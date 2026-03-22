Бидзина Иванишвили: страна прощается не только с человеком, но и с целой эпохой

В Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба), где прошла церемония прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, с речью выступили представители правящей партии.

«Страна прощается не только с человеком, но и с целой эпохой», — заявил в своей прощальной речи почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

«На протяжении нашей многовековой истории, в самые трудные времена, когда страна стояла на грани существования, по воле Господа сам народ рождал людей, которые становились опорой разрушенному Отечеству. Как иначе объяснить, если не волей Божьей, что мы – страна и народ, породившие Илию Чавчавадзе, отца грузинского народа, который возродил умирающую нацию? Как иначе объяснить, что мы – страна и народ, породившие Илию II, духовного отца Грузии, который восстановил Грузинскую православную церковь и стал символом духовного единства грузинского народа? Такие люди рождаются редко – люди, величие которых определяется самопожертвованием ради своей страны и народа, а их наследие бессмертно, потому что великие люди никуда не уходят, они живут в наших сердцах и памяти и будут жить вечно, пока мы остаёмся верны их идеалам», - сказал Иванишвили.

С соболезнованиями ко всей Грузии выступил и грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

«Мы прощаемся с нашим любимейшим Патриархом, духовным отцом, который посвятил всю свою жизнь служению Родине и Матери-Церкви. В то же время сегодняшний день является возвышенным для каждого верующего грузина. Именно сегодня мы особенно остро можем почувствовать величие нашего Патриарха и с гордостью напомнить себе, насколько велик народ, в недрах которого может родиться такой деятель… В нашей памяти навсегда останется этот образ старого отца. Мы будем часто вспоминать Его Святейшество и Блаженнейшего Илию II как старого отца, который заботится о самом дорогом для него винограднике, как он оберегает Матерь-Церковь, свою Родину и каждого духовного сына», - сказал Кобахидзе.

После отпевания Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II к собравшимся в храме обратился и президент Михаил Кавелашвили. Он назвал Патриарха «объединителем нации» и отметил, что его вклад в сохранение национальной идентичности и культуры «неоценим».

«"Грузия Патриарха" – это не просто историческая эпоха, это торжество нашего национального характера. Сегодня все и внутри страны, и за её пределами увидели: какое бы давление ни оказывалось на нас, грузинский народ не изменится. Наше истинное лицо здесь, в этом храме, в этой общей боли и благоговении. Даже завершением своего земного пути вы преподали нам величайший урок: вы вновь объединили нас и напомнили о нашей истинной сущности – любви, человеколюбии и том нерушимом единстве, которое не может разрушить никакая земная буря», - заявил Кавелашвили

Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II (в миру — Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года — на протяжении почти полувека.