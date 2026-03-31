Альянс оппозиции Грузии запускает «кампанию национальной мобилизации»

Альянс девяти оппозиционных партий Грузии 31 марта, в годовщину референдума о восстановлении независимости страны, обращается к обществу и объявляет о запуске «кампании национальной мобилизации». По их словам, кульминацией кампании станет акция, запланированная на 26 мая.

«Это инициатива альянса оппозиции, однако мы сразу хотим подчеркнуть – это не кампания ни этих девяти партий, ни какой-либо отдельной политической силы. Это дело, которое касается всех… 35 лет назад, в этот день, 31 марта, граждане Грузии на всей территории страны, включая Абхазию и Самачабло, в ходе референдума выразили свою твёрдую волю к восстановлению независимости Грузии, независимости, которая была провозглашена ещё 26 мая 1918 года… Обе (даты – 31 марта и 26 мая) связаны с главным вызовом для грузинского народа – вопросом государственной независимости. Мы считаем, что и сегодня Грузия стоит перед аналогичным вызовом», — заявил от имени альянса Зураб Джапаридзе, основатель партии «Гирчи – больше свободы».

В альянсе заявляют, что с запуском кампании ставят перед собой пять целей:

Увеличить прямую, личную коммуникацию с гражданами;

Нейтрализовать пропаганду режима;

Преобразовать тот гнев, протест и стремление к переменам, которые годами существуют в обществе, в реальные политические действия;

Преодолеть страх, который этот режим целенаправленно насаждал на протяжении лет;

Увеличить число людей, вовлечённых в протест.

В альянсе сообщили, что кампания продлится два месяца, а её «символической кульминацией» станет 26 мая – День независимости, когда в Тбилиси планируется провести «большую, массовую акцию».

Альянс, одним из принципов которого является «единство без единообразия», был сформирован в начале марта 2026 года. В него вошли следующие партии:

«Единое национальное движение»

«Федералисты»

«Стратегия Агмашенебели»

«Ахали» («Новые»)

«Гирчи – больше свободы»

«Дроа»

«Европейская Грузия»

«Национал-демократическая партия»

«Площадь свободы»

Лидеры «Грузинской мечты» называют «оппозиционный альянс», объединяющий ранее противостоявшие друг другу и разные по взглядам партии, «союзом бывших членов «Единого национального движения».