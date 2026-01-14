Баку передал Еревану четверых армян, задержанных в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о возвращении в Армению из Азербайджана четырёх армян, ранее задержанных в Нагорном Карабахе и приговорённых к различным тюремным срокам.

«Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекчян и Вагиф Хачатрян были недавно переданы представителями соответствующих органов Азербайджанской Республики представителям соответствующих органов Республики Армения через мост Хакари и в настоящее время находятся на территории Республики Армения», — написал он в соцсети.

Позже Пашинян сообщил о состоянии их здоровья:

«Геворг Суджян, Давид Давтян и Виген Эулджекчян, по предварительному осмотру, проблем со здоровьем не имеют. Состояние здоровья Вагифа Хачатряна, по предварительной оценке, удовлетворительное. Их перевозят в Ереван».

В ночь на 22 декабря Хачатрян был доставлен из азербайджанской тюрьмы в реанимационное отделение больницы в крайне тяжёлом состоянии с осложнениями на сердце, передает армянская служба Радио Свобода.

Служба национальной безопасности Армении сообщает, что процесс передачи стал практическим результатом установленного между Арменией и Азербайджаном мира.

Суджян и Давтян были задержаны в Нагорном Карабахе 11 ноября 2020 года — уже после вступления в силу режима прекращения огня. Баку обвинил их по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в незаконном хранении оружия и шпионаже.

Ливанский армянин Эулджекчян также был задержан после окончания 44-дневной войны — 10 ноября 2020 года. Азербайджан представлял его как террориста.

Хачатрян был задержан азербайджанскими силовиками в конце июля 2023 года. В сопровождении Красного Креста он на автомобиле направлялся в Ереван по предписанию врачей для срочной операции на сердце. В Баку тогда заявили, что он состоял в армянских формированиях, совершивших 22 декабря 1991 года вооружённое нападение на село Мешали Ходжавендского района. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

В заключении в Баку остаются как гражданские и военные лица, задержанные в Карабахе, так и бывшие лидеры непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в том числе экс-президенты Бако Саакян, Аркадий Гукасян и Араик Арутюнян, а также бывший госминистр Рубен Варданян.