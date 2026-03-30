В оппозиционном Альянсе, состоящем из 9 прозападных партий, готовы рассказать о дальнейшем плане действия. План, как сообщили сегодня оппозиционные лидеры, расписан на два месяца. Он будет приурочен к 35-й годовщине со дня проведения референдума о восстановлении государственной независимости Грузии. В правящей «Грузинской мечте» планам оппозиции ответили новым витком антизападной риторики.

-На этот раз все по-другому, - уверяет один из лидеров «Федералистов» Тамар Черголеишвили, говоря о жизнеспособности очередного объединения прозападных оппозиционных сил. 9 партии объединились главного, по их убеждению, против вызова страны - автократического и антизападного правления «Грузинской мечты» под руководством ее почетного представителя Бидзины Иванишвили.

У Альянса, по словам Черголеишвили, есть план, как противостоять растущему репрессивному правлению власти.

«У нашего Альянса будет брифинг. На нем мы объявим о национальной кампании, акциях, в общем расскажем, что мы планируем в последующие два месяца. Мы представим отчет обществу. Считаем, эффективными такие форматы, в которых лидеры оппозиционных партии непосредственно объясняют обществу, почему данный Альянс — это путь к победе. Мы собираемся такие встречи организовывать как в совместном формате, так и по отдельности будем разговаривать со своими избирателями», - заявила Тамар Черголеишвили, пообещав раскрыть детали завтра, 31 марта.

Этот день оппозицией выбран не случайно. 35 лет назад, 31 марта 1991 года состоялся референдум о восстановлении государственной независимости. В этот день более 90% избирателей проголосовали за независимость Грузии от СССР, что стало основой для последующего официального провозглашения суверенитета.

Оппозиционные лидеры, также сообщили, что в скором времени намерены отправится в США и в ЕС. Однако, как и в случае завтрашнего мероприятия, лидер «Федералистов» Тамар Черголеишвили не стала вдаваться в подробности, кратко обозначив цель будущей поездки в США.

«Наш Альянс может стать демократической альтернативой, предлагающей американскому правительству свой путь и видение того, как Грузия может выйти из сложной ситуации, в которую её поставил режим Иванишвили, то есть это будет визит с планом по сохранению независимости Грузии», – говорит Тамар Черголеишвили.

Когда это предположительно состоится, сообщил накануне в эфире ТВ Пирвели представитель «Ахали» из «Коалиции за перемены» Георгий Бутикашвили.

«Я точно знаю, что это будет в конце апреля, начале мая. Неважно, кто поедет, мы знаем, что у политических лидеров сегодня конфискуют паспорта, но эта встреча состоится, и она также состоится онлайн, поэтому «Грузинская мечта» не должна надеяться, что какой-то процесс остановит нас. Главная задача альянса — показать альтернативу, как внутри страны, так и за ее пределами, которая обладает прозападной силой, ответственностью за нашу страну и ее интересы, а также представит это нашим западным партнерам», — сказал Георгий Бутикашвили.

Не вошедшая в альянс, и согласившаяся войти в парламент партии «Гахария за Грузию» сдержанно отнеслась к этим планам другой части оппозиции. Депутат Гиги Парулава предложил дождаться итогов этой поездки, хотя там же определил для коллег, от чего они должны отталкиваться в таких случаях.

«Любая встреча политических партии с нашими партнерами должна исходить из представления наилучших интересов наших граждан и страны. Такие встречи не должны нести характер лоббирования узкопартийных интересов».

Как к планам оппозиции отнеслись в «Грузинской мечте»

Во всех планах прозападной части оппозиции в правящей силе видят происки Deep state, других недоброжелателей грузинской идентичности и государственности, то есть «Грузинской мечты». В этом ключе и расценивает глава парламентского комитета по юридическим вопросам, депутат Арчил Гордуладзе новые планы оппозиции.

«Мы не раз видели их расколы и объединения, за которыми стоят исключительно решения их покровителей. Их никто ни о чём не спрашивает - ни о подписании соглашений, ни о согласии или противостоянии между собой, ни о поездках. Главное, на что готовы пойти лица, объединённые в «коллективном Национальном движении»? На то, чтобы навредить нашей стране, очернить её и как-то создать хотя бы шанс для собственного успеха. Эти партии ищут поддержку за пределами страны и забывают, что решения в стране принимает грузинский народ, а не люди с иностранными именами и фамилиями», - заявил Гордуладзе.

Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам депутат Давид Матикашвили поименно перечислил этих недоброжелателей из конгресса США - конгрессмена Джо Уилсона, соавтора санкционного законопроекта MEGOBARI act и Хельсинкскую комиссию конгресса США.

«Мы ясно видим, кто поддерживает оппозицию — Хельсинкская комиссия, оказавшаяся в руках Deep state (глубинного государства), Джо Уилсон и так далее. Радикалов пугает ускорение темпов отношений между Соединенными Штатами и Грузией. Поэтому они пытаются набрать очки, позиционируя себя. Политические силы должны искать поддержку в своей стране, а не в Вашингтоне или Брюсселе. В первую очередь, они должны заручиться поддержкой своего народа. И они совершают ту же ошибку», — сказал Матикашвили.

О каких ускоренных темпах, в сошедших практически на нет отношениях Тбилиси и Вашингтона говорил Давид Матикашвили, он не уточнил. На прошлой неделе, 26 марта депутат Матикашвили, комментируя визит представителя Госдепартамента США Петера Андреоли в Тбилиси, открыто сожалел, что «этот темп не такой высокий», как им хотелось бы.

В дочерней партии правящей «Мечты» «Сила народа» решили прибегнуть к гомофобным заявлениям. Один из лидеров «Силы народа», депутат Гурам Мачарашвили заявил:

«Что, Гварамия [Ника, лидер «Ахали»] сможет переубедить Трампа и так изменит его систему ценностей, что тот скажет: «Да, генацвале, возвращайтесь в Грузию и мы поддержим однополые браки между мужчинами»? Если они на это надеются, то напрасно едут туда. Что, Гварамия сможет изменить мнение американского президента, скажет ему: «Не спорьте с Европейским союзом, оставьте его в покое»? Возможно, это тоже жанр юмора. Их поездки бессмысленны. Они сначала пусть определятся в части основных ценностей - они согласны с Европой, или с США».

Правозащитники, оппоненты власти, международные организации, так же как администрация президента США Дональда Трампа и руководство ЕС, неоднократно критиковали власть «Грузинской мечты» за дезинформацию, утверждения про Deep state. Кроме того, Госдепартамент США, ЕС, ОБСЕ и Совет Европы призывают грузинские власти отменить законы, резко ограничивающие права и свободы граждан: «Закон об иноагентах» и «Защите семейных ценностей». Неоднократно делались объяснения в структурах ЕС также о том, что для вхождения в данную европейскую организацию страна-кандидат не обязана узаконивать однополые браки, что, не приводя никаких доказательств, утверждают представители «Грузинской мечты», в том числе премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Однополые браки узаконены в 15 из 27 стран-ЕС. В декабре 2025 года Европейский суд постановил, что страны Европейского союза должны признавать однополые браки, законно заключенные в любой точке блока, даже если их внутреннее законодательство не предусматривает этого. В этом же постановлении судьи отмечают, что их решение не обязывает государства-члены вносить изменения в свое внутреннее законодательство для признания однополых браков.

Что же касается США: несмотря на политику президента Дональда Трампа и отмену разных льгот в отношении представителей ЛГБТ сообщества, однополые браки легализованы и заключаются во всех 50 штатах США, а также признаются на федеральном уровне с 2015 года. Верховный суд США обязал штаты регистрировать такие союзы, обеспечивая им те же права, что и гетеросексуальным парам. В 2022 году был подписан закон, защищающий право на однополые браки на федеральном уровне.

