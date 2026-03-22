В Тбилиси проходит литургия за упокой Илии II

В кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) проходит литургия за упокой Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Её совершают местоблюститель патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири) и члены Священного Синода ГПЦ.

В собор прибыл Вселенский патриарх Варфоломей I. Он совершает чин отпевания Илии II.

На богослужении присутствуют представители церквей разных стран, а также представители светской власти. На похороны патриарха в Тбилиси прибыли президент Армении Ваагн Хачатрян и председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сагиба Гафарова. В соборе уже находится делегация Русской православной церкви, а также специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее сообщалось, что вход для граждан в Самеба будет ограничен в день похорон, однако по решению Патриархии в соборе оставили небольшой коридор, через который граждане могут зайти внутрь и отдать дань памяти Патриарху.

Тело Католикоса-Патриарха вынесут из храма Самеба в 15:00. До Кафедрального собора Сиони, где будет похоронен Илия II, пройдет пешее шествие. Процессия направится от Самеба по улице Месхишвили к станции метро «Авлабари», далее к мосту Бараташвили, по улице Шавтели к набережной Звиада Гамсахурдия и к собору Сиони. По всему маршруту установлены большие экраны для трансляции богослужения и процессии.

Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II (в миру — Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года — на протяжении почти полувека.