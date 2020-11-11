В Ереване по подозрению в призывах к захвату власти задержали шесть человек

В Ереване после беспорядков, произошедших в столице из-за подписания мирного соглашения с Азербайджаном, по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя задержали шесть человек. Об этом в фейсбуке сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.

Из шести задержанных двое, по словам Агаджаняна, – «активные участники» нападения на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Подозреваемые «будут наказаны со всей строгостью закона», отметил Агаджанян.

Участники протеста против прекращения войны в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении в ночь на 10 ноября сразу после того, как Пашинян вместе с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и России Владимиром Путиным подписал трехстороннее заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Сообщалось также, что протестующие вытащили из машины спикера парламента Арарата Мирзояна и избили его.

Арарат Мирзоян прооперирован, у него сломана рука, есть травмы лица и головы.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября. В Азербайджане и Армении ввели военное положение, была объявлена мобилизация. Обе стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, и обстрелах мирных городов.

Несколько раз стороны договаривались о временном прекращении огня «в гуманитарных целях» – для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших, но сразу же обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.

Военные действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября после подписания президентами Азербайджана, Армении и России мирного соглашения о полном прекращении огня на территории региона. За Арменией и Азербайджаном, по условиям договора, закрепят территории, на которых войска находились на момент подписания договора, а вдоль линии соприкосновения разместится миротворческая миссия России. Самолеты с российскими миротворцами уже прибыли на аэродром в Армении. Эксперты говорят, что «главными выгодообретателями» в этой ситуации стали Россия и Турция, в первую очередь Турция, которая «получила то, что хотела: вошла в Южный Кавказ в качестве одного из модераторов».

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «​Нагорно-Карабахской республики»​. За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«​Нагорно-Карабахская республика»​ официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что «НКР" должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.