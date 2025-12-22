Грузинские НПО призывают партнеров расследовать возможные факты применения химоружия

Грузинские неправительственные организации обратились к генеральному директору Организации по запрещению химического оружия (OPCW), специальным докладчикам ООН и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием использовать свои мандаты и рассмотреть возможность направления в Грузию миссии по установлению фактов.

Речь идёт о химических веществах, применённых полицией во время демонстраций, проходивших в Грузии в прошлом году, о чём британская Би-би-си подготовила расследование.

«Предоставленная нами международным механизмам информация касается семи эпизодов массовых протестов, проходивших в ноябре–декабре 2024 года в Тбилиси, во время которых, согласно имеющимся доказательствам, правоохранители применяли химические вещества, в том числе химические раздражители, смешанные со струей воды, а также другие идентифицированные или неидентифицированные токсичные и экспериментальные соединения, что вызвало у демонстрантов тяжёлые и длительные повреждения здоровья», –заявили авторы обращения 22 декабря на совместном брифинге.

НПО отмечают, что существуют задокументированные случаи, медицинские исследования, показания пострадавших и расследовательские материалы международных СМИ, которые указывают на то, что использовались химические средства, которые не имели быстрого эффекта:

«Выявленные симптомы – острые и длительные нарушения дыхания, химические ожоги, поражения нервной системы, нарушения зрения и другие проблемы со здоровьем, фиксируются даже спустя длительное время после применения химических веществ. Это указывает на то, что применённые химические средства и/или методы их использования выходят за рамки норм, допустимых международными стандартами.

6 декабря 2025 года Служба государственной безопасности Грузии объявила, что «следственные действия по вымышленному факту применения “камита”» исчерпаны. СГБ за 5 дней установила, что фильм Би-би-си о предполагаемом применении химического вещества «камит» против демонстрантов в Тбилиси является «целенаправленной дезинформацией». Часть экспертов не доверяет заключению СГБ и указывает на несоответствия.

Расследование продолжается по статье о «помощи иностранной организации во враждебной деятельности».

Представители неправительственных организаций на сегодняшнем брифинге заявили, что «так называемое пятидневное расследование СГБ и представленное «заключение» вместо ответов породило вопросы и сомнения и ещё раз продемонстрировало, что в Грузии не существует эффективного, независимого и надёжного механизма расследования».

НПО подчеркивают: Служба госбезопасности подтвердила, что в распоряжении МВД действительно находилось токсичное химическое вещество с кодом UN1710, и опровергла его применение лишь в ночь с 4 на 5 декабря.

«Соответственно, без ответа остался вопрос: применяло ли МВД данное химическое вещество в остальных шести случаях? Следствие также не расследовало должным образом и не обнародовало важную информацию – экспертные заключения, результаты лабораторных исследований и другое… Пострадавшие от химического отравления имеют право знать полную информацию о применённых химических соединениях, чтобы иметь возможность получить адекватное лечение», — заявляют представители 13 неправительственных организаций.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека направил письмо Генеральному прокурору Грузии с запросом о ходе расследования возможных злоупотреблений со стороны полиции после расследования Би-би-си о предполагаемом разгоне митингов «камитом».

После публикации журналистского расследования «Грузинская мечта» объявила о своем решении начать «юридический спор в международных судах» против Би-би-си.