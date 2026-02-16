АМЮГ обращается в прокуратуру по делу о разгонах акций в ноябре-декабре 2024 года

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) анонсирует начало правового разбирательства в связи с событиями, развивавшимися на акциях протеста в ноябре–декабря 2024 года, и обращается в Генеральную прокуратуру. Председатель НПО Тамар Ониани в понедельник, 16 февраля, заявила, что ассоциация начинает спор от имени семи граждан, которые «пострадали в результате применения веществ, смешанных с водой в водометах».

Речь идёт о том же периоде, которому была посвящена часть журналистского расследования Би-би-си. Согласно обнародованному материалу, при разгоне акций предположительно использовалось вещество «камит». Партия «Грузинская мечта» отвергает эти обвинения, в том числе ссылаясь на результаты расследования Службы государственной безопасности, и планирует подать в суд на Би-би-си.

«Это наказуемое деяние» - АМЮГ

Для разгона этих демонстраций Министерство внутренних дел использовало различные специальные средства, в том числе водомёт, в который, как подтверждено, были добавлены определённые вещества; при этом правозащитники спорят на тему - какие именно. По заявлению председателя Ассоциации молодых юристов Грузии Тамар Ониани, оценка законности и соразмерности применённых средств приводит организацию к выводу, что произошедшее «приравнивается к уголовно наказуемым деяниям». Она отметила, что:

«Практика добавления химических раздражающих веществ в водомёт в Грузии чётко не урегулирована»;

«Закон «О полиции» и инструкции МВД не содержат норм, которые обосновывали бы подобное применение».

Приказ №1002

Тамар Ониани также упомянула приказ №1002, датированный 2015 годом, — приказ министра внутренних дел. Он касается «утверждения руководящих инструкций по поведению сотрудников Министерства внутренних дел во время собраний и манифестаций». Указанный приказ не является публично доступным и может быть получен заинтересованными лицами только по официальному запросу. В этом приказе до последних лет содержалась норма, в которой было указано, что одновременное или параллельное применение водомёта, резиновых пуль и слезоточивого газа в отношении участников акции запрещено. Однако, как юристы поясняли грузинской службе Радио Свобода, в настоящее время эта норма из приказа исключена.

С учётом этого Тамар Ониани заявила:

«[В условиях исключения данной нормы] без дополнительных стандартов законности водомёт, насыщенный химическими раздражающими веществами, не может считаться предусмотренным законом средством управления собраниями».

По её словам, это «противоречит как национальному законодательству, так и конвенционному стандарту, согласно которому применение силы должно быть законным, необходимым и соразмерным».

На какие симптомы жаловались демонстранты?

АМЮГ заявляет, что неоднократно указывала на тяжёлые и длительные последствия для здоровья, о которых сообщали участники акций. Сегодня председатель организации описала эти симптомы следующим образом:

ожоги кожи;

ухудшение зрения;

дыхательная недостаточность;

неврологические и аллергические расстройства;

проблемы со слухом;

боли в суставах и другие.

В настоящее время АМЮГ представляет интересы семи человек, которые, по утверждению организации, связывают различные проблемы со здоровьем с применением водомёта во время указанных акций.

«Несмотря на многочисленные обращения, власти до декабря 2025 года не обнародовали информацию о том, какие химические вещества использовались на акциях 2024 года, а МВД вообще не ответило на запрос АМЮГ», – заявила Ониани.

6 декабря 2025 года Служба государственной безопасности Грузии объявила исчерпанными следственные действия по делу о «вымышленном факте применения “Камита”».

За пять дней СГБ установила, что фильм Би-би-си о предполагаемом применении химического оружия «Камит» против демонстрантов в Тбилиси является «целенаправленной дезинформацией».

По оценке Ассоциации молодых юристов Грузии, проведённое СГБ расследование «не соответствует конвенционному стандарту эффективного и независимого расследования». В обоснование своей позиции организация указывает на следующее обстоятельство:

«Один и тот же орган параллельно расследует как возможное нарушение прав – незаконное и непропорциональное применение специальных средств, так и сам же ставит под сомнение факт существования этого нарушения».

Требования

По словам Тамар Ониани, данное обстоятельство «подрывает как институциональную, так и иерархическую и практическую независимость расследования». АМЮГ требует:

предоставления полной информации о расследовании, проведённом СГБ;

допроса лиц, чьи интересы она представляет;

оценки практики смешивания химических веществ с водомётом в контексте возможных уголовных преступлений;

установления ответственных лиц;

признания указанных семи человек потерпевшими.

Между тем, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в иронической форме отреагировал на заявление НПО. «Куда исчезли “камит” и “химическое оружие времён Первой мировой войны?”» – написал он в соцсети.