт-разнос».

Тем временем в прокуратуру Сухуми были вызваны представители оппозиции Эшсоу Какалия и Аслан Камузов для дачи показаний. Какалия сообщил, что от него потребовали подписку о невыезде, уведомив о статусе фигуранта дела, возбужденного по заявлению российских политтехнологов. Подписывать документ он отказался и заявил об игнорировании властями конституционного порядка Абхазии.

«Если в моих действиях наша власть усматривает состав преступления, пусть меня сажают, не надо полумерами со мной. Нынешняя власть действует вразрез интересам абхазского народа и абхазского государства. Я многократно публично задавался вопросом — признает ли наша власть Конституцию Абхазии, суверенитет Абхазии или нет? Сегодня я получил на него ответ. Наша власть не признает ни нашу Конституцию, ни наше законодательство и не признает наш суверенитет. То, что произошло сегодня в прокуратуре, яркое тому доказательство», — заявил он в комментарии «АИАШАРА».

Аслан Камузов, в свою очередь, отметил, что узнал о своем статусе и о розыске в России лишь в прокуратуре. Ранее он не получал никаких уведомлений, хотя неоднократно выезжал в РФ. Камузов настаивает, что уголовное дело сфабриковано.

«Я убежден, что это уголовное дело слепили из ничего на ровном месте и хотят выдать его за реальность. Это дело сфабриковано из-за того, что кто-то где-то меня увидел и решил вписать в список обвиняемых. Я не оставлю это просто так и не соглашусь с этим. Я никому не позволю огульно называть меня преступником, и в рамках закона буду отстаивать свои права», — говорит он «АИАШАРА».

Среди фигурантов дела — еще один абхазский гражданин Давид Накопия. Против него в России возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на политтехнологов. Следствие, по его словам, давно установило, что в день инцидента он не находился ни на месте событий, ни даже в Сухуми. Тем не менее, обвинения с него не сняты.

«И это один из важных фактов, который как нельзя лучше демонстрирует, насколько уголовное дело сфабриковано», — пишет телеграм-канал «АИАШАРА».

Для оппонентов власти вопрос о том, кто и с какой целью сформировал списки граждан Абхазии (даже тех, кто не находился на месте событий) и направил их в следственные органы России, остается принципиальным. Такая практика, предупреждают они, наносит ущерб государственным институтам и подрывает доверие общества к ним, а последствия этого выходят далеко за рамки текущего дела.

