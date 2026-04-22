Через неделю после выборов в Венгрии эстафету приняла Болгария, и здесь тоже победила партия, прежде политических звезд с неба не хватавшая – «Прогрессивная Болгария» вообще была создана всего лишь год назад, и тоже победившая разгромно. Однако в отличие от венгерского триумфатора лидер этой партии, бывший президент страны, Румен Радев считается политиком евроскептического и пророссийского склада. Особенности болгарского политического устройства, которое во многом привело к таким результатам, чего на самом деле ждать от нового восточноевропейского лидера и чем вообще Болгария не Венгрия, обсуждаем с журналистом, находящимся в Болгарии Василием Верменским.

— Новостной фон болгарских выборов в основном сводится к тому, что победил евроскептик и пророссийский политик. Мы к этому еще вернемся, но мне хотелось бы начать с другого. Как получилось, что партия, которая была создана год назад, фактически сломала всю электоральную модель Болгарии последних лет и разгромила ветеранов и тяжеловесов болгарской политики, которые делали эту политику последние десятилетия? Прежде всего партию ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисова и считающееся праволиберальной партию «Продолжаем перемены».

— «Прогрессивная Болгария» — это не партия, это зонтик над Руменом Радевым, летчиком-истребителем, отставным генералом НАТО, который летал и на МиГ-29, и на Ф-16. В 2016 году ему повезло. На него обратили внимание сначала в болгарской соцпартии, а потом через нее в Москве. И Москва, по сути, утвердила Радева кандидатом на пост президента. Его до сих пор называют здесь «человеком Решетникова», был такой генерал КГБ, который руководил институтом каких-то исследований, занимавшегося подготовкой всяческих баз в соцлагере. Этот человек постепенно убедился в том, что партии, существовавшие давно и появившиеся совсем недавно, не в состоянии договориться и никогда не смогут договориться, чтобы создать устойчивое большинство и правительство. После того, как в 2020 году десятки тысяч людей вышли на площади самых больших городов Болгарии, требуя отставки правительства ГЕРБа, самое распространенное обвинение было в захвате государства, поскольку партия контролировала буквально всё. Радев решил довести конфликт партий до предела. И потом стать как громоотводом…

Восемь выборов за пять лет – это европейский рекорд. И он наблюдал за этим, иногда даже чуть-чуть подтравливая одну партию на другую, чтобы иметь возможность создавать технические правительства. Много раз он их создавал, и его самого стали обвинять в том, что он управляет государством, нарушая конституцию, поскольку это не его функция. Но, тем не менее, он добился своего. За несколько месяцев до истечения второго и последнего срока он добровольно подает в отставку, возглавляет эту совершенно условную «Прогрессивную Болгарию», такой пузырь в политическом смысле, и побеждает с разгромными 45 процентами.

— Очень хочется сравнений. Всё это немножко похоже на Украину, там «Слуга народа», тоже, едва появившись, разгромно победила. Несистемный политик, несистемная партия будто нажимает на кнопку Reset, избиратель, уставший от всех прежних моделей, этим увлечен, и она побеждает. Это похожая история или здесь что-то другое, болгарское?

Впервые в истории новой Болгарии в парламенте нет болгарской соцпартии

— Мы пытаемся говорить о партии, а речь о фигуре. Радев выбирал название. Сначала он хотел стать «Партией 3 марта», в честь национального праздника, Дня освобождения от османского ига. Держал в полнейшей тайне, что он решит, как он будет дальше действовать. Но самое главное, у этой платформы нет программы. Радев идеально владеет искусством умолчания. Он даёт понять, что он всегда будет учитывать интересы всех, и это открывает ему неограниченный кредит. Вот, скажем, прокремлёвская партия «Возрождение», крайне неприятная, грубая, действующая абсолютно в лоб, имела 13% в предыдущем парламенте, 33 места. теперь всего 12 мест и 4 с небольшим процентом. Потеряла втрое, почему? Её избиратели перешли к Радеву. И из «Продолжаем перемены» часть перешла. Соцпартия вообще исчезла с поля - наследники коммунистов. Впервые в истории новой Болгарии в парламенте нет болгарской соцпартии. Меньше 3%. Тоже ушли к Радеву. Все, кто разочаровался в неспособности партий создать правительство, все перешли к Радеву. Не в «Демократическую Болгарию», а к Румену Радеву.

— А как вообще так получилось, что Болгария превратилась в того самого рекордсмена по количеству выборов на душу населения и единицу времени?

— Всё дело в пропорциональной избирательной системе. В болгарской конституции нет механизмов принуждения к партии к формированию правительству. А пропорциональная система приводила к тому, что в парламент стали проходить и даже побеждать новорожденные партии. Иногда гротескные. Например, партия «Есть такой народ» шоумена Слави Трифонова, которого любят в каждом втором болгарском доме за исполнение «чалги» - это такие песни народные, попса местная, очень любимая на Балканах. Он победил однажды и ему предстояло сформировать правительство. Он испугался, послал человека номер два из своей партии, поскольку он вообще не владел никакими технологиями. Вот так победила партия на выборах.

Эта фрагментация была бесконечной. Цикл был один и тот же. Выборы, раздробленный парламент, невозможность сформировать устойчивое большинство, краткосрочное правительство или технический кабинет под руководством президента и новые выборы.

— Правильно я понимаю, что вся эта турбулентность шла параллельно падению значимости главного доминатора последних лет, партии ГЕРБ?

— И да, и нет. Никого лучше ГЕРБа народ не видел.

Бойко Борисов любит говорить, что он когда-то входил в персональную охрану Тодора Живкова. Это правда. Этот человек уникальный. Его отец был репрессирован после войны, и поэтому он не смог поступить в военное училище и поступил в пожарное училище. С блеском его закончил. Это такой настоящий самородок, с христианским сознанием, с крестьянской речью. Свой парень, беспощадный, хитрый. Он сумел сколотить вокруг себя похожих людей, которые стали контролировать всю страну. И он очень удачно разговаривал с Европой. Он имеет свой лоск, ему стали доверять. Бойко Борисов стал лицом новой Болгарии. То, что все куплено, все по блату, - это нормально. Партия чувствовала себя как председатель колхоза.

— То есть реноме праволиберальной проевропейской партии не очень соответствовало сути?

— Да. Народу ведь объясняли, что надо пойти в НАТО, надо пойти в Евросоюз. Народ пошел, потому что все шли после краха социализма, ничего хуже социализма они не видели. И он делал хорошее лицо в Европе и спокойно управлял страной. Он действительно захватил государство.

— Вернемся к Радеву и к «Прогрессивной Болгарии». Из тезиса о том, что он евроскептик и он пророссийский, следует какая-то идеологическая склонность. Но вы говорите, что партия безыдейная. Нам что-то говорит набор партий, входящих в эту коалицию? Там большей частью левые партии, или левопопулистские, как принято называть.

Входящие в коалицию партии или группы настолько безликие, что ни один обозреватель, ни один аналитик за все эти бурные недели перед выборами и сразу после не привел ни разу названия этих его партнеров. И даже руководящих лиц.

Признаюсь, я их тоже не держу в голове, потому что это абсолютно неважно. Это будущие аппаратчики, лояльные Радеву, которые смогут правильно считывать сигналы и руководить там чем-то. Он даже мог не называть это коалицией, но просто было бы неприлично сказать, что он один и есть «Прогрессивная Болгария».

— Тогда откуда разговоры о евроскептицизме и любви к Путину?

— Он несет за собой стигму кремлевского лоялиста. Откуда это происходит? Как мы можем судить, за его лояльностью Кремлю стоят несколько факторов. Первый - структурный. Болгария остается страной с глубокой исторической и культурной связью с Россией. Православие, все дела... Второй фактор - прагматический. Экономика зависит от российских ресурсов.

Очень важная цитата. Перед выбором он сказал: мы единственная страна - член Европейского Союза, которая является одновременно славянской и православной, мы можем стать очень важным звеном во всем этом механизме для восстановления отношений с Россией. После выборов он, отвечая на похожий вопрос, сказал: спросите президента Макрона, спросите премьер-министра Бельгии, канцлера Мерца и других лидеров, которые заявили, что диалог с Россией должен возобновиться, Европа должна подумать, как она обеспечит себя ресурсами, потому что без энергоресурсов не может быть конкурентоспособности. То есть, он сейчас берет на себя роль примирителя. Может, он и предан в душе каким-то идеалам социализма.

Но это он прагматик. Он использует этот рычаг, чтобы казаться эффективным и быть эффективным.

— Давайте поговорим о самом Радеве, фигуре, насколько я понимаю, довольно интересной. Он тоже несистемный политик. Даже президентом он стал не очень системно. Блестящая офицерская карьера, причем вполне себе и натовская. И удачная политическая карьера, судя по тому, как он самоутвердился. Что за человек и что за феномен?

— Фигура закрытая. Он не умеет или не любит задушевный разговор, быть в разговорах открытым. Он такой чиновник. Государственник-чиновник. О его личной жизни мало что известно. Правда, был небольшой скандал во время ухода с поста командующего ВВС. Он принял на работу свою будущую жену, еще оставаясь с первой. И как-то не очень законно платил какие-то деньги. Этот скандал замяли. Так что никто не дает ему личных характеристик. Никто не рассказывает, как он с ним без галстуков где-то находился. Вот абсолютно никто. И оратор он не блестящий. Техничный, но он не блестящий. Остается предположить, что в его мозгу работает такой компьютер, который достаточно точно вычисляет, что ждут от президента, а теперь от премьера.

—Многие сегодня вспоминают Орбана. Я так понимаю, что это совсем даже не Орбан.

Сравнение с Орбаном я считаю бесполезным

— Да, если речь о типе политической траектории, то это лидер, пришедший как ответ на усталость от хаоса, и постепенно превращается в центр, который начинает перераспределять баланс между национальным суверенитетом и обязательством внутри европейского сотрудничества. Вот как раз такого сдвига и боятся критики Радева, что он постепенно и уже конституционально будет сдвигать баланс в сторону Москвы. Сравнение с Орбаном я считаю бесполезным, поскольку здесь другие политические джунгли, как выразился один обозреватель. Но Москва, воспользовавшись вот этой амбивалентностью Радева, способна будет встроиться в новую политическую систему Болгарии эффективнее, чем до сих пор. Это правда. Об этом стоит говорить.

— Вот, кстати, о политической системе. Как она устроена? Есть люди, которых называют либералами, но эти либералы тоже когда-то поддержали Радева на президентских выборах – я имею в виду «Продолжаем перемены». Есть ГЕРБ, который прошел путь от вроде правых либералов до партии, которую обвинили в захвате государства. Как сейчас все это устроено? Есть ли какой-то идейный ландшафт или это тоже уже руины?

— О ландшафте говорит состав нынешнего парламента. Из 240 мест «Прогрессивная Болгария» получает 130. ГЕРБ и «Продолжаем перемены» - по 11–12. «Возрождение» в самом конце – 4. И 6% - «Движение за права и свободы», такой балансир. Это, в общем-то, партия турецкого и мусульманского меньшинства в Болгарии. Ею руководит магнат, находящийся под санкциями США и Европы Делян Пеевский, который просто такой переговорщик.

— Из-за которого, как я понимаю, случились протесты в последние годы.

— Во многом да, это большая тема. Загадочный 40-летний человек, который скупил всю прессу, часть записал на свою маму, долго скрывался в Дубае, чтобы его не посадили. Потом вернулся опять стал членом парламента. В общем, такая одиозная фигура, такая страшилка и пугалка. У него 6% сейчас в парламенте… Вот вам этот спектр.

— То есть, безыдейное монобольшинство, как сказали бы в Украине?

— Абсолютно безыдейное, прагматическое большинство, которое объединяет один человек, держащий в руках тот самый зонт, о котором говорил я сначала.

— Что будет делать Радев с этим монобольшинством? Он может делать все? Менять конституцию, курс?

Его поздравил Песков, а Мадьяра резко не поздравил

— Конституцию он не сможет менять, поскольку нужно две трети голосов, у него их нет. И вообще, чтобы менять конституцию, надо собрать новое Национальное собрание, такой суперсъезд. Об этом много говорили во время кризиса: давайте изменим конституцию, чтобы принуждать партии формировать правительство. В общем, этого не будет, но будет рабочее большинство, он не будет нуждаться ни в каких коалиционных сборках. Что он будет делать? Он будет лавировать, он будет, выдвигая лозунги особого пути Болгарии, таким унификатором. Достаточно для него, я считаю.

И он хотя бы не даст Болгарии сильно отклониться от каких-то линий, которые это общество сдерживает, по сути. Он будет в меру популистом, в меру реалистом. Совершенно ясно, что с Кремлем он пойдет на какое-то сближение. Его поздравил Песков, а Мадьяра резко не поздравил. А здесь выразил, скажем так, сочувствие и надежды. Те, кто опасается такого сближения, называют актом национального предательства демонстрацию громадной фотографии на последнем митинге Радева, где он пожимает руку Путину. То есть, прямой сигнал. То есть, это в сторону русофилов. Русофилов в Болгарии совершенно четко - 25% электората. Серьезная цифра, и на нее можно всегда рассчитывать. Остальные тоже скептики, но все-таки они мыслями в Европе. Ни один заметный болгарский контингент не едет в Россию учиться, лечиться, работать. 2 миллиона болгар живет за границей, живет успешно. Симпатии находятся в одном месте, а удовлетворение любых реальных современных желаний и чаяний - на западе. Такой болгарский краковяк.

— Радев будет тяготеть к ставшей вакантной позиции, скажем так, лидера промосковской Европы, или, наоборот, будет адаптироваться, встраиваться в нынешний тренд изменения отношения к России – и в силу усталости от войны в Украине, и в силу энергетических проблем?

Я могу просто из арифметики сейчас предположить, что он будет говорить каждой страте общества то, что она хочет услышать. Кому-то он скажет, что мы никогда не порвем с Россией. Этого уже очень много для кого-то. Кому-то он скажет: разумеется, я же не против НАТО как «Возрождение», я согласился с евро… Хотя он говорил: давайте референдум устроим. Вообще, рассчитано было, не знаю на кого. Болгария приняла на себя обязательство ввести евро, когда вступала в Евросоюз. Предлагать ввести евро – это просто популистски кого-то порадовать - видите, вы беспокоитесь, и я о вас беспокоюсь.

Любой неграмотный болгарин скажет вам, что ЕС грабит Болгарию

— Насколько он будет свободен в своем восточном крене, с учетом того, что все-таки во многом он зависит в экономическом плане от Брюсселя?

— Очень сильно. И тут диктует не Брюссель, а сама жизнь. На этой чаше весов вот эти миллиарды, которые он получает из Европы. Конечно, любой неграмотный болгарин скажет вам, что ЕС грабит Болгарию. Это смехотворно, но народ в это верит: если бы мы были без Брюсселя, мы бы лучше жили. Конечно, Радев на это плюет. Ни один лидер не откажется от фондов ЕС, не имея возможности их заменить, он никогда не получит их с востока, и он прекрасно это знает.

— Вопрос Украины будет занимать какое-то место в его политике? Насколько Украина была важна в выборной тематике? Опять же, здесь невозможно уйти от сравнений с Венгрией.

— Нет, не важна. Он Украину в предвыборной риторике вообще не употреблял. Все, что он говорил: давайте помиримся. Помните визит Зеленского, когда он сказал, давайте этот конфликт заканчивать? Зеленский дико возмутился: какой конфликт, это же война, вот к вам бы пришла Россия с оружием, вы бы это назвали конфликтом или войной? И он замолчал тогда и стушевался. Все знают, что он против того, чтобы болгарские солдаты шли в Украину. Вообще нет речи, чтобы оружие шло, но оно и идет - по каналам продавцов оружия, мы это знаем. Это отдельный разговор, но Украине Болгария немало продала оружия. То есть, ему достаточно просто не поддерживать этот разговор, чтобы казаться сторонником осторожной линии.

