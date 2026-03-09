Кобахидзе заявляет о необходимости «скорректировать» иск о запрете партий

Глава правительства «Грузинской мечты» заявил, что, возможно, придётся скорректировать иск, поданный в Конституционный суд с требованием запрета трёх оппозиционных партий. Так Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос проправительственного телеканала «Имеди» относительно альянса девяти оппозиционных партий, который, «по имеющейся информации, планирует участвовать в выборах единым списком и в составе общей партии под номером 5». По словам Кобахидзе, эти партии «происходят из недр ЕНД». В самих партиях о едином участии в выборах не заявляли.

«Единственное, к чему это приведёт нас – это то, что нам придётся скорректировать тот иск, который мы внесли в Конституционный суд. Нам потребуется изменить названия партий, исходя из новой конфигурации, которая сформировалась», - сказал Кобахидзе.

Он также отметил, что этот список может быть дополнен, и «в конституционном иске могут оказаться все соответствующие партии».

«Партия «Площадь свободы» также полностью создана выходцами из «Национального движения». Все они были связаны с «Национальным движением» и до 2012 года, и после 2012 года, либо непосредственно с «Национальным движением», либо с радикальной оппозицией, начиная с председателя и заканчивая всеми лидерами», - сказал Кобахидзе.

Отвечая на уточняющий вопрос о председателе партии «Площадь свободы» Леване Цуцкиридзе, Кобахидзе заявил, что тот «в своё время участвовал в фальсификации выборов – в 2008 году он принимал участие в процессе фальсификации выборов. После этого его заявления неубедительны».

Конституционный иск «Грузинской мечты»

Партия «Грузинская мечта» 31 октября 2026 года обратилась в Конституционный суд с требованием запретить три оппозиционные партии из четырёх, преодолевших барьер на парламентских выборах 2024 года:

«Единство – Национальное движение»;

«Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа»;

«Сильная Грузия – Лело, За народ, За свободу!».

По утверждению «Грузинской мечты», эти партии были вовлечены в политические процессы, включая «неконституционные действия, в том числе саботаж против государства Грузия», и «на протяжении многих лет демонстрировали по сути одинаковую позицию».

В иске также говорится, что с этими тремя партиями «тесно связаны» ещё 10 партий, которые «Грузинская мечта» называет «фиктивными, однопартийными и малочисленными партиями».

Среди них:

«Дроа» - Элене Хоштария;

«Гирчи – Больше свободы» - Зураб Джапаридзе;

«Стратегия Агмашенебели»;

«Европейская Грузия»;

«Федералисты»;

Республиканская партия Грузии.

Однако в иске отмечается, что в настоящее время эти партии не оказывают существенного влияния на политику и не имеют реальных перспектив преодолеть избирательный барьер, поэтому на данном этапе необходимости в их запрете не усматривается.

«Вопрос об их неконституционности может быть поставлен позже, в том случае, если они приобретут значительное влияние на политический процесс», - говорится в иске.

Альянс девяти оппозиционных партий

2 марта оппозиционные партии («Коалиция за перемены», «Гирчи – Больше свободы», «Дроа», «Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Федералисты», «Национал-демократическая партия», «Европейская Грузия», «Площадь свободы») создали альянс, подразумевающий согласование общей стратегии и правил совместных действий.

Оппозиционные партии сошлись на трёх принципах:

«Единство без однообразия» - партии сохраняют свою идеологическую идентичность, однако договариваются о совместных протестных действиях и общей коммуникационной стратегии;

«Демократическая альтернатива» - решения принимаются исходя из принципа равенства участников и свободного волеизъявления, без внешнего влияния;

«Политический и общественный консенсус» - цель состоит в формировании демократического коалиционного правительства, которое проведёт необходимые реформы.

«Альянс оппозиции будет бороться до конца – до освобождения политических заключённых и победы на свободных и справедливых выборах», - говорится в совместном заявлении альянса.

Реакции на заявление Кобахидзе

«Для нас запрет одной какой-либо политической партии означает запрет всех. Это означает попытку ликвидировать политический процесс в Грузии… Разговоры о едином списке и избирательной конфигурации в нынешней ситуации совершенно лишены смысла и неуместны, поскольку сначала необходимо добиться проведения новых свободных и справедливых выборов. После того как выборы будут обеспечены, мы будем действовать вместе так, как это потребуется для нашей победы, как это прописано в общем соглашении альянса», - ответили представители альянса комментируя заявление Ираклия Кобахидзе.

Генеральный секретарь партии «Площадь свободы» Бакур Квашилава заявил, что слова Ираклия Кобахидзе о его партии – это «чистая ложь», которая «станет настолько очевидной для общества, что «Грузинской мечте» придётся отступить и забрать назад абсурдные, притянутые за уши обвинения и слухи».

По его словам, исходя из этого, исключено, что иск каким-либо образом может коснуться партии «Площадь свободы», если речь идёт о правовом государстве. Заявление Ираклия Кобахидзе также прокомментировала пятый президент Грузии. В социальных сетях Саломе Зурабишвили написала.

«Террор в Грузии каждый день делает новый шаг. Премьер-министр Кобахидзе анонсирует новые законы, которые распространяют уголовную ответственность на недавно созданные политические партии. Продолжаются аресты мирных протестующих… Не будет справедливости – не будет мира!» - пишет Саломе Зурабишвили.