Алан Гаглоев встретился с представителями оппозиционной «Единой Осетии»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев провел встречу с представителями оппозиционной партии «Единая Осетия».

Издание «Сапа» напоминает, что 11 февраля, после того как фракция «Единой Осетии» покинула зал заседаний парламента, Гаглоев заявил о готовности встретиться с оппозицией под камерами и ответить на все их вопросы.

16 февраля лидер партии Ацамаз Бибилов публично выразил согласие на это:

«Я прошу, чтобы были созданы условия — в прямом эфире на ГТРК «ИР», — чтобы мы встретились и задали все эти вопросы. Поговорим откровенно, и потом станет ясно, кто обманывает население, а кто — нет».

Председатель центрального комитета партии Алан Тадтаев рассказал, что сегодняшняя встреча продлилась более двух часов, однако видеотрансляции не было.

«Наверное, они не готовы ответить в прямом эфире на те злободневные вопросы, которые есть и у нас, и у населения Южной Осетии в целом. […] И сейчас они покажут то, что им выгодно, но, благо, наша камера была там», — пояснил Тадтаев.

Позже в телеграм-канале агентства «Рес» была опубликована 28-минутная запись встречи, распространенная пресс-службой югоосетинского лидера. «Единая Осетия», в свою очередь, пообещала опубликовать полный видеорепортаж.

Общение с Гаглоевым члены «Единой Осетии» посчитали неэффективным:

«Даже оценке не поддается эта встреча. Эта встреча была с человеком, который живет прошлым. Каждый острый вопрос переносился на времена правления то Анатолия Бибилова, то Леонида Тибилова. До Эдуарда Кокойты вот не дошли».

Напомним, что «Единая Осетия» перешла в оппозицию после поражения на выборах Анатолия Бибилова, который позже покинул Цхинвали для поддержки вторжения России в Украину. Против Бибилова введены санкции Великобритании за участие «в дестабилизации Украины, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины».